Provincias Unidas, a la conquista de los pituquitos de Recoleta

Los gobernadores de Provincias Unidas definieron las escalas del sprint final de la campaña que debería consolidarlos como polo de poder en el Congreso . Ignacio Torres los recibirá este martes en Chubut . Carlos Sadir lo hará en Jujuy el 9 de octubre y, sin anfitrión claro, la última parada federal será en la Ciudad de Buenos Aires .

La gira porteña prevista para el 15 de octubre, una semana antes de la clausura formal de la campaña, contará con la participación de Martín Lousteau , el candidato a diputado por el bastión de los pituquitos de Recoleta ( Martín Llaryora dixit).

Si bien el nombre de la alianza se adaptó estratégicamente a las particularidades del distrito, Ciudadanos Unidos comparte la estética y los colores de la nueva marca federal y el entorno del senador radical dice que también conjugan con los mismos valores políticos.

La puesta buscará dar un golpe de efecto que no estaba contemplado en la hoja de ruta de Provincias Unidas. Habría actos en los “distritos miembros” para agitar sus superávits, mostrar fotos emblemáticas de los sectores productivos y toda la liturgia del anticentralismo porteño.

Los gobernadores necesitan de las marquesinas del puerto para empujar la instalación social y mostrar la ambición política del proyecto. Cierto es que la apuesta no estará exenta de roces.

Tras el acto de Provincias Unidas en la Ciudad se terminará de confirmar una versión que sonó fuerte después del cierre de listas: que la relación es más complicada de lo que parece entre el exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti y Facundo Manes, el candidato a senador por el espacio Para Adelante. Lousteau sería el tercero en discordia.

Ruidos en Provincias Unidas

El manesismo no da crédito de la elección. En Córdoba, Lousteau ha sido blanco sistemático de Rodrigo de Loredo y las encuestas nunca han sido generosas con el senador boinablanca. Concluyen que se impuso, naturalmente, el juego del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Fuentes del cordobesismo afirman que poco tiene que ver el presidente de la UCR en la disputa de socios de la tercera vía: le atribuyen los chispazos a un rasgo de la personalidad del neurocientífico. Vedetismo, le dicen en el barrio.

El sector de Manes busca bajar la espuma, aunque no niega que esas molestias existieron. Ese sector empujaba una mesa a dos sillas para la toma de decisiones para la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. “Habilitaron que crezcan los enanos”, le pasan facturas al Gringo.

Facundo Manes y Juan Schiaretti. Facundo Manes y Juan Schiaretti.

La tropa schiarettista se hace la zonza. Sabe que las actuaciones en un territorio desconocido para la escudería cordobesista también le valió tensiones con un gobernador asociado, como Torres, que esta semana incomodó a Lousteau con la foto que se sacó con Ricardo López Murphy.

El acto de Provincias Unidas en la Capital Federal está confirmado. Schiaretti dará el presente. Lousteau también. Interesante será el cuadro completo (o no) de gobernadores. Por todo lo antes expuesto, la jugada asoma riesgosa.

Horacio Rodríguez Larreta y Juan Schiaretti juegan a la escondida

Otro viejo socio de Schiaretti tampoco estaría presente. Con Horacio Rodríguez Larreta se desconocieron en las elecciones legislativas porteñas de mayo.

larretaconu.jpg Horacio Rodríguez Larreta, legislador porteño

El cordobés quería hacer pie en la Ciudad. El ex jefe de Gobierno quería un armado local, sin influencias externas. El cordobesismo miró de afuera la jugada y buscó su revancha en la bonaerense con intendentes como Julio Zamora, de Tigre y dirigentes como Florencio Randazzo, ahora candidato a diputado por el mayor distrito electoral del país.

Letra P pudo saber que el 15 de octubre Larreta tiene un viaje programado, por lo que no sería de la partida. Seguirán las gestiones para mostrar una foto fuerte como remate de una campaña nacional.

La obsesión de los diez puntos nacionales

¿Está todo roto entre Schiaretti, Manes y Larreta? Se esquivan, se envían mensajes cargados de mala onda a través de operadores, pero ninguno descarta confluir después de octubre.

Los tres están convencidos de las bondades del frente amplio, de la oportunidad política y de la necesidad de hacer un scrum sólido en el Congreso y en los recintos legislativos de las provincias. Calculadores, saben que del resultado en las urnas depende el tenor de las conversaciones que siguen.

La apuesta porteña es riesgosa, pero se comprende porque Provincias Unidas podrá ganar en las segundas lecturas. Es decir, si los gobernadores no le tuercen el brazo a Javier Milei en sus distritos, contar unos diez puntos nacionales asoma como objetivo de mínima para trazar ese 2027 que los mueve. Si se dan los dos factores, la carambola será completa.