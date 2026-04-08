El kirchnerismo buscará arrebatarle al intendente Fernando Espinoza la presidencia de la FAM

Una nueva discusión interna brotará en el peronismo de la provincia de Buenos Aires antes de lo que se esperaba. Es que sectores cercanos a Cristina Fernández de Kirchner piensan ir por la conducción de la Federación Argentina de Municipios (FAM) que conduce el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza .

Así lo confirmaron fuentes consultadas por Letra P luego de que el intendente de Lanús y referente de La Cámpora, Julián Álvarez , planteara el tema en una visita a la provincia de San Juan . El mandato del mantancero, alineado con Axel Kicillof en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), vence en el mes de julio.

Cuando se pensaba que la interna entre el kirchnerismo y el kicillfismo iba a entrar en una meseta tras la definición de las autoridades del PJ bonaerense , Álvarez puso sobre la mesa una nueva discusión que traerá aparejado un nuevo cortocircuito.

“Antes de las internas y de analizar candidaturas presidenciales hay otras herramientas que se van a discutir, como por ejemplo, ahora en julio, la Federación Argentina de Municipios”, lanzó en una entrevista que dio al programa El café de la política, en una visita a San Juan.

Días atrás, el intendente visitó Rawson -un municipio del conurbano sanjuanino con más de 150 mil habitantes- acompañado por su par de Ezeiza, Gastón Granados . Allí se reunieron con el jefe comunal de ese distrito, Carlos Minusaga , con quien Granados ya había tenido otros encuentros, tanto en San Juan como en Buenos Aires.

“La FAM es una herramienta muy importante que tiene personería y te permite discutirle al gobierno nacional medidas, como por ejemplo, las obras paralizadas que tenemos en todo el país. Todos tenemos obras paralizadas en nuestros municipios que se dejaron de ejecutar por el gobierno nacional. Entonces, hacer medidas conjuntas entre intendentes para, por ejemplo, pedir esos recursos es una cuestión muy relevante, que todos necesitamos y que tiene que ver con resolver los problemas a nuestros vecinos mañana”, agregó el jefe comunal camporista en la entrevista.

El kirchnerismo confirma, el MDF no lo tenía en radar

El planteo de Álvarez fue confirmado por un dirigente kirchnerista. “Sí, vamos a discutir la conducción de la FAM”, contestó ante la consulta de Letra P, aunque, por ahora, no hay mayores detalles de cómo se dará esa discusión interna.

En cambio, cerca de Kicillof no tenían en carpeta ese debate por delante. Un miembro de la mesa chica política del gobernador reconoció que no tenía presente que en julio deben renovarse las autoridades de la FAM, y confirmó que dentro del espacio todavía no se habló del tema.

Kicillof en la FAM

En la misma línea se manifestó otro funcionario bonaerense que cuestionó a La Cámpora porque vive “en un cierre de listas eterno”, y apuntó a las diferencias que el presidente del bloque oficialista de la Cámara de Diputados bonaerense, Facundo Tignanelli, tiene con Espinoza.

Sin embargo, un referente territorial del peronismo del conurbano dejó la duda abierta sobre si Espinoza buscaría un nuevo mandato en el cargo. "No tengo en claro que Fernando (Espinoza) quiera seguir; sin embargo, desde un sector vamos a buscar que la FAM siga alineada con el proyecto de Kicillof", dijo la fuente que a su vez le bajó la espuma a las intenciones de un sector del kirchnerismo: "La Cámpora lo que quiere es meter ruido en todos lados", afirmó.

En diciembre de 2025, hubo cena reservada de intendentes de todo el país nucleados en la FAM donde se acordó que la entidad se pondría a trabajar en la candidatura presidencial de Kicillof, especialmente en aquellas provincias donde no gobierna el peronismo. La planificación exhibía, sin embargo, una intención de continuidad en el organismo.

La pelea en La Matanza

Efectivamente hace pocos días se dieron cruces entre La Cámpora y el intendente. Fue por la incorporación de dirigentes de la Coalición Cívica y el PRO al gabinete matancero. Tignanelli cuestionó la medida: “La verdad es que habiendo tantos buenos compañeros peronistas en La Matanza ir a buscar a los del Pro no tiene sentido; además es subestimar a los votantes, que eligieron peronismo y ponen antiperonistas a gobernar”, dijo a La Nación.

También manifestó que Espinoza “trajo porteños a la gestión”, que “ahora ponen antiperonistas” y que eso “explica por qué La Matanza está como está”. Hay basura por todos lados, nadie gestiona nada, hay 250 mil palos en un plazo fijo que no se usa para resolver problemas de los vecinos”, lanzó.

Facundo Tignanelli

Miguel Saredi, uno de los principales dirigentes de Espinoza, le respondió a Tignanelli: “El peronismo tiene una responsabilidad histórica: Volver a representar a la mayoría del pueblo argentino, y no solo a las minorías, a las que se dedicó una parte del kirchnerismo”, y agregó que “el peronismo no es una secta”.

La FAM diez años en manos de La Matanza

La FAM fue creada por la Ley nacional 24.807 en 1997. Los municipios que la integran pueden asociarse libremente, aunque deben pagar un canon. Según supo este medio, aquellos intendentes que están asociados y que tienen su cuota al día son los que pueden votar a la hora de elegir autoridades, una práctica poco habitual ya que las autoridades suelen acordarse o pelearse previo a llegar una votación. La asamblea es también la que define cómo será esa votación, si será, por ejemplo, a mano alzada o con boleta.

Históricamente la entidad estuvo en manos del exintendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, que la presidió desde 2003 hasta 2016. Con la llegada de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal a la presidencia se buscó darle mayor protagonismo y fue electa Verónica Magario, en ese entonces intendenta de La Matanza. Reeligió en 2018, pero a fines de 2019 dejó el cargo al asumir la vicegobernación. En su lugar quedó su vice, el intendente de Tafí Viejo, Tucumán, Javier Noguera.

En la siguiente elección, mayo de 2022, fue electo Espinoza, quien renovó su mandato en julio de 2024. En el mismo mes de este año deberán elegirse las nuevas autoridades en medio de una embestida del gobierno nacional a través del proyecto de ley denominado “Hojarasca” que tiene como autor a Federico Sturzenegger y busca desfinanciar a la FAM.