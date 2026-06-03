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CAMPO PARA LA ECONOMÍA

Agroactiva 2026: cuatro días de negocios, desarrollo productivo y pasilleo político en Santa Fe

Del 3 al 6 de junio la muestra agroindustrial reunirá a fabricantes, productores y referentes institucionales. Foco en inversión, innovación y crecimiento.

Por Letra P | Periodismo Político
Agroactiva, una de las muestras del sector más importantes de Sudamérica.

Agroactiva, una de las muestras del sector más importantes de Sudamérica.

Agroactiva 2026 volverá a convertir a Armstrong, en la provincia de Santa Fe, en el principal punto de encuentro del campo argentino. La exposición se desarrollará entre el 3 y el 6 de junio y convocará a productores, empresarios, contratistas y representantes de distintos niveles del Estado en uno de los eventos económicos más importantes del país.

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Ramiro Porchietti

La muestra, convertida en una de las exposiciones a campo abierto más grandes de Sudamérica, contará con la participación de cientos de expositores vinculados a la maquinaria agrícola, la tecnología aplicada al agro, la ganadería, los servicios financieros y la innovación productiva.

Como sucede en cada edición, las compañías aprovecharán el encuentro para presentar novedades, exhibir desarrollos y generar nuevas oportunidades comerciales.

Además de la tradicional exposición estática, los visitantes podrán recorrer espacios destinados a demostraciones dinámicas de equipos, conocer herramientas para la agricultura de precisión y asistir a charlas técnicas orientadas a mejorar la productividad.

Agroactiva 2026 tendrá nuevamente al Banco de la Nación Argentina como naming sponsor. Durante 2025, la principal entidad financiera pública financió al sector agroindustrial con desembolsos equivalentes a U$S 6.500 millones. Una de cada tres máquinas agrícolas de fabricación nacional comercializadas durante ese período contó con financiamiento del BNA.

Financiamiento y desarrollo productivo en Armstrong

La exposición se consolidó como una de las principales vidrieras de la producción nacional. Durante las cuatro jornadas se esperaba una importante afluencia de visitantes provenientes de distintas regiones del país, interesados en conocer las últimas tendencias del mercado y fortalecer vínculos comerciales.

Uno de los ejes centrales de la muestra será el financiamiento. Bancos públicos y privados, junto con entidades vinculadas a la actividad productiva, presentan líneas de crédito y propuestas especiales para la adquisición de maquinaria, insumos y soluciones tecnológicas.

Innovacion-y-Tecnologia

La ganadería también tendrá un lugar destacado. El programa incluye espacios para la exhibición de animales, actividades relacionadas con el mejoramiento genético y encuentros técnicos destinados a establecimientos de distintas escalas.

Tecnología e innovación para el agro argentino

La agenda incluye, además, conferencias y paneles sobre sustentabilidad, digitalización de procesos productivos, inteligencia aplicada al agro y desafíos vinculados a la competitividad. Especialistas, empresarios y referentes institucionales compartirían análisis sobre la actualidad y las perspectivas de una de las actividades económicas más relevantes de la Argentina.

La expectativa también estará puesta en los anuncios que pudieran surgir en materia de financiamiento, infraestructura, exportaciones y desarrollo tecnológico. Por su capacidad de convocatoria y por el peso económico del sector, la exposición suele convertirse en una caja de resonancia para los debates sobre el presente y el futuro de la producción nacional.

La presencia política en Agroactiva 2026

Como ocurrió en cada edición, se espera una importante participación de dirigentes nacionales y provinciales. La muestra suele transformarse en un escenario privilegiado para el contacto entre el sector agropecuario y los principales referentes de la política argentina.

En años anteriores participaron el presidente Javier Milei; el líder del PRO, Mauricio Macri; la senadora Patricia Bullrich, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, además de otros mandatarios provinciales de la Región Centro y referentes parlamentarios vinculados con la agenda productiva.

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Con tecnología, innovación, negocios y una marcada presencia institucional, Agroactiva edición BNA buscará reafirmar su posición como la principal vidriera del agro nacional y uno de los encuentros económicos más relevantes del calendario argentino.

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