Ricardo López Murphy se muestra con Ignacio Torres y agita la disputa con Martín Lousteau

El candidato de Potencia BA, Ricardo López Murphy , se mostró con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en el marco de la campaña en la que quiere renovar su banca de diputado nacional.

El exministro de Economía Ricardo López Murphy se lanzó a la pesca del voto nacional del PRO para renovar su banca de diputado con una foto con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres , que toma distancia de la posición de Provincias Unidas que hasta hoy le hacía un guiño al presidente de la UCR, Martín Lousteau .

La pelea porteña entre los exsocios de Juntos por el Cambio (JxC) empieza a tomar temperatura a medida que se acerca octubre. El diputado López Murphy salió a la caza del voto radical con una foto de alto impacto que deja mal parada a la conducción nacional de la UCR y sacude el tablero porteño.

Un tuit sencillo, con una foto con el gobernador de Chubut, Torres, y un mensaje de tres oraciones fue suficiente para crispar los ánimos en el radicalismo porteño que lleva a Martín Lousteau como candidato a diputado en representación de Provincias Unidad.

"Cuando te digan que hay que elegir entre algo malo y algo peor, no les creas. En la Argentina están apareciendo nuevos liderazgos, con la fuerza y la convicción que hacen falta. Gracias @NachoTorresCH. En Chubut y en la Ciudad, en octubre, hay futuro", disparó el Bulldog desde su cuenta personal para intentar emparentarse con la renovación política en las provincias.

Cuando te digan que hay que elegir entre algo malo y algo peor, no les creas. En la Argentina están apareciendo nuevos liderazgos, con la fuerza y la convicción que hacen falta. Gracias @NachoTorresCH . En Chubut y en la Ciudad, en octubre, hay futuro. pic.twitter.com/WlHrq7SF4D

La realidad es que en la categoría para el Senado la suerte está echada ya que nadie duda que libertarios y peronistas se quedarán con las tres bancas en juego en la Ciudad. Por eso, la pelea central del resto de los espacios es por 13 bancas que se renuevan en la cámara baja, donde varios pesos pesados locales tienen puestas fichas y expectativas.

El desplante a Martín Losuteau

Tras la elección porteña de mayo, que se transformó en la peor performance en su historia que no les permitió quedarse con una banca, el radicalismo metropolitano apuesta un pleno a octubre. Por eso, colocó al presidente de la Convención nacional al frente de una lista que en teoría respaldaba la nueva liga de gobernadores, para salvar la ropa.

Por eso, la foto con Torres, que fue replicada por el mandatario provincial, fue un mensaje directo de respaldo a López Murphy que está lanzado a ampliar el estanque donde buscar pescar los seis puntos de base para renovar la banca.

Hasta ahora, el economista republicano se volcó a una estrategia para captar el voto de los macristas desencantados con el pacto que absorbió al PRO en la lista de La Libertad Avanza, pero sin meterse en la disputa fuera de la Ciudad de Buenos Aires. López Murphy adoptó una estrategia audaz para hacer propios símbolos y discursos tradicionales del PRO, levantando el supuesto espíritu republicano y democrático del espacio, pero que al mismo tiempo apuesta por abrir una alternativa interna.

Ricardo López Murphy amarillo

Esos movimientos empezaron apenas venció el plazo para presentar candidatos cuando inscribió en la Justicia electoral el sello Potencia BA, que será la única opción con el color amarillo, históricamente ligado al macrismo, en la Boleta Única de Papel (BUP).

La estrategia continuó en las redes sociales, donde permanentemente hace posteos que lo muestran junto a la cúpula del PRO en los albores de la creación de Cambiemos y destacando su relación de amistad con los fundadores de ese partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rlopezmurphy/status/1953237733582815445&partner=&hide_thread=false Yo no voy a aceptar el sometimiento al que nos quieren llevar Javier y Karina Milei.



No voy a ser cómplice del autoritarismo de este gobierno.



No voy a resignarme a que pisoteen la República y las instituciones.



Mientras algunos siempre defendimos la Constitución Nacional,… pic.twitter.com/iPGXNDxNFX — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) August 6, 2025

Su último movimiento fue abiertamente una cuña en la grieta que está fracturando al macrismo. Durante la sesión de Diputados de este miércoles, seis integrantes del PRO desobedecieron la directiva oficial y votaron en contra del veto presidencial al financiamiento universitario, se desató una guerra pública entre el sector prolibertario, encabezado por Christian Ritondo, y el ala “moderada”.

Silvia Lospennato, quien rechazó el veto, fue increpada en medio del recinto por el presidente del bloque y Alejandro Finocchiaro, que la chicaneó diciendo que debería ir a sentarse en la bancada kirchnerista y desató un escándalo. Otra vez, al vuelo López Murphy ponderó a la diputada que encabezó la lista legislativa del PRO en la Ciudad resaltando su “enorme valor para la democracia” y que fue “la autora de Ficha Limpia”.