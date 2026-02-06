Provincias Unidas garantiza que se apruebe el acuerdo UE-Mercosur, pero duda con el de Estados Unidos

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea será ratificado por el Congreso con un amplio consenso que incluye al oficialismo, sus aliados tradicionales (PRO, UCR y partidos provinciales) y Provincias Unidas, el bloque de gobernadores que hasta ahora fue opositor, pero que ayudará a la Casa Rosada en este tema. No obstante, el espacio no tiene decidida una posición sobre el tratado con Estados Unidos .

El acuerdo entre Mercosur y UE se firmó hace un mes y recién este jueves llegó el documento oficial a Diputados. Son 5000 páginas que el Congreso debe tratar en su totalidad: se aprueba o se desecha. En el oficialismo evalúan sumarlo a la sesión del jueves, cuando se debatiría el nuevo régimen penal juvenil.

Provincias Unidas tiene 18 bancas, representa a cuatro gobernadores (Santa Fe, Córdoba, Chubut y Jujuy) y se completa con exilados de otras fuerzas, como la UCR ( Pablo Juliano , Martín Lousteau y Mariela Coletta ), el PRO ( Gisela Scaglia -jefa de la bancada- , Sergio Capozzi y José Núñez ), el socialismo ( Estaban Paulón y Pablo Farías ) hasta el oficialismo ( Lourdes Arrieta ).

"El bloque va a apoyar el acuerdo, es una decisión", confirmaron a Letra P fuentes de PU, que agregaron que el martes discutirán el de Estados Unidos, sobre el que hay muchas dudas por las quejas de economías regionales. Con la posible división de Unión por la Patria, el acuerdo comercial con el viejo continente sería aprobado con amplio consenso y Argentina podría convertirse en el primer país en el que sea ratificado.

Cada vez que se sume PU, en Diputados, el oficialismo estará a salvo y no deberá chequear posibles contratiempos, como pasó cuando se cayó un artículo del Presupuesto 2026. En el Senado, el panorama es aún más fácil para la Casa Rosada para ratificar el acuerdo con el Mercosur, porque PU tiene sólo dos votos ( Carlos Espínola y Alejandra Vigo ) y LLA puede alcanzar una mayoría holgada sin tocarle la puerta, siempre que cierre un acuerdo con gobernadores aliados.

El acuerdo entre Unión Europea y Mercosur fue firmado el 17 de enero, tras 26 años de negociaciones y un principio de entendimiento firmado en 2019. En el Congreso empezaron a leer la letra chica este viernes, aunque la mayoría de los bloques se conformaron con los anuncios.

El compromiso consiste en una desgravación arancelaria del 92% de la UE a las importaciones de Mercosur y de un punto menos a las realizadas en Sudamérica. Abarca a sectores como productores agroalimentarios (vino, frutas, aceite de oliva) y sectores industriales como el automotriz, maquinaria, productos químicos y farmacéuticos.

Para que se implemente, el acuerdo debe tener aval del parlamento europeo de los Congresos de cada país. En el viejo continente las cosas no empezaron bien: los parlamentarios le pidieron al Tribunal de Justicia de la UE evaluar si el acuerdo respeta los tratados europeos.

Con Estados Unidos, más difícil

El acuerdo con Estados Unidos por ahora no tiene un panorama claro en el Congreso, aunque tampoco hay una larga lista de detractores. En Provincias Unidas, al menos, quieren estudiar la letra chica, igual que otros partidos locales que tomaron con asombro el anuncio del jueves en Washington realizado por el canciller Pablo Quirno.

El ministro y el jefe de gabinete, Manuel Adorni, anunciaron este viernes que intentarán que el acuerdo se apruebe en extraordinarias, pero el arribo del documento depende de trámites administrativos que deben hacerse en tierra de Donald Trump.

El texto definitivo será mirado con lupa en PU, porque postergaría definiciones sobre temas como el cupo de exportación de carne argentina y autopartes; y los aranceles para acero y aluminio, que tiene una de sus principales plantas en Chubut.

Miguel Pichetto, socio de UP junto a Nicolás Massot, se convirtió en una de las voces que más defiende a la industria local ante la pérdida de mercado por el aumento de las importaciones. De hecho, este jueves el rionegrino presentó un proyecto que propone establecer un arancel adicional a la importación de productos manufacturados de acero y aluminio.

Resistencia peronista

El proyecto de Pichetto fue firmado por Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz, quienes representan el sector díscolo de UP que, entre otras cosas, evalúa votar a favor del acuerdo con UE. Pidieron, a través de un proyecto de resolución, crear una comisión bicameral para evaluar el impacto de la unión comercial.

Con las relaciones carnales entre Argentina y Trump, esta dupla no parece igual de complaciente: a través de un tuit, el entrerriano dijo que las condiciones firmadas por Milei "perjudican de manera directa la industria avícola entrerriano". Sostuvo que es "un simple acuerdo sanitario para que los productores avícolas estadounidenses puedan acceder a nuestro mercado con plazos, condiciones y concesiones difíciles de justificar".

También existen repartos de sectores industriales de Córdoba y Santa Fe que se comunicaron con sus diputados afines para que al menos miren la letra chica, cuando llegue. Nadie sabe bien cuando.