PJ bonaerense: Axel Kicillof 10 - Máximo Kirchner 3 - Sergio Massa 1 y todos unidos en Junín

Axel Kicillof salió fortalecido tras las 16 internas del PJ bonaerense que se disputaron este domingo. El Movimiento Derecho al Futuro que lidera se quedó con diez triunfos, entre ellos dos municipios grandes como Morón y San Miguel. La Cámpora, de Máximo Kirchner , obtuvo tres victorias, la más importante en Mar del Plata, donde se impuso la lista apoyada por Fernanda Raverta .

Aunque el massismo tiene su sello en el Frente Renovador también jugó y se anotó un punto en Tornquist. Coronel Suárez fue el único municipio donde se impuso una lista sin terminal política a nivel provincial. Finalmente, la unidad triunfó en Junín. En ese municipio encabezó el FR pero la lista estuvo integrada por La Cámpora y el kicillofismo.

El gobernador iniciará su mandato como presidente del PJ bonaerense fortalecido . Logró imponerse en diez de las dieciseis competencias. Dos de ellas fueron en municipios populosos del conurbano: Morón y San Miguel. En el primero el intendente Lucas Ghi logró que la lista encabezada por Claudio Román se impusiera sobre la lista encabezada por la dirigente de La Cámpora Paula Majdanski y apoyada por Martín Sabbatella, que se quedó con la minoría.

En San Miguel hubo tres listas, dos del MDF y una del kirchnerismo liderada por el titular de Peronismo Militante, Héctor Fernández . Las dos más fuertes eran las kicillofistas por lo que la pelea se centró entre la lista de Santiago Fidanza, con terminal en Andrés Larroque -que se quedó con el triunfo - y la de JuanJo Castro , que responde a Gabriel Katopodis y presidía el partido hasta ahora.

En el interior bonaerense, el triunfo del MDF fue contundente . En la Segunda sección electoral ganó las tres internas: en San Nicolás se impuso Sebastián Vignoles frente a Cecilia Comerio, de La Cámpora; en Zárate Leandro Matilla ganó frente a Ana María Almirón, la candidata del tándem Sergio Berni y Agustina Propato , mientras que en San Antonio de Areco se impuso Matín Lobos, frente a Ramiro Ramallo de La Cámpora.

El kicillofismo se adjudica también la elección en Lincoln, donde se impuso el exintendente y actual presidente del PJ Jorge Fernández, quien se manifestó cercano al gobernador antes de la elección. Lo enfrentaba otro candidato del MDF, Nicolás Rosas. En Balcarce se impuso Sergio Aranaga y en Lobería, donde hubo dos listas del MDF y una de La Cámpora, ganó José Orbaiceta.

Finalmente, también se quedó con las dos competencias de la Séptima sección electoral. En Roque Pérez se impuso el exintendente Homero Salas, quien compitió contra la lista kirchnerista encabezada por Eliana Gasparini y en Saladillo el MDF se impuso con Fabián Salguero, frente a Diego Yanson de La Cámpora.

Los tres triunfos de Máximo Kirchner

La Cámpora se impuso en tres municipios, dos de ellos de los más importantes en volumen electoral. Mar del Plata era una de las batallas más calientes de la elección. Kicillof jugó y logró que se unificaran dos listas que iban a competir por separado para enfrentar el poderío que el kirchnerismo tiene en el distrito de la mano de Fernanda Raverta. No le alcanzó: Daniel Di Bartolo, candidato de la dirigente camporista, se impuso con el 60 por ciento de los votos frente a Adriana Donzelli.

La agrupación liderada por Kirchner logró además retener Tres de Febrero para Juan Debandi, quien con el 56 por ciento de los votos le ganó a Alejandro Collia, el candidato del MDF en el distrito. El tercer municipio donde logró un triunfo fue Magdalena, el único municipio de la Tercera sección electoral donde hubo interna. Allí se impuso por 19 votos la camporista Mirna Gurina a Juan Carlos García, del MDF. En este caso, el kicillofismo perdió un PJ que controlaba.

Debandi Kirchner

El punto de Sergio Massa y la excepción de Coronel Suárez

Aunque Sergio Massa tiene su propio sello partidario, el Frente Renovador, su sector también pulseó en algunos municipios. Se llevó un punto en Tornquist, donde ganó Alberto José Musso, quien responde al exintendente massista Sergio Bordoni, hoy director del Banco Provincia. Se enfrentó a Juan Carlos Gisler, el candidato del oficialismo partidario local. No fue el único triunfo del exministro de Economía, quien además logró mediante presentaciones judiciales evitar competir en Tigre contra la lista del intendente Julio Zamora y le arrebató el control del partido en alianza con el MDF y La Cámpora.

Coronel Suárez fue el único municipio donde las terminales provinciales no se impusieron. En ese municipio el triunfo fue para Damián Maier, dirigente del peronismo local no alineado. Enfrente tuvo a la candidata de La Cámpora, María Alesandra Santarossa.

Todos somos Junín

Las versiones corrieron luego del cierre de la votación por la elección en Junín, donde todos los sectores se anotaban un punto. La nómina que ganó fue la encabezada por Fernando Burgos, dirigente vinculado al massismo, pero que tuvo el apoyo de La Cámpora y también alguna presencia del MDF con una candidata de ese sector en la lista de Congresales, un lugar que minimizaban desde el camporismo.



Burgos se impuso frente a las listas de Cristina Tejo, que tuvo el apoyo de varias agrupaciones locales, más algunas con terminal nacional como Primero la Patria -un armado alineado a CFK- y Barrios de Pie que juega con Kicillof, y a la de Claudio Camilo, titular del Sindicato Trabajadores Municipales, que tuvo el apoyo de varios gremios.