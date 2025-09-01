ELECCIONES 2025

Provincias Unidas 2027: el sapucai de Gustavo Valdés fue el primer grito federal

Los gobernadores de la liga se montaron a la victoria del correntino. Pullaro, Llaryora, Torres, Sadir y Schiaretti saludaron el triunfo como propio.

Por Letra P | Periodismo Político
"Las provincias argentinas juntas creamos una nación", clamó Gustavo Valdés en la noche del domingo cuando habló en clave nacional en el búnker de la UCR correntina para celebrar el triunfo de su hermano menor en primera vuelta. La frase resonó al igual que el jueves último, cuando en el acto de cierre de campaña de su frente, Vamos Corrientes, anunció su incorporación a Provincias Unidas.

Ese día, flanqueado por el exgobernador cordobés Juan Schiaretti y los mandatarios Maximiliano Pullaro, Carlos Sadir e Ignacio Torres, Valdés blanqueó su decisión de sumarse al grito federal, al que había adherido sin poner la cara durante su lanzamiento, a fines de julio. Sus pares lo acompañaron para subirse al carro del primer triunfo que pueden mostrar en su desafío de mostrar que pueden ser la alternativa a Javier Milei en 2027. Este domingo lo saludaron para seguir sumando en la cuenta común.

Los saludos de los gobernadores

"Las provincias unidas vamos a hacer posible el desarrollo de Argentina en paz y con progreso para todos", posteó Pullaro tirando una promesa hacia el futuro. "¡Hay un grito federal que se escucha cada vez más fuerte!", reforzó Llaryora, quien es representado en este juego por Schiaretti, pero sigue el día a día del armado federal. "Es la hora del interior, de la producción, del trabajo y de reafirmar el #federalismo", añadió. Su antecesor en el gobierno cordobés también saludó en las redes sociales el triunfo de sus socios correntinos, al igual que Florencio Randazzo, el camarada bonaerense de Schiaretti.

"Este domingo los correntinos ratificaron un modelo de gestión exitoso que impulsa el desarrollo y se sustenta en los valores de la transparencia y la austeridad", sumó Nacho Torres sus felicitaciones a los Valdés y agregó: "Desde Chubut celebramos este respaldo y renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando juntos por una Argentina más justa, hermanada y verdaderamente federal".

El mandatario radical jujeño Sadir sostuvo que este triunfo de los Valdés "demuestra que la voluntad de los argentinos es ser representados por quienes conocen y defienden al interior del país, el interior del trabajo y la producción, con el objetivo de generar más oportunidades para nuestra gente".

Brilló por su ausencia en el cierre del jueves y se hizo esperar en los festejos de este domingo, pero el santacruceño Claudio Vidal, socio fundador de PU, también dio el presente en la fiesta correntina.

Las otras caricias a Gustavo Valdés

Otro gobernador que saludó a los Valdés en las redes sociales fue el radical chaqueño Leandro Zdero. En su caso, cruzó el puente interprovincial General Manuel Belgrano, que une Resistencia y la capital correntina, para estrecharse en un abrazo con quien fuera su mentor para llegar al poder en el Chaco.

Zdero también formó parte del cierre de campaña del valdesismo el jueves último, aunque no milita en Provincias Unidas y cerró una alianza con La Libertad Avanza para octubre. Competirá con el sello y el color del mileísmo, pero se dejó un tiempo para acompañar a su amigo Gustavo Valdés.

Crítica de la abducción a la que fue sometido el PRO por la fuerza de Javier Milei, la diputada María Eugenia Vidal también aprovechó para felicitar el triunfo de la coalición oficialista en Corrientes, que incluye al partido amarillo.

Vidal termina su mandato en el Congreso en diciembre y es parte de la dirigencia porteña que mira con buenos ojos el armado provincialista.

Provincias Unidas 2027

Con el empujón del sapucai correntino, los fogoneros de Provincias Unidas pondrán quinta este lunes en la campaña para las elecciones nacionales del 26 de octubre, donde deberán gritar fuerte si quieren ser tomados en serio para el recambio grande de 2027: el proyecto libertario cruje y ya hay gente pesada buscando opciones para romper el cerco de la grieta.

Temas
