Axel Kicillof sella la unidad con la tercera vía del PJ marplatense para ganarle al kirchnerismo

El sector del exdiputado Iriart se suma al MDF. Acuerdo político y de gestión. La Cámpora contra todos los que rayen. Optimismo general para el 15M

Letra P | Juan Rubinacci
Kicillof junto al sector de Iriart.

Se trata de Peronismo Marplatense, un sector que presentó una lista para competir en las elecciones internas del partido, aunque venía manteniendo conversaciones con el kicillofismo para integrarse. Según informaron, el acuerdo que selló Iriart con otros referentes provinciales como Verónica Magario y Mariano Cascallares va más allá del contexto partidario: habrá lugares para ese espacio en la administración provincial.

El MDF suma a otra corriente interna del peronismo en Mar del Plata con el objetivo de quitarle la conducción del PJ al ravertismo, pero también de liderar el peronismo en la ciudad cabecera de la Quinta sección electoral. Kicillof querrá tener allí un candidato propio en las elecciones ejecutivas de 2027. El panorama era bastante favorable al oficialismo en un escenario de tres listas. Ahora, en ambas tribus peronistas admiten que el escenario será más parejo, aunque ambas creen que pueden ganar.

El acuerdo de Axel Kicillof con Peronismo Marplatense

Según pudo saber Letra P, el acuerdo que Kicillof selló con Iriart va más allá del contexto electoral partidario, e incluirá puestos en la gestión provincial para dirigentes de Peronismo Marplatense. Así, las dos listas que iban a disputarle el PJ al ravertismo se unificarán antes de que venza el plazo, el próximo viernes a las 0 horas. Lo harán bajo el sello del MDF, la lista encabezada por la dirigente de SADOP Adriana Donzelli.

Las conversaciones se aceleraron durante la última semana, tras la presentación de la lista “Patria Sí, Colonia No” del oficialismo que encabeza Daniel Di Bartolo y auspicia Raverta. El kicillofismo sabía que en un escenario de tres listas no tenía chances de quedarse con la conducción del partido y envió a Cascallares a afinar el acuerdo con Iriart. El sector del gobernador entendía que no había margen para dejar afuera a un espacio del peronismo que también es crítico de la conducción del kirchnerismo.

En la nueva nómina compartida se incluirán representantes de Peronismo Marplatense en la lista de congresales y del partido, mientras que en las próximas semanas está previsto que otro grupo llegue a La Plata para ocupar cargos en segundas líneas de la administración Kicillof. El nombre de Iriart podría incluirse en esta segunda batería, más que en algún puesto del PJ local. Es algo que se terminará de cerrar en reuniones que ambos sectores mantendrán en las próximas horas.

Fernanda Raverta y Daniel Di Bártolo, el candidato del oficialismo al PJ marplatense.

Kirchnerismo contra todos los que rayen

El sector que lidera Raverta está confiado en que puede retener el partido aún con la unificación de las dos listas rivales. Admiten que las cosas cambiaron y que el panorama es algo más adverso, pero que aún así tienen la estructura como para retener la conducción. Se trata de un sector bastante más amplio que La Cámpora, que nuclea a varios gremios, a la JUP y a peronistas históricos (Di Bártolo es un militante histórico del movimiento).

En Mar del Plata se da una particularidad: en la lista oficialista hay axelistas, militantes que se referencian en el gobernador pero que no quieren ser conducidos por Gustavo Pulti, el exintendente vecinalista que está jugando en la nómina del MDF a pesar de no estar afiliado. También hay en esta tribu gremios que a nivel provincial respaldan al gobernador, pero que en la ciudad se alistan en las filas de la nómina oficialista.

Axel Kicillof con militantes de la JUP, que juegan en la lista del ravertismo.

En ese campamento sabían que esta jugada de Kicillof podía pasar, porque de lo contrario tendría el camino demasiado allanado para retener la conducción. Hace varios días comenzaron los rumores acerca de la posibilidad de que se pudiera bajar la lista de Iriart. Ahora, el MDF deberá administrar en la ciudad la lucha interna entre los diferentes sectores que lo componen, y que dentro de un año y medio tendrán ambiciones de protagonizar el proceso electoral.

Gustavo Pulti
