La CGT Rosario apunta a socialistas y radicales de Santa Fe para frenar la reforma laboral en Diputados

La filial Rosario de la CGT marchó contra la reforma laboral y mostró músculo en la calle.

La CGT Rosario cerró la jornada del 11 de febrero con sensaciones encontradas: la reforma laboral avanzó en el Senado, pero la filial local de la central obrera celebró una movilización que calificó de “histórica” y que, aseguran, les dio aire para ir a disputar voto por voto en Diputados. La próxima parada está en los legisladores santafesinos.

La nueva cúpula de la regional rosarina tuvo su debut ante la opinión pública, tras su normalización, con una movilización discreta frente a la sede municipal en diciembre pasado, que duró menos que un primer tiempo de fútbol. Esta vez fue distinto. La plaza San Martín , frente a la Gobernación en Rosario, se vio colmada por una marea de trabajadores que rechazaron el proyecto de “modernización” laboral.

“Fue una muestra del pulmón de la CGT Rosario”, afirmó a Letra P un integrante de la secretaría adjunta. Definió el acto como “histórico” y “mucho más importante” que la marcha organizada por las dos CTA el día anterior. “Se vio un músculo enorme. Hay un montón de gremios en Rosario y hay un montón de gente muy caliente”, remató.

La cúpula de la CGT Rosario se mostró frente a miles de personas que inundaron la Plaza San Martín, frente a la sede de gobierno provincial, para rechazar la reforma laboral.

Puertas adentro, sin embargo, no todo es armonía. Hay organizaciones que mascullan bronca contra la conducción nacional y las definiciones del Consejo Directivo. Aun así, sostienen la línea del triunvirato. “ Son unos vendidos bárbaros, pero han sido electos democráticamente y eso es indiscutible”, deslizó en estricto off the record un dirigente antes, nobleza obliga, de que la central convocara a un paro general .

El mapa está claro para el sindicalismo. Santa Fe aporta 19 bancas a la cámara baja . Seis de Unión por la Patria votarían en contra. Nueve responden al oficialismo nacional y acompañarán el proyecto. La lupa está sobre los cuatro restantes, vinculados a Provincias Unidas .

“Hay que ir diputado por diputado”, sostienen desde uno de los sindicatos con mayor capacidad de movilización en la provincia. Habrá pedidos de reuniones formales, pero los focos están puestos especialmente en los dos legisladores socialistas. “Queremos saber qué va a hacer el Partido Socialista de Santa Fe. ¿Qué postura va a tomar?”, repiten.

FuHMUCXXgAAcX9I.jpg Pablo Farías, diputado nacional socialista por la provincia de Santa Fe.

Esteban Paulón, de alta exposición mediática, mantiene diálogo fluido con gremios y anticipa rechazo al proyecto que llegaría al recinto a fines de mes. Pablo Farías, en cambio, es leído en la CGT como “prácticamente un pullarista”, por su cercanía con el gobernador Maximiliano Pullaro.

La mira en Provincias Unidas

Cerca de ambos legisladores señalan que “en teoría votarían en contra” y que el socialismo presentaría dictamen propio. Hasta ahora, no hubo pronunciamientos públicos contundentes.

En paralelo, el Ejecutivo santafesino no muestra voluntad de abrir canales formales con la conducción cegetista. “No hay diálogo formal”, admiten en la Casa Gris. Allí sostienen que están “a favor de la reforma en general”, aunque reclaman una redacción con mirada PyME y no centrada en grandes empresas, en línea con el perfil productivo provincial.

“Los diputados radicales también tienen que dar la cara”, advierten en la CGT, que anticipa presión territorial: cada trabajador, dicen, hará lo propio en su localidad.

La senadora Patricia Bullrich, tras la votación en la cámara alta, aseguró que no habrá modificaciones en Diputados. Si esa postura se mantiene, el margen de negociación será mínimo y el choque, inevitable. El reloj corre.