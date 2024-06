Qué es Agroactiva, la prima del interior que le sopla el negocio a Expoagro

Todo muy lindo el disfrute del chacarero, pero el fin de la feria es comercial. “No tiene gollete lo que pagamos este año el metro cuadrado. Se fueron al demonio con la tarifa. Tiene potencial de negocio poner un stand, pero no en proporción con lo que cuesta el espacio”, explica y agrega: “La exposición está buena, nos gusta, pero no es Expoagro que está todo pavimentado y saneado”.

Un espacio de 150 metros cuadrados ronda los 8.000 dólares, uno de 300 cerca de los 13.000 dólares, pero hay más grandes, sobre todo para exponer maquinaria de gran tamaño. La provincia de Santa Fe contrató 14.000 m2 en seis lotes para albergar 130 firmas locales, un inversión millonaria.

En el verano, cuando largó la venta, parece ser que las empresas, sobre todo fabricantes con espalda, se largaron a comprar sin pelear el precio y arrastraron a aquellos a los que les cuesta más. Creen que la lista de precios fue armada a un tipo de cambio alto que nunca se alcanzó en la cosecha.

Juran que en la feria que se hace en San Nicolás los espacios eran más baratos y más grandes. Una fábrica histórica de cosechadoras del exterior se bajó por los precios. Más allá de cierto malestar, pagar 8 o 10 millones de base indica que hay cierto resto para bancar estas paradas.

Según Rosana Nardi, quien ahora está al frente del negocio, esta edición tendrá la particularidad de que “por primera vez en tres años el productor va a tener una buena cosecha en el bolsillo”. Se ve que eso entró en los cálculos.

El sponsor oficial es Banco Nación, pero también acompaña fuerte la automotriz Ford y el ministerio de Economía de la Nación. La pata mediática la dejan en la conservadora Cadena 3. Mientras YPF es mainsponsor de Expoagro, Axion Energy lo es de la feria de Amstrong. El gobierno de Santa Fe es otro de los que más aporta en esta edición.

agroactiva.jpeg Presentación de Agroactiva con Rosana Nardi, el gobernador Maximiliano Pullaro y el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella

La historia

La historia no comenzó en el predio sobre la autopista Rosario-Córdoba que en esta edición albergará 250 mil personas, sino en Pergamino hace 30 años. Luis Nardi es el padre de la criatura. Hoy vive y explota la actividad agropecuaria con Agroemprendimiento Litoral S.A en la fértil zona de General Gelly en el límite norte de Buenos Aires con Santa Fe, pero a mediados de los noventa brindaba servicios de seguridad, limpieza, estacionamientos, controles y boleterías a la vieja Expochacra con su empresa Organización Seguridad de Empresas (OSE).

Cuenta que por un amigo pergaminense se enteró que el Centro Comercial y el Club Defensores de Armstrong vendían una muestra de agronegocios porque no la podían aguantar económicamente. Había durado dos años la idea y ya no tenían cómo fondearla. Nardi sí. Una empresa de servicios y seguridad que compra otra, un cuento noventoso si los hay.

En 1998, ya con el fondo de comercio a cielo abierto, hicieron la primera muestra en Marcos Juárez, Córdoba, y no fue nadie. La crisis del país ya mostraba las fauces, pero siguieron apostando. Recién la tercera edición comenzó a crecer, y el salto lo dan a mediados de los 2000 cuando la siembra directa, que había arrancado en los 90, se expandía a pasos agigantados y cambiaba la matriz productiva del agro. El Nuevo Testamento del campo necesitaba vidriera en un mundo aún sin redes para comerciar.

El cordobesismo de Manuel De la Sota encontró en el juguete de Nardi una plataforma para imponer sus mandamientos productivos que aún repiten sus dirigentes. Campo, trabajo y familia. El empresario, que ya supera los 80 años, recuerda cuando el entonces gobernador apareció en la segunda edición de la feria, aún desierta, y le dio impulso. “Trencé una relación personal con De la Sota, a quien quise muchísimo, un amigo extraordinario que apoyó mucho la muestra”, dijo a Agrofy.

El empuje de las provincias de la zona núcleo no ha sido menor, sobre todo para chupar algo de pulso de federalismo. Los gobiernos aportan, principalmente en espacios enormes donde colocan sus stands y hacen propaganda de sus acciones productivas y suman a pymes. Cuando de Córdoba pasaron a Santa Fe para radicarse definitivamente, el socialismo acababa de ganar la gobernación con Hermes Binner y en la feria encontró un puente con el agro. Agroactiva y la 125 en las rutas, dos postales de la Santa Fe rural de esos años.

“Generamos una muy linda relación con Hermes. Después vino Bonfatti, luego estuvo Miguel Lifschitz y Omar Perotti. Tuvimos siempre un apoyo muy fuerte de los gobernadores”, contó el experimentado empresario. Como a la mayoría del campo, la 125 les regaló un enemigo y luego su "suspiro de alivio", que fue Mauricio Macri, según dijo Nardi en una entrevista. "A nivel institucional Agroactiva siempre ha sido apolítica". Claramente no se le escapa lo protocolar ni el viejo bluf del "apolitiquísmo".

Desde el inicio, Nardi tenía bien en claro la unidad de negocio: vender los espacios del predio. Tantos metros cuadrados a cambio de tanta plata para que la marca exponga sus productos. Casi como vender pisos frente al río. ¿A quiénes? Dueños de cosechadoras, servicios agropecuarios o fabricantes de mermeladas. Lo que salga y tenga que ver mayormente con fierros, tecnología y en menor medida economías regionales.

Agroactiva-129.webp Luis Nardi, Rosana Nardi y el exgobernador Omar Perotti

El diferencial

En el predio se cruzan varias especies del campo: un peón que se tira a chusmear debajo de una sembradora; ingenieros; chacareros de riqueza pero no en la apariencia; representantes de cabañas de toros sementales o vacas, seguramente de chaleco inflable con la firma de la raza en la espalda; y muchas manos y nucas ajadas por la labor al sol. Verdaderos red necks criollos. También dueños de miles de hectáreas de campo que jamás subieron a un tractor, pero son los menos. Hay goce en la feria, no sólo el rigor del negocio.

La feria tiene un toque especial que atrae más que el resto y puede ser la clave del éxito: el ADN del interior. Lo dejó en claro en el eslogan 2023: “Hecha de vos, hecha de campo”. Ahora, en su aniversario 30° eligieron "De fierro, nacida para durar". La rudeza no es menor en la retórica. “Somos gente del interior y de campo. Nuestra forma de hablar, de comunicarnos, tiene mucho que ver con la idiosincrasia, con la manera y con los valores de quienes vienen. No se encuentra en ningún otro evento a nivel masivo del país”, explicó Nardi.

Un fabricante de piezas para maquinaria del sur santafesino explica Letra P el furor por la muestra. “Nos gusta porque es más campechana, no te piden tanta rigurosidad para participar. En Expoagro no metés una máquina a la muestra hasta que no llenás el último papel. ¡Te piden hasta plan de evacuación del stand!”. Los gringos quieren embarrarse.

Es un movimiento de política territorial el que lograron los Nardi. Vieron el negocio y lo explotaron tocando la fibra gringa de la tierra labrada. Sin decirlo explícitamente pretenden colocarse por encima de Expoagro como “la feria del agro más grande a cielo abierto de Sudamérica”.

El clivaje federalismo vs centralismo en boca de los gobernadores de la Región Centro le da combustible para eso. De hecho, el gobernador Maximiliano Pullaro le prestó atención de sobremanera a esta feria. Ya Lifschitz y Perotti habían detectado que allí hay mucho para usufructuar.

“Este año es especial porque hay recambio de autoridades nacionales y van a estar recorriendo. Van a estar viendo qué es eso que llaman el campo, verlo y conocerlo de primera mano”. Honestidad brutal de Rosana Nardi para describir la visita del presidente Javier Milei a la que festejaron como uno de los mayores logros de su historia.