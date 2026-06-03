En Agroactiva, Pullaro mimó al campo con créditos y rebajas fiscales y volvió a diferenciarse de Milei

Maximiliano Pullaro dijo presente en AgroActiva , una de las ferias del agro más importantes de Latinoamérica. Junto alministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, el gobernador de Santa Fe anunció, en un efervescente discurso, créditos y alivio fiscal para el campo al mismo tiempo que inauguró un nuevo round de indirectas para el presidente Javier Milei .

El mandatario provincial usó la apertura del stand de Santa Fe en Agroactiva para reforzar su perfil productivo y dejar, sin nombrarlo, un mensaje incómodo para el Gobierno. “Queremos gritarle a la Argentina y al mundo que Santa Fe tiene un modelo para salir adelante. Y es el del trabajo, de la producción”, planteó el mandatario provincial en el inicio de su discurso.

Después lanzó una de las frases más filosas de la jornada. “ Argentina no va a salir adelante con timba financiera ni con criptomonedas; sale adelante si logramos producir más, y ese camino la provincia de Santa Fe lo puede mostrar”, chuzó Pullaro .

Además, el gobernador buscó mostrar el orden fiscal de la bota sin correrse del mensaje productivo. “Gobernar es generar trabajo. Tuvimos problemas económicos; sin embargo, Santa Fe entendió que tenía que bajar el costo del Estado y de la política y usar esos recursos para invertir en infraestructura y crédito para el sector”, sostuvo.

En ese marco, anunció una batería de financiamiento para el entramado productivo santafesino. “Venimos hoy aquí a anunciar crédito para el sector productivo: 116.000 millones de pesos a una tasa reducida, a una tasa baja, con algunas líneas al 8%. ¿Dónde se ve eso hoy? En ningún lado”, remarcó.

Gisela Scaglia, diputada nacional y exvicegobernadora; Clara García, presidenta de la Cámara de Diputados; y Roxana Nardi, presidenta de Agroactiva, completaron el tono del acto con elogios al trabajo santafesino, la producción familiar, la inversión del campo y el acompañamiento de la provincia.

No es la primera vez que Pullaro utiliza el “Cosquín” del agro como plataforma para marcar matices con el rumbo nacional. En 2025, el mandatario ya había aprovechado la vidriera de Agroactiva para reclamarle a Guillermo Francos por la eliminación de las retenciones y la habilitación del gobierno nacional a importar maquinaria agrícola usada.

Créditos con "la tasa más atractiva de la fiesta"

“Tenemos las tasas más atractivas de la fiesta”, se golpeó el pecho el ministro Puccini en la previa al discurso de apertura del stand santafesino. Es que, según informó la Casa Gris, la oferta de financiamiento santafesina no solo buscó competir dentro de Agroactiva, sino que incluso superó las condiciones del Banco Nación, naming sponsor de la feria.

Ya en el acto, el ministro dejó un dardo contra la política de superávit —a cualquier costo— del Gobierno. “No existe el equilibrio fiscal como un fin; aquí tenemos las cuentas ordenadas, pero cada peso que se recauda en la provincia de Santa Fe vuelve a la producción”, afirmó.

El paquete presentado por el Gobierno de Santa Fe reúne más de $114.000 millones en créditos para productores, pymes y empresas, con una bonificación provincial de hasta 15% de la tasa de interés.

Entre las entidades que se sumaron al esquema de financiamiento resaltan el Banco Municipal de Rosario, Banco Nación, Banco Santa Fe, Banco Coinag, Banco Bica, Banco Hipotecario y Banco Patagonia, con líneas orientadas a capital de trabajo, inversión productiva, maquinaria, innovación tecnológica, turismo regional y proyectos de transición energética.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GustavoPuccini/status/2061786481606156640?s=20&partner=&hide_thread=false Agroactiva 2026



Comenzamos una nueva edición de Agroactiva con una agenda que refleja la fuerza y el potencial productivo de Santa Fe. pic.twitter.com/zEzPEnoi25 — Gustavo Puccini (@GustavoPuccini) June 2, 2026

La oferta se completó con medidas de alivio fiscal para bajar el costo real de cada operación realizada. Las Pymes y productores que tomen créditos estarán exentos del Impuesto de Sellos, mientras que los bancos no pagarán Ingresos Brutos sobre los intereses generados por esas líneas.

“Esto no es solo un anuncio de créditos; es una decisión política de acompañar a quienes producen y generan empleo”, sostuvo Gustavo Puccini en la previa al acto. Como acostumbra el gobernador, el ministro aprovechó la vidriera de Agroactiva para llevarse un espaldarazo de los chacareros por los anuncios.

Agroactiva, la feria emblema del Agro del interior

Agroactiva es una de las ferias más importantes del campo argentino y convoca a más de 200 mil personas por edición en Armstrong, pleno corazón de la producción de maquinaria agrícola santafesina.

image El volumen de AgroActiva

La exposición con más de 30 años de historia se consolidó como una de las principales vidrieras de la producción nacional. Durante las cuatro jornadas del 3 y el 6 de junio se espera una importante afluencia de visitantes provenientes de distintas regiones del país, interesados en conocer las últimas tendencias del mercado y fortalecer vínculos comerciales.

Uno de los ejes centrales de la muestra es el financiamiento. Por eso Pullaro y Puccini eligieron ese terreno para plantar sus anuncios y usar la fiesta agropecuaria como un termómetro de su relación con los chacareros.