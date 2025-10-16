CONGRESO | DIPUTADOS

Salta: Unión por la Patria desconoció el desafuero a Emiliano Estrada y logró demorar el dictamen

El bloque peronista presionó a los gritos por considerar que el pedido no está firme. La Libertad Avanza quiere despachar en 15 días, pero no hay mayoría.

Emiliano Estrada representa a Salta en el bloque de Unión por la Patria en Diputados.&nbsp;

Emiliano Estrada representa a Salta en el bloque de Unión por la Patria en Diputados. 

Unión por la Patria hizo sentirse este miércoles en la comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, donde desconoció el pedido de desafuero a Emiliano Estrada (Salta), en una causa en la que está acusado de peculado, por la supuesta creación de cuentas para difundir fake news, administradas por empleados del Congreso. El oficialismo pidió quince días para investigar el proceso.

Como el resto de la oposición no se pronunció, las chances de que prosperen dictámenes son escasas. Más lejos están los dos tercios en el recinto. La causa se inició a partir de una investigación de oficio por parte de la Fiscal de Ciberdelitos del MPF, Sofía Cornejo Solá, tras la viralización de múltiples videos difamatorios contra empresarios, periodistas y políticos. Fueron condenados en un juicio abreviado a la pena de un año y cuatro meses de prisión de ejecución condicional los empleados Florencia Arias Bustamante y Alonso Allemand.

La Justicia imputó a Estrada y pidió su desafuero en junio, y recién en la última sesión, en represalia a los allanamientos habilitados a José Luis Espert, el oficialismo impulsó el tratamiento. La comisión fue liderada por Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza y sesionó en el anexo de la cámara baja, donde retumbaron gritos e insultos que lograron exaltar a la diputada salteña Pamela Calletti, una de las demandantes de Estrada, quien no se hizo presente y fue defendido a capa y espada por la tropa de UP, liderada por Germán Martínez, Rodolfo Tailhade y Paula Pennaca.

La pelea de Salta

Mayoraz reconoció que hay un fallo del 1 de octubre que suspende el desafuero de Estrada, pero legitimó el debate e informó que la comisión tiene 60 días para emitir un dictamen. Tailhade le exigió no contar el plazo, pero el santafesino dijo que en dos semanas intentará que se tome una decisión.

Tailhade sostuvo que el pedido de desafuero, a partir de una investigación del fiscal federal Carlos Amad y la intervención de la jueza Mariela Giménez, no está firme porque hay una apelación en curso. "Casación le concedió una apelación y hasta el propio juzgado federal original le está dando lugar. No se puede discutir un desafuero mientras este pedido no está vigente", sostuvo el diputado.

comision de asuntos constitucionales

Su postura fue respaldada por Fernando Carbajal (Democracia Para Siempre). "Con esta información, el pedido de desafuero resulta innecesario y es poco claro. Además, es abstracto, porque no aclara si es para arresto, detención o cambio de jurisdicción", se molestó el exjuez.

Mayoraz emitió una filmación de una audiencia de la justicia salteña que investigó a Estrada, y desató el escándalo, porque mientras se proyectaba la tropa de UP increpó a referentes del oficialismo y a Calletti, quien hasta ese momento se mantenía imperturbable.

La diputada de Innovación Federal sostuvo que el pedido de desafuero está firme, porque el código procesal penal dispone que la tramitación de la investigación no se suspende por cuestiones de competencia, "y hay un juez competente para tratar el desafuero".

La defensa de Unión por la Patria

Cuando Calletti señalaba "los sueldos de los empleados del Congreso no pueden usarse para cometer ilícitos", no soportó los gritos de Tailhade y reaccionó: “¡Diputado, yo lo escuché, así que sea respetuoso!", gritó, con un gesto de furia que pronto se hizo viral. “¡Le pido por favor que sea respetuoso, porque yo lo escuché callada! ¡Usted dice una mentira tras otra mentira y tengo que soportarlo!”, insistió la salteña.

Tailhade no se quedó callado. “Cada palabra que dijo Calletti es un pasaporte al sobreseimiento del diputado Estrada”, celebró el legislador. Consideró que los fiscales que expusieron en la audiencia no pueden definir la tarea que realicen los asesores de un diputado de la Nación.

Por el oficialismo se expresó Juliana Santillán. "Esta comisión no puede ser el muro del kirchnerismo para proteger el caso de corrupción. Hay condena por un delito de intimidación pública. Hay un delito y una condena", recordó la marplatense. El resto de la oposición no tomó postura y hasta hubo referentes de la UCR que se fueron temprano, desinteresados en participar de la discusión.

El PRO también se mantuvo sin participar: la diputada María Eugenia Vidal, vicepresidenta de la comisión, no abrió la boca, aun cuando su compañera de bancada, Silvana Giúdici, fue las principales impulsoras de tratar el desafuero de Estrada. La próxima reunión no fue convocada. No será fácil tomar una decisión.

