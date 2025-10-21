Primero la Patria respaldó en Salta a Urtubey y le disputa el discurso federal a Provincias Unidas

Juan Manuel Urtubey y Emiliano Estrada , primeros candidatos de Fuerza Patria al Senado y a Diputados en Salta , recibieron el respaldo de referentes de la agrupación Primero la Patria como Sergio Uñac , Nicolás Trotta , Leonardo Nardini , Guillermo Snopek , Víctor Santa María , Juan José Álvarez y Sergio Berni en un plenario realizado en la capital provincial.

A partir del viaje al norte, el acto apuntó a mostrar el músculo de Primero la Patria , que busca contrastar con la impronta federal que propone Provincias Unidas , de perfil claramente anti-K, para posicionarse en el escenario nacional a partir del día después de las legislativas.

“Este domingo no se juega mucho, se juega todo”, sostuvo Urtubey en el inicio del acto en el Hotel Provincial del centro de la capital salteña. “Es el peronismo o es el dolor. Tenemos los días necesarios para movilizar conciencias”, afirmó el candidato a senador. En el medio de una disputa con el gobierno provincial por el esclarecimiento del ataque sufrido el jueves pasado durante un recorrido de campaña , el exmandatario provincial apuntó contra Gustavo Sáenz e instó a la ciudadanía a movilizarse. Urtubey acusa a su sucesor en la gobernación de ser funcional a las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei .

"Nadie de esta lista tiene las manos manchadas por la motosierra de Milei”, sostuvo a su turno Estrada. El exministro de Economía de Urtubey busca retener su banca y está enfrentando un pedido de desafuero por una causa en la que se lo acusa de peculado , por la supuesta creación de cuentas para difundir fake news, administradas por personal del Congreso.

Por su parte, Sergio Berni, interventor del Partido Justicialista salteño por decisión de la titular del PJ, Cristina Fernández de Kirchner, apuntó a la Casa Rosada por el salvataje de los Estados Unidos a la economía local. "Detrás de cada préstamo está nuestra soberanía. No nos dejemos engañar por los falsos profetas”, lanzó.

Provincias Unidas, en la mira

Primero la Patria, el armado federal referenciado con CFK que corre por fuera de La Cámpora, está integrado por figuras de todo el país y se plantea como alternativa para disputar el discurso de la defensa del interior profundo del país con el frente electoral que lideran seis gobernadores que formaron parte de Juntos por el Cambio o, en el caso del mandatario Martín Llaryora y su antecesor en Córdoba, Juan Schiaretti, que militan el antikirchnerismo desde el justicialismo.

En el acto, el senador y exgobernador de San Juan Sergio Uñac recalcó: "Sabemos lo que es pelear por los recursos federales y por el derecho a desarrollarnos".

Uno de los fundadores del espacio es Nicolás Trotta, el exministro de Educación del gobierno de Alberto Fernández. Candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires afirmó que el domngo no hay muchas ocpiones. A su criterio, "se vota a los aliados de Milei que se esconden debajo del poncho o se vota al peronismo para frenar el ajuste y reconstruir la Nación". "Hay que votar sin confusión a Fuerza Patria y a Juan Manuel Urtubey”, concluyó.

El diputado jujeño Guillermo Snopek remarcó la necesidad de conformar "un bloque federal fuerte" y añadió: “Venimos a acompañar a Juan Manuel porque representa esa Argentina grande que soñamos desde el norte".