El socialismo no compra la idea de Pullaro de incluir a Macri en una alianza para disputar las presidenciales

El socialismo se planta y rechaza confluir en un armado nacional que tenga a Mauricio Macri como protagonista, tal como lo pretende el gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro . Para el PS el expresidente es parte del pasado y la política de alianzas debe trazarse mirando al futuro.

Aunque prefieren no hablar de nombres propios y consideran que aún es temprano para hablar de las elecciones del año entrante, los dirigentes socialistas no ven con buenos ojos la posibilidad de formar parte de una coalición nacional que tenga a Macri como una de sus principales espadas.

“No la evaluamos (la propuesta de una alianza con Macri ) porque creemos que él es parte de una historia, de algo que pasó en Argentina , y no lo valoramos como una opción de futuro”, señaló una alta fuente de la conducción socialista a Letra P .

“Fue un proceso similar al del kirchnerismo y creemos que el futuro debe aprender de los errores del pasado desde lo nuevo, más allá de los nombres”, añadieron.

De esta forma, el socialismo toma distancia del gobernador Pullaro , quien se mostró dispuesto a confluir con el expresidente en la próxima contienda electoral nacional. Como contó Pablo Fornero , el gobernador radical confía en que el centro se va a meter en el ballotage 2027 mediante un esquema similar al de Unidos para Cambiar Santa Fe, la coalición que gobierna en la provincia y que tiene a la UCR, al socialismo y al PRO como principales socios.

La experiencia de Provincias Unidas

El partido fundado por Macri fue un duro adversario del socialismo en los tiempos en los que el PS gobernaba la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe. Incluso estuvo muy cerca de derrotarlo en ambos territorios en 2015. Durante largos tramos de las gestiones socialistas representó la principal fuerza opositora. De la misma manera, aunque con altos y bajos, el socialismo cuestionó duramente a Macri cuando ejerció la presidencia.

Las disputas quedaron atrás cuando en 2023 ambos partidos confluyeron exitosamente, junto al radicalismo y otros partidos menores, en el frente Unidos. Dos años después, algo de esa experiencia se replicó a nivel nacional con la creación de Provincias Unidas, un armado más amplio que sumó, también, a otras coaliciones provinciales heterogéneas.

Pese a rechazar al presidente del PRO, en el socialismo celebran de todas maneras la confluencia con ese espacio en el frente federal. “Provincias Unidas es un buen ejemplo de cómo sectores con diversas historias políticas pueden confluir en algunas ideas en común”, remarcan.

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Casi tan obvia como decir que el agus moja.

El Presidente debe cumplir con una ley vigente. https://t.co/eEnYtFNeCw — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) March 31, 2026

Pero, aunque en el plano provincial haya habido coincidencias desde 2023, este escenario no se replicó en lo nacional. Mientras que el socialismo criticó abiertamente la gestión de Javier Milei y no acompañó practicamente ninguna de las iniciativas oficialistas en Diputados, el partido amarillo mantuvo una posición mayormente concesiva con el libertario y blindó al presidente con votos cuando estuvo acorralado.

La autonomía del Partido Socialista a nivel nacional

El desempeño de Provincias Unidas en las elecciones de 2025 no fue el esperado, pero el espacio logró consolidar un bloque de 18 miembros en la Cámara de Diputados. Allí, el socialismo cuenta con dos representantes: Esteban Paulón y Pablo Farías.

Como contó Letra P, pese a que el socialismo aceptó la idea de integrar un único bloque para robustecer la posición del frente, el partido se reserva el derecho a la libertad de acción si no logra el consenso con sus compañeros de bancada.

Los socialistas consideran que su actuación en la cámara baja les permitió elevar el perfil a nivel nacional, sobre todo a partir de las intervenciones de Paulón, un férreo opositor a Milei, y no están dispuestos a resignar su identidad en la convergencia.