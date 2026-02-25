ELECCIONES 2026 | Córdoba

Marcos Juárez: Majorel viajó a Buenos Aires para asegurarse el apoyo de Macri y regar el lazo con Bullrich

Los alfiles del expresidente le aseguraron que su retador, Pedro Dellarossa, no representa más al partido. La invitación de la senadora y un guiño a LLA.

Letra P | Mariano Paoloni
Por Mariano Paoloni
Sara Majorel logró el aval de la conducción nacional del PRO para ir por su reelección en Marcos Juárez

Sara Majorel logró el aval de la conducción nacional del PRO para ir por su reelección en Marcos Juárez

Sara Majorel y Pedro Dellarossa, duelo de titanes en Marcos Juárez
En sus marcas

Marcos Juárez: quiénes son los nombres anotados para suceder a Majorel en la única elección de 2026 en Córdoba

Letra P | Mariano Paoloni
Mariano Paoloni

Este martes, viajó a Buenos Aires. Participó de un encuentro encabezado por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, junto a representantes de todo el país, para abordar el avance de las drogas sintéticas y el crimen organizado. La convocatoria había partido de Patricia Bullrich, una de las dirigentes que la considera entre las figuras fuertes del PRO en el territorio cordobés.

Sin foto con Mauricio Macri, pero con el respaldo buscado

Sin embargo, desde la Docta gestionaban un encuentro con el expresidente Macri en horas de esa tarde del martes y autoridades del partido. El motivo más relevante que impulsó a la mandataria a recorrer más de 400 kilómetros hacia la capital federal radical en un verano en el que escaló la temperatura política y se anticipó la campaña en el conocido "kilómetro cero del cambio".

Sara Majorel PRO 2026
La intendente de Marcos Juárez, Sara Majorel, recibió el respaldo de las autoridades del PRO de Mauricio Macri

La intendente de Marcos Juárez, Sara Majorel, recibió el respaldo de las autoridades del PRO de Mauricio Macri

El entorno de Majorel señaló a Letra P que "fue recibida por dirigentes de peso que la ratificaron como la referente del PRO a nivel local, regional y provincial".

Este mensaje le aportó tranquilidad y alivio para avanzar en el mismo espacio por el cual intentará competir en la elección de septiembre.

Pedro Dellarossa pelea el sello en Marcos Juárez

El exintendente sostiene desde su partida al gabinete provincial, en diciembre de 2023, que pertenece al PRO. Lo expresó tantas veces como pudo en los medios locales y lo repitió puertas adentro en su paso por el Panal, como se conoce a la sede del gobierno provincial.

pedro dellarossa
Pedro Dellarossa, exintendente de Marcos Ju&aacute;rez

Pedro Dellarossa, exintendente de Marcos Juárez

"Si fuese potencialmente candidato, debería serlo por la vereda del PRO”, remarcó hace unos días. Durante las últimas semanas el exmandatario marcosjuarense y exministro de la Producción de Llaryora no dudó en dejar en evidencia que la relación con Majorel estaba totalmente acabada. Como publicó este portal, Dellarossa no dudó en marcar la cancha en la cuál quiere disputar el partido de septiembre.

“Hace más de un año y medio que no entro a la Municipalidad de Marcos Juárez. No tuve contacto con nadie, ni la intendente (Sara Majorel) me llamó luego de lo que me sucedió”, señaló, tras atravesar un problema de salud del cual ya se encuentra recuperado.

No obstante, el PRO local planea decidir a quién dará el sello después de las elecciones internas a las que llamó Oscar Agost Carreño. En el entorno del legislador y presidente de la fuerza, pese a los intentos de intervención de Macri, afirman que será la nueva Asamblea partidaria si decidirá la alianza libertaria, que propone Majorel, o la peronista, que pide Dellarossa.

Una alianza que avanza, pero se hace esperar

Majorel sostiene que el partido amarillo debe formar una alianza con La Libertad Avanza tanto en el plano local, como en esferas más altas. De esta manera, razona, se evitaría dividir las preferencias de un votante que respalda las políticas nacionales del presidente Javier Milei.

Al respecto, en Buenos Aires le dejaron en claro cuál es el escenario actual y qué debe suceder en Marcos Juárez por estas horas. Sostener la gestión y esperar señales más claras de cuándo avanzar con acuerdos con dirigentes locales de los diferentes partidos.

Un mensaje similar al que baja desde la capital provincial, quienes esperan que el "kilómetro cero" de Macri pase a ser el mojón de partida de una alianza entre libertarios y PRO.

Cabe destacar que a finales de la semana pasada los titulares de la Unión Cívica Radical de Marcos Juárez, Guillermo Martinez, y de LLA, Gerardo Pasquali, dieron a conocer un documento con acuerdos "programáticos" que además incluía a otros partidos. El intento de alianza electoral dejaba afuera a Majorel, o la relegaba a un segundo lugar.

De todas maneras no pasó el filtro del libertario Gabriel Bornonori y se bajó la espuma inmediatamente a la espera de decisiones en el ámbito nacional.

