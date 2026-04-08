Quién es Juan Sartori: de Uruguay a la Premier League y de las criptomonedas al default de Bioceres

Juan Sartori, de la política en Uruguay a la Premier League y de las criptomonedas al default de Bioceres

El empresario uruguayo Juan Sartori , con pasado político en Uruguay , despliega en Argentina una estrategia de negocios apalancada en criptomonedas , que lo llevó de la Premier League al control de empresas clave y al default de la biotecnológica Bioceres , en medio de reestructuraciones y tensiones con socios.

Su último movimiento fue consolidar su posición en Bioceres, donde había desembarcado en 2019 a través de Moolec Science , una firma radicada en Islas Caimán, en una avanzada que terminó por desplazar a su fundador y reconfigurar el mapa empresario local.

En 2025 reconfiguró la conducción de la empresa y desplazó a Federico Trucco , ceo histórico de la compañía. Por eso, fuentes del sector lo acusan de haber forzado el default, vaciar la empresa y quedarse con u$s 91 millones en la maniobra.

Sartori desembarcó en Argentina tras su paso por la política uruguaya. En 2018 participó de la interna presidencial del Partido Nacional y quedó segundo detrás de Luis Lacalle Pou .

Su campaña fue inédita para Uruguay por el volumen de inversión en vía pública, redes y medios. Finalmente fue electo senador, aunque en el Palacio Legislativo lo apodaron “el ausente”: presentó 30 proyectos y ninguno fue aprobado.

Juan sartori político Juan José Sartori fue senador en Uruguay, pero abandonó la política.

La agenda global de negocios de Sartori eclipsó su rol legislativo y, tras finalizar el mandato, se desvinculó del Partido Nacional.

Deuda, título y otras omisiones

La exposición política también puso bajo la lupa su trayectoria. Sartori debió corregir su currículum: había consignado estudios en la Escuela de Negocios de Harvard, pero una investigación periodística reveló que sólo cursó un programa de intercambio breve.

También enfrentó cuestionamientos por una deuda de u$s 23,7 millones de su primera empresa, Unión de Agriculture Group (UAG), con el Banco República (BROU), calificada como incobrable.

A esto se suman reclamos por la falta de presentación de la declaración jurada de bienes de su esposa ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP).

Sartori argumentó que su matrimonio es con separación de bienes, pero la Suprema Corte de Justicia de Uruguay consideró obligatoria la presentación y lo declaró en infracción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jnachoromero/status/1787850877450985538&partner=&hide_thread=false 26/26 Senado rechazó recurso de Juan Sartori contra la retención del 50% del salario, sanción de JUTEP por no presentar declaración jurada de su esposa.



Juan Straneo, suplente de Sartori, reclamó que el informe de comisión no estaba completo y se retiró de sala antes de votar. — José Ignacio Romero (@jnachoromero) May 7, 2024

Además, fue cuestionado por omitir la estructura societaria de ICC Labs, empresa con la que proveía cannabis al Estado uruguayo. La irregularidad surgió en el marco de un juicio con su socio Nelson “Bismarck” Tacuabé.

Un oligarca ruso y el negocio del fútbol

Sartori, de 45 años, emigró joven de Uruguay y se formó en Europa. Allí se casó con Ekaterina, hija del magnate ruso Dmitri Rybolovlev, quien construyó su fortuna en la industria de fertilizantes durante la disolución de la Unión Soviética.

juan sartori empresario Juan Sartori, el empresario que quiso ser presidente de Uruguay y compra compañías en Argentina

En Argentina controla el 70% de Adecoagro a través del gigante de criptomonedas Tether, en la que se desempeña como director estratégico y canaliza inversiones hacia la economía real, en sectores como agro y fertilizantes.

Desde esa posición adquirió Profertil por u$s 1200 millones y pasó a presidir el directorio de la empresa, que produce el 40% de la urea utilizada en el país.

En paralelo, mantiene inversiones en el fútbol europeo: posee el 36% del Sunderland A.F.C., club que regresó a la Premier League en 2025.