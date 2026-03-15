PJ bonaerense: Máximo Kirchner se anota un punto fuerte en Mar del Plata con la victoria de Raverta

Máximo Kirchner se anotó un triunfo en el PJ bonaerense en Mar del Plata

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El triunfo kirchnerista en el distrito con el padrón más grande de la jornada —31.347 afiliados habilitados— le propina al axelismo su derrota más significativa del día. Para Kicillof, el resultado en General Pueyrredón es la contracara de las victoria que cosechó en la mayoría de las elecciones internas del peronismo en el interior provincial.

Pelea en Mar del Plata La elección tuvo como protagonistas a dos dirigentes del mismo gremio docente, el SADOP. Por la lista kirchnerista encabezó Daniel Di Bártolo, uno de los fundadores del sindicato y hombre de Raverta. Por el MDF compitió Donzelli, conductora de la seccional bonaerense del mismo gremio. Una interna entre viejos conocidos que terminó con una diferencia de casi 19 puntos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2033353246027173921?s=20&partner=&hide_thread=false ELECCIONES PJ BONAERENSE | INTERIOR



• El MDF, de Kicillof, ganó en ocho distritos

• La Cámpora retuvo Magdalena, el FR se quedó con Tornquist y en Junín triunfó un combo de los tres



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@Joseima pic.twitter.com/QYf1kS4hmr — LETRA P (@Letra_P) March 16, 2026 El resultado, sin embargo, dejó un dato de alto impacto. De los 31.347 afiliados habilitados para votar, solo se acercaron a las urnas este domingo alrededor de 5.000, apenas el 16% del padrón. Una participación similar a la de las internas de 2022, cuando votaron poco más de 5.300 personas en el mismo distrito. En una ciudad con casi 580.000 electores habilitados en elecciones generales, el peronismo movilizó a una porción marginal de su propia estructura.

Peronismo para armar Mar del Plata es un municipio que el peronismo viene perdiendo desde 2015, cuando el PRO se instaló en la intendencia. Raverta fue la cara de las derrotas del peronismo en las elecciones de 2019 y 2023, las dos en manos de Guillermo Montenegro. En el camporismo afirman que, aún con esos resultados, es la dirigente que más votos le dio al peronismo marplatense, por encima incluso de Pulti, que gobernó el distrito entre 2007 y 2015.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2033344460642222409?s=20&partner=&hide_thread=false El Partido Justicialista bonaerense eligió autoridades partidarias en 16 localidades donde no se alcanzaron listas de unidad



Los resultados, localidad por localidad pic.twitter.com/0XK2lY5NSl — LETRA P (@Letra_P) March 16, 2026 La campaña previa a la elección mostró clara la grieta entre ambos sectores. El kirchnerismo organizó una actividad con los dirigentes nacionales Oscar Parrilli, Carlos Zannini y Carlos Castagneto para pedir por la liberación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El MDF respondió con la presencia del propio Kicillof en La Feliz, quien se reunió con Donzelli, recorrió actividades vinculadas a su gestión y grabó un video de campaña para la interna. La disputa también cruzó a la CGT local, donde el secretario general José Luis Rocha apoyó al MDF mientras referentes de otros gremios jugaron con el kirchnerismo.

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