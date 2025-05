Axel Kicillof, intendentes y oposición se fajan en una cinchada eterna por el precio del calendario electoral

Sin embargo, la cámara baja resolvió no tratar ese tema, sólo debatirlo y aguardar el avance del paquete kicillofista en el Senado. A cambio, la oposición y el otro sector de UP le pidió al gobernador que firme una resolución para que no se les descuente a los municipios la cuota de este mes de las partidas por coparticipación y que no sean sancionados por el Tribunal de Cuentas. Todo en pos de ver cómo sigue el curso del megaproyecto.