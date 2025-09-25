ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Salta: Flavia Royón, la libertaria blue que busca una banca en el Senado

Fue secretaria de Energía de Fernández y Milei. Electa diputada provincial por la lista de Sáenz en mayo, apuesta al Senado mientras tiende puentes con LLA.

Por Letra P | Periodismo Político
Flavia Royón en sus tiempos como secretaria de Energía del Frente de Todos. Quiere ser senadora por Salta.

Flavia Royón en sus tiempos como secretaria de Energía del Frente de Todos. Quiere ser senadora por Salta. 

Luego de conquistar una banca en la Cámara de Diputados provincial en las elecciones salteñas del 11 de mayo, Flavia Royón tiene un nuevo objetivo entrecejas. La secretaria de Energía de la Nación durante las gestiones de Alberto Fernández y Javier Milei, quiere llegar al Senado y converntirse en una de las espadas legisaltivas del gobernador Gustavo Sáenz.

Ingeniera industrial, Royón irrumpió en la escena nacional en 2022, cuando Sergio Massa la colocó en la Secretaría de Energía tras asumir como superministro en el gobierno del Frente de Todos. Desde allí gestionó subsidios y tarifas en medio de la crisis final del último gobierno peronista.

El giro llegó en diciembre de 2023, cuando Milei, que compitió con Massa, asumió como Presidente y decidió mantenerla en el cargo. En medio del primer tironeo por el fracaso de la Ley Bases, la echó en febrero de 2024.

Entre Gustavo Sáenz y los libertarios

“Salta quedó libre de kirchnerismo y macrismo”, celebró tras los comicios provinciales. La frase sintetiza su estrategia: despegarse de las identidades nacionales y abrazar un discurso pragmático que, sin ser libertario en lo formal, funciona como complemento de la narrativa de Milei. No casualmente, en La Libertad Avanza la observan como una aliada potencial en un Senado que se perfila ajustado.

Las últimas encuestas a las que tuvo acceso Letra P, la muestran lejos de esa banca, no logran romper el techo que el provincialismo se autoconstruyó quedando al margen de la discusión nacional que en la provincia norteña protagonizan Emilia Orozco y Juan Manuel Urtubey.

Flavia Royón.jpg
Flavia Roy&oacute;n quiere ser senadora.&nbsp;

Flavia Royón quiere ser senadora.

Royón se define como “desarrollista” y jura que su agenda estará centrada en “temas productivos y de empleo”. “Hay que superar la discusión ideológica estéril y enfocarnos en los problemas reales. La productividad no debe ser patrimonio exclusivo del peronismo”, argumentó en una entrevista con Bravo TV.

El mensaje calza perfecto con la idea de una “tercera vía” que, en los hechos, la habilita a ser funcional al oficialismo libertario.

El juego electoral en Salta

La candidatura de Royón terminó de transparentar el juego electoral del gobernador Sáez, que originalmente había afirmado que no participaría de la pelea y dio libertad de acción las marcas aliadas para de octubre.

“El único límite es defender siempre a la provincia y no traicionar los intereses de los salteños, que son quienes nos eligieron para representarlos”, remarcó el gobernador entonces.

Dos semanas después, la oficialización de Royón para el Senado y de Bernador Biella para la cámara baja dejaron al descubierto el juego que salteño ya no pudo ocultar.

