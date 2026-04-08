NEGOCIOS SALTANDO EL CHARCO

Quién es Juan Sartori: de Uruguay a la Premier League y de las criptomonedas al default de Bioceres

Desplazó al fundador de la biotecnológica y se quedó con Adecoagro y Profertil a través de Tether. Fútbol, esposa rusa y suegro millonario.

Por Francisco Aristi
Juan Sartori, de la política en Uruguay a la Premier League y de las criptomonedas al default de Bioceres

Juan Sartori, de la política en Uruguay a la Premier League y de las criptomonedas al default de Bioceres

El empresario uruguayo Juan Sartori, con pasado político en Uruguay, despliega en Argentina una estrategia de negocios apalancada en criptomonedas, que lo llevó de la Premier League al control de empresas clave y al default de la biotecnológica Bioceres, en medio de reestructuraciones y tensiones con socios.

Notas Relacionadas
La guerra en Irán disparó el precio de los fertilizantes
Un misil en contra

La guerra en Irán disparó el precio de los fertilizantes y complica la siembra de trigo

Por  Francisco Aristi

Su último movimiento fue consolidar su posición en Bioceres, donde había desembarcado en 2019 a través de Moolec Science, una firma radicada en Islas Caimán, en una avanzada que terminó por desplazar a su fundador y reconfigurar el mapa empresario local.

En 2025 reconfiguró la conducción de la empresa y desplazó a Federico Trucco, ceo histórico de la compañía. Por eso, fuentes del sector lo acusan de haber forzado el default, vaciar la empresa y quedarse con u$s 91 millones en la maniobra.

La campaña costosa del senador ausente

Sartori desembarcó en Argentina tras su paso por la política uruguaya. En 2018 participó de la interna presidencial del Partido Nacional y quedó segundo detrás de Luis Lacalle Pou.

Su campaña fue inédita para Uruguay por el volumen de inversión en vía pública, redes y medios. Finalmente fue electo senador, aunque en el Palacio Legislativo lo apodaron “el ausente”: presentó 30 proyectos y ninguno fue aprobado.

Juan sartori político
Juan José Sartori fue senador en Uruguay, pero abandonó la política.

Juan José Sartori fue senador en Uruguay, pero abandonó la política.

La agenda global de negocios de Sartori eclipsó su rol legislativo y, tras finalizar el mandato, se desvinculó del Partido Nacional.

Deuda, título y otras omisiones

La exposición política también puso bajo la lupa su trayectoria. Sartori debió corregir su currículum: había consignado estudios en la Escuela de Negocios de Harvard, pero una investigación periodística reveló que sólo cursó un programa de intercambio breve.

También enfrentó cuestionamientos por una deuda de u$s 23,7 millones de su primera empresa, Unión de Agriculture Group (UAG), con el Banco República (BROU), calificada como incobrable.

A esto se suman reclamos por la falta de presentación de la declaración jurada de bienes de su esposa ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP).

Sartori argumentó que su matrimonio es con separación de bienes, pero la Suprema Corte de Justicia de Uruguay consideró obligatoria la presentación y lo declaró en infracción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jnachoromero/status/1787850877450985538&partner=&hide_thread=false

Además, fue cuestionado por omitir la estructura societaria de ICC Labs, empresa con la que proveía cannabis al Estado uruguayo. La irregularidad surgió en el marco de un juicio con su socio Nelson “Bismarck” Tacuabé.

Un oligarca ruso y el negocio del fútbol

Sartori, de 45 años, emigró joven de Uruguay y se formó en Europa. Allí se casó con Ekaterina, hija del magnate ruso Dmitri Rybolovlev, quien construyó su fortuna en la industria de fertilizantes durante la disolución de la Unión Soviética.

juan sartori empresario
Juan Sartori, el empresario que quiso ser presidente de Uruguay y compra compañías en Argentina

Juan Sartori, el empresario que quiso ser presidente de Uruguay y compra compañías en Argentina

En Argentina controla el 70% de Adecoagro a través del gigante de criptomonedas Tether, en la que se desempeña como director estratégico y canaliza inversiones hacia la economía real, en sectores como agro y fertilizantes.

Desde esa posición adquirió Profertil por u$s 1200 millones y pasó a presidir el directorio de la empresa, que produce el 40% de la urea utilizada en el país.

En paralelo, mantiene inversiones en el fútbol europeo: posee el 36% del Sunderland A.F.C., club que regresó a la Premier League en 2025.

Temas
Notas Relacionadas
Javier Milei con Hayden Davis. Relaciones peligrosas.
CRIPTOESTAFA

Milei tenía un acuerdo confidencial con Davis, el impulsor de $LIBRA

Fue revelado por Clarín. Lo firmaron 15 días antes del escándalo. El empresario estadounidense era asesor ad honorem. Qué dice el contrato.
Bioceres, la biotecnológica de Santa Fe, está siendo disputada como botín de guerra entre dos pesos pesados del círculo rojo.
CÍRCULO ROJO

Recrudece la guerra por el control de Bioceres y los fundadores apuntan contra un estudio jurídico

Acusan al poderoso bufete Marval O'Farrel Mairal de diseñar la estrategia del uruguayo Juan Sartori para vaciar la empresa. Las sospechas de los históricos.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

Carlos Rosenkrantz, juez de la Corte Suprema.
LOS PERFILES DEL PODER

Carlos Rosenkrantz, el supremo del Círculo Rojo

Por  Esteban Rafele
Piquete en la era Javier Milei.
CON LA SOGA DE MILEI AL CUELLO

El peronismo y la izquierda, juntos en la calle: quiénes lideran la vuelta de los piquetes en la Argentina libertaria

Por  José Maldonado
A través de este ventanal, un joven les pidió a tres hombres la grasa y los huesos que separaban de la carne que almorzaban en un restaurante de La Plata. 
CON LA SOGA DE MILEI AL CUELLO

Una escena aterradora en la Argentina del voucher

Por  Juan Rezzano
Axel Kicillof, junto a Cristina Álvarez Rodríguez y Emilio Monzó (Foto archivo)
SUCESIÓN 2027

Kicillof suma figuritas a su álbum: Monzó y Massot visitaron al gobernador en La Plata

Por  Juan Rubinacci