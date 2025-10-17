VIOLENCIA POLÍTICA

Salta: Primero la Patria le reclamó a Sáenz el esclarecimiento del ataque contra Urtubey

El candidato de Fuerza Patria denunció que su camioneta “sufrió un impacto de bala" en medio de la campaña. La agrupación apuntó al gobernador.

El candidato a senador de Fuerza Patria presentó la denuncia formal en la que se detalla que “sufrió un impacto de bala hacia la ventana trasera izquierda del vehículo”. No se reportaron personas heridas.

El ataque a Urtubey

El hecho ocurrió este jueves cuando el exgobernador Urtubey se trasladaba por la ruta provincial N°5 desde la localidad de Orán hacia General Pizarro. Pasadas las 17, el candidato de Fuerza Patria radicó la denuncia en la Comisaría N° 9 de San Lorenzo.

"De un momento a otro sufrió un impacto de bala en la ventana trasera izquierda del vehículo, haciendo notar que tal impacto ocasionó la rotura total del vidrio de la ventana”, detalla el escrito.

Junto a Urtubey viajaban otras tres personas. “Ninguno resultó herido", reporta la denuncia, al tiempo que sostiene que el impacto "fue ocasionado por un disparo de arma de fuego y no fue un simple proyectil”.

Reclamo en Salta

La Mesa Nacional de Primero la Patria, una agrupación del peronismo que se referencia en la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se solidarizó con el candidato y reclamó "a las autoridades de la provincia de Salta el esclarecimiento urgente del hecho".

"Frente al gravisimo ataque sufrido por nuestro compañero candidato a senador nacional Juan Manuel Urtubey, la agrupación Primero la Patria exige a las autoridades de la provincia de Salta el esclarecimiento urgente del hecho. Sucesos de estas características ponen en riesgo no sólo la integridad física de las personas sino la misma convivencia democrática", señalaron.

