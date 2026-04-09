Ley de Glaciares: Javier Milei logró la reforma que impulsa la minería y abre la puerta a la judicialización

La Cámara de Diputados sancionó la reforma a la Ley de Glaciares enviada por Javier Milei . La norma les da poder a las provincias para habilitar inversiones hidrocarburíferas y mineras. La oposición advirtió sobre una judicialización que podría complicar la aplicación. La izquierda y La Cámpora lideraron el rechazo en el recinto y en las calles.

La sanción obtuvo 137 votos, que se alcanzaron con el aporte de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y las fuerzas locales, en su mayoría de provincias mineras , como Catamarca, Salta y San Juan. También aportó Misiones y Jujuy -que tiene minería - volvió a sumar un voto a favor ( Jorge Rizotti ) y otro en contra ( María Inés Zigaran ). Ya es una conducta clásica del gobernador Carlos Sadir .

La dupla jujeña tiene presencia en Provincias Unidas, que ayudó además con el voto de los cordobeses Ignacio García Aresca y Alejandra Torres , cercanos al gobernador Martín Llaryora . También ayudó a la sanción por ese bloque el chubutense Jorge Ávila y los ex diputados del PRO Gisella Scaglia , Sergio Capozzi y José Núñez . Unión por la Patria volvió a exhibir fisuras: votaron a favor los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica .

Las empresas mineras se hicieron sentir: la semana que viene habrá un viaje a Estados Unidos, organizado por la ONG RAP y financiado por la minera Glencore. Se subirán al avión los diputados que votaron a favor. También habrá una actividad de AmCham Argentina (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la República Argentina).

El proyecto fue enviado por Milei en diciembre y aprobado en el Senado en febrero. Tardó más de un mes en llegar al recinto porque el oficialismo citó a audiencias públicas para escuchar a la ciudadanía, una obligación de la ley de ambiente, que el oficialismo había omitido en la Cámara alta.

El debate duró 10 horas, aún sin esperanzas de la oposición de revertir la historia. Karina Milei y Diego Santilli asistieron a la votación. Por la tarde hubo una concentración de manifestantes en plaza Congreso, que mezclaron organizaciones ambientalistas. Los incidentes se dieron cuando gendarmería interrumpió la marcha que partió desde la avenida 9 de Julio. En la plaza la concentración se mantuvo hasta la noche con banderas de La Cámpora y de partidos de izquierda.

El proyecto modifica la ley 26.639, sancionada hace 16 años para proteger a los glaciares y a los periglaciares, como se conoce a las áreas aledañas, que suelen ser escombros o rocas de hielo. Con esta reforma, los gobernadores definirán si esas formaciones aportan al recurso hídrico. Si no es así, podrán habilitar explotaciones de actividades mineras e hidrocarburíferas.

La información de las provincias, además, se usará para realizar un inventario, que estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).

La justicia, con la última palabra

En las audiencias públicas y en el plenario de comisiones hubo advertencias sobre una eventual judicialización, que se repitieron en la sesión. Germán Martínez, jefe de Unión por la Patria, reiteró que la ley actual tiene respaldo de la Corte Suprema, mientras que la reforma sancionada entra un limbo jurídico de final incierto. "Los desarrollos mineros ya cuentan con una seguridad jurídica con la ley actual. La van a poner en riesgo con este cambio”, alertó el santafesino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2041992334309491091&partner=&hide_thread=false #Economía MODELO PARA (DES)ARMAR



El Banco Mundial pide recuperar la industria, pero puso a Tierra del Fuego como ejemplo fallido



https://t.co/Fx8mpZ4IyK

@LorenaHak pic.twitter.com/qnSvJLDiHG — LETRA P (@Letra_P) April 8, 2026

El camporismo lideró la resistencia en el peronismo. “No tiene destino lo que se está haciendo acá. Pero afuera hay miles de pibes que se expresaron, que se anotaron en las audiencias, que defienden la soberanía y su futuro. Esos pibes les van a dar una lección histórica", prometió Máximo Kirchner.

Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, lideró uno de los dictámenes de rechazo, vaticinó la pelea que se viene en tribunales. "Es de las peores leyes del Congreso. Por el retroceso que significa y porque es totalmente inconstitucional: viola el artículo 41 de la Constitución, que obliga al parlamento a definir los presupuestos mínimos", señaló.

Las provincias se escudan en el 124 de la Carta Magna, que les asigna a las provincias el dominio sobre sus recursos naturales. El cordobés Juan Brügge, de Provincias Unidas y con origen en la democracia cristiana, advirtió por un pronto rechazo de la justicia a la ley.

"El fallo de la Corte en la causa Barrick Gold establece que el paradigma jurídico que ordena la regulación del agua es eco céntrico o sistemémico y no tiene en cuenta los intereses privados estaduales, sino los del mismo sistema. Al querer alterar este paradigma se está afectando el texto de la Constitución", denunció el diputado.

Juan Grabois fue otra voz del rechazo: “Es absolutamente evidente que el único objeto de esta ley es habilitar la minería de glaciares. Es un proyecto terraplanista, y tiene fundamentos científicos que son más truchos que las hipotecas de Adorni o que las criptomonedas de Milei", sostuvo el líder del CTEP.

Un dato de color lo aportó Myriam Bregman, de la izquierda: aprovechó que el libertario Luis Petri presidía la sesión especial y le recordó que en sus años de radical se opuso a proyecto minero en su provincia.

La voz de las mineras

Los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz aportaron un dato llamativo: el 70% de las presentaciones en las audiencias fueron favorables a la reforma. Contabilizaron las 106 mil presentaciones, la mayoría por escrito.

Los discursos favorables fueron en su mayoría referidos a las bondades de la minería y las dificultades de garantizar con la legislación actual. La sanjuanina Nancy Picón Martínez destacó que "la ley viene no sólo a proteger los glaciares sino a mantener el proceso precautorio: todos los glaciares se consideran protegidos hasta que una provincia compruebe o no su función hídrica", señaló la diputada.

Otra voz minera fue la de la catamarqueña Fernanda Ávila, leal al gobernador Raúl Jalil. "Hay un proceso de interpretación. Es un error creer que cualquier reforma de la ley ambiental es un retroceso. No es así: en muchos casos es aclaración. No se cambió el objeto de la norma: proteger las reservas estratégicas de agua", destacó.

Pablo Outes, de Salta, se enojó con los opositores que desconocieron el poder de las provincias. "Los diputados subestimaron las capacidades de las provincias de tener una posición coherente. ¡Fue una vergüenza: las provincias vienen con muchos años de desarrollo y pueden avalar lo que están diciendo!", se enfureció.

El debate lo cerró el jefe libertario, Gabriel Bornoroni, "En la época del kirchnerismo, Argentina importaba petróleo e importaba gas. Está es la Argentina del presidente Milei, se exporta petróleo y se exporta gas", gritó.