PRO – La Libertad Avanza, juntos o separados en la Primera sección: semillero del plan B amarillo

Ambos partidos insisten en buscar un acuerdo, pero no se ponen de acuerdo en el modo, pese a las negociaciones que llevan adelante Sebastián Pareja y Cristian Ritondo . Como cuenta Letra P , ya tiene pautado un nuevo encuentro post domingo electoral, pero la campaña y el proyecto Ficha limpia detonó la relación del Presidente con el ingeniero fundador del PRO.

Martínez, coronel de Jorge Macri, insiste que el acuerdo debe ser entre partidos, esto es, pariendo una alianza formal y “respetando la identidad del PRO”. Karina Milei no está interesada en ese formato.

Ante ese panorama, la jefa comunal decidió hace un tiempo iniciar conversaciones con otros sectores políticos. “Soledad está hablando con todos. No va a haber un acuerdo con La Libertad Avanza si no respetan al PRO”, le dijo a Letra P alguien muy cercano a la intendenta.

Como reveló Gabriela Pepe y ratificó luego a Letra P el intendente de Tigre, Julio Zamora, están avanzadas las charlas del macrismo con peronistas no kirchneristas que no quieren estar en una alianza con Cristina Fernández de Kirchner, pero tampoco con Milei, y con radicales que están en la misma situación.

El peronismo no K arma

A partir de las dificultades que ve para la unidad del PRO y LLA, el peronismo de la región ya está trabajando con bajo perfil, pero de forma constante en esta alternativa de tercera vía. Ese sector también tiene un plan A, que incluye una ruptura total de Kicillof con CFK. Si eso sucediera, jugarían con el gobernador, pero si finalmente hay lista de unidad, el peronismo resbaladizo estarían listos para tener una alternativa con o sin el PRO.

La figura más importante de ese sector en la región es Zamora, quien en la última elección le ganó a Malena Galmarini la pelea por la intendencia, pese a que no le permitieron competir con la boleta del candidato presidencial Sergio Massa. También forma parte de ese grupo el exintendente de Hurlingham Juan Zabaleta.

De las conversaciones también participa el senador provincial Joaquín de la Torre, jefe político del intendente de San Miguel, Jaime Méndez. Por ahora, un llanero solitario tras su salida de las filas libertarias.

Esas son las figuras más visibles, pero hay otras. Zamora reunió a algunos de esos dirigentes de la sección el 1 de Mayo con motivo del Día del Trabajador y el fin de semana pasado se mostró -foto incluida- con Gray, Zavaleta y De la Torre en Chivilcoy, donde visitaron al intendente vecinalista Guillermo Britos, quien también podría ser de la partida.

La Libertad Avanza, plantado y con territorio

La Primera es la única sección donde Milei tiene un intendente y gobierna un distrito fuerte. El jefe comunal de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, será un actor clave a la hora de traccionar votos. Es un activo que escasea en las filas libertarias.

Sin embargo, no es “un puro” y habrá que ver cuánta incidencia logra tener en la campaña, la estrategia y el armado de listas. En la región Pareja tiene como armador al diputado provincial Ramón Vera, oriundo de Moreno, quien hace pocos días atrás dejó en manos de su hija, Andrea Vera, excandidata a intendenta, la responsabilidad de la sección. “La Primera es una de las secciones donde estamos más ordenados”, dice un dirigente libertario a Letra P.

La fuente, con asiento en la sección, tiene una postura opuesta a la de la intendenta del PRO. “Si hay acuerdo, será a nivel dirigencial, individual, no de sellos o de cúpulas”, afirmó.

LLA está convencida de que hará una buena elección en la sección. Una de las fuentes consultadas cita como ejemplo que Milei ganó en los distritos del norte de la región en el ballotage y que ya había tenido buenos resultados en la Primera vuelta. Además, asegura que tiene buenos candidatos puros para encabezar la sección. Menciona al productor teatral Ariel Diwan, al periodista Daniel Mollo, al doctor Luis Palomino y a la propia Andrea Vera.

No obstante, una de las fuentes consultadas no descarta a Diego Santilli, en retirada del PRO: “Nos daría una plusvalía que no tenemos”, reconoció poniendo a El Colorado en la grilla de dirigentes listos para dar el salto.

Muchas tribus para pocas bancas

La Primera sección electoral, con más de cinco millones de electores y 24 municipios, de los cuales 19 están en manos del peronismo y el resto de la oposición, elegirá el próximo 7 de septiembre ocho bancas para el Senado. De ellas, cuatro están en manos del peronismo y las obtuvo la oposición en 2021 bajo el sello de Juntos por el Cambio.

El PRO tiene dos de esas bancas: las ocupan Christian Gribaudo y Aldana Ahumada. La Libertad Avanza cuenta con una tras el pase de Valenzuela, ya que la ocupa su esposa, Daniela Reich. La cuarta banca es la de De la Torre. Según dijo un dirigente de su círculo más cercano, el hombre de San Miguel no está interesado en pelear por retenerla.