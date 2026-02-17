La CGT Rosario apunta a socialistas y radicales de Santa Fe para frenar la reforma laboral en Diputados

La filial Rosario de la CGT marchó contra la reforma laboral y mostró músculo en la calle.
La CGTRosario cerró la jornada del 11 de febrero con sensaciones encontradas: la reforma laboral avanzó en el Senado, pero la filial local de la central obrera celebró una movilización que calificó de “histórica” y que, aseguran, les dio aire para ir a disputar voto por voto en Diputados. La próxima parada está en los legisladores santafesinos.
La nueva cúpula de la regional rosarina tuvo su debut ante la opinión pública, tras su normalización, con una movilización discreta frente a la sede municipal en diciembre pasado, que duró menos que un primer tiempo de fútbol. Esta vez fue distinto. La plaza San Martín, frente a la Gobernación en Rosario, se vio colmada por una marea de trabajadores que rechazaron el proyecto de “modernización” laboral.
“Fue una muestra del pulmón de la CGT Rosario”, afirmó a Letra P un integrante de la secretaría adjunta. Definió el acto como “histórico” y “mucho más importante” que la marcha organizada por las dos CTA el día anterior. “Se vio un músculo enorme. Hay un montón de gremios en Rosario y hay un montón de gente muy caliente”, remató.
El mapa está claro para el sindicalismo. Santa Fe aporta 19 bancas a la cámara baja. Seis de Unión por la Patria votarían en contra. Nueve responden al oficialismo nacional y acompañarán el proyecto. La lupa está sobre los cuatro restantes, vinculados a Provincias Unidas.
“Hay que ir diputado por diputado”, sostienen desde uno de los sindicatos con mayor capacidad de movilización en la provincia. Habrá pedidos de reuniones formales, pero los focos están puestos especialmente en los dos legisladores socialistas. “Queremos saber qué va a hacer el Partido Socialista de Santa Fe. ¿Qué postura va a tomar?”, repiten.
Esteban Paulón, de alta exposición mediática, mantiene diálogo fluido con gremios y anticipa rechazo al proyecto que llegaría al recinto a fines de mes. Pablo Farías, en cambio, es leído en la CGT como “prácticamente un pullarista”, por su cercanía con el gobernador Maximiliano Pullaro.
La mira en Provincias Unidas
Cerca de ambos legisladores señalan que “en teoría votarían en contra” y que el socialismo presentaría dictamen propio. Hasta ahora, no hubo pronunciamientos públicos contundentes.