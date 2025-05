Julio Zamora: "Estamos dialogando con el PRO y la UCR"

El intendente de Tigre, Julio Zamora , confirmó la existencia de un canal diálogo abierto entre peronistas no kirchneristas con sectores del PRO y de la UCR refractarios a un acuerdo con La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires . En diálogo con Letra P , aseguró que ese acuerdo “es posible y deseable”.

Para Zamora, la eliminación de las PASO hizo que las posibilidades de unidad del peronismo sean “muy pocas”. En esa línea, consideró que “los que nos llevaron a la derrota no tienen la legitimidad” para convocar a una lista de unidad y que el “el peronismo tiene que confluir con otras fuerzas políticas”. “Nosotros no estamos para ser arriados”, dijo en diálogo con este medio.

-La eliminación de las PASO es un obstáculo para una lista de unidad. ¿Cómo hacemos para dirimir las candidaturas? No lo dijo la presidenta del PJ (CFK) ni el titular del partido en la provincia de Buenos Aires ( Máximo Kirchner ). No hay un mecanismo que nos permita dirimir los liderazgos y eso hace que las posibilidades de ir en una lista de unidad sean muy pocas.

WhatsApp Image 2024-11-05 at 16.23.22.jpeg Randazzo, Schiaretti y Zamora, el peronismo no K se arma en PBA (Prensa Zamora)

-¿Cómo ve la pelea entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof?

-No le hace bien al peronismo. No se están discutiendo cuestiones de fondo, sino quién va a liderar, cómo se van a elegir los legisladores. ¿Va a ser un acuerdo de cúpulas entre tres o vamos a tener una elección democrática?

-Si CFK y Kicillof van juntos a la elección, ¿hay lugar para usted y sectores del peronismo no kirchnerista en ese espacio?

-Hoy no hay una convocatoria. La elección de 2023 echó por tierra los liderazgos. Los que no llevaron a esa derrota no tienen la legitimidad para convocarnos a una lista de unidad.

-¿Y si Kicillof forma un nuevo espacio, sin CFK ni La Cámpora?

-Ese sería otro escenario, que es posible. No tenemos tanto diálogo, pero en el caso que se establezca de cara a la elección, como un nuevo espacio político, nosotros estamos para dialogar. Queremos la unidad, pero en igualdad de condiciones, en una mesa que nos permita discutir en cada lugar cómo nos vamos a presentar. Hoy no estamos convocados a eso.

Diálogo abierto con el PRO y la UCR

-¿Es posible una alianza del peronismo no kirchnerista con el PRO y la UCR?

-Un montón de dirigentes políticos estamos coincidiendo en que tiene que haber una herramienta electoral que pueda expresar una alternativa al gobierno de Milei. Después de la derrota del 23, el peronismo no debe ser el convocante. Tiene que confluir con otras fuerzas políticas. Tenemos que tener la humildad necesaria de poder abrir otros horizontes y dialogar, como lo estamos haciendo con otros espacios políticos, aquellos del PRO que no ven en el gobierno de Milei un gobierno que los represente; radicales, peronistas que no coincidieron con el peronismo oficial por así decirlo. Sí, ese escenario es posible y deseable.

Julio Zamora Julio Zamora Tigre

-Encabezó una reunión con dirigentes de la Primera sección electoral para el Día del Trabajador. ¿Qué planteó ahí?

-Dije qué queremos del peronismo: escuchar, debatir y construir esa alternativa. Vamos a hacer lo mismo en otras secciones. Lo que no queremos son liderazgos indiscutidos, porque hoy no los hay.

-¿Habla de CFK?

-De ningún liderazgo que se pretenda indiscutido. Nosotros no estamos para ser arriados, estamos para dialogar y construir un proyecto político.

-¿Hay tiempo para discutir las alianzas electorales?

-Siempre hay tiempo. Lo que no podemos es elegir a los candidatos en 24 horas. No vamos a permitir que nos convoquen en los últimos 10 minutos del partido a participar de un espacio. Eso no puede pasar más porque ya tuvimos experiencias tristes, como la de 2023 y otras.