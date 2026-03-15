PJ bonaerense: distrito por distrito, cómo se definieron las 12 batallas del peronismo del interior

Jorge Fernández, de Lincoln, uno de los triunfos de peso en las internad del PJ bonaerense en el interior.

El MDF barrió en la Segunda sección : se impuso en los tres distritos donde hubo interna, San Nicolás, Zárate y San Antonio de Areco .

En San Nicolás, Sebastián Vignoles se impuso sobre la kirchnerista Cecilia Comerio por 871 votos a 669, para convertirse en el nuevo conductor del PJ local. El abogado kicillofista sucede en el cargo al histórico dirigente Lucas Gaincerain y minutos después de confirmarse el resultado, Comerio lo llamó para felicitarlo. "Tenemos una alegría muy grande. Se trabajó mucho para llegar a la gente con una propuesta de renovación del peronismo ", dijo Vignoles.

En Zárate , la interna fue entre dos listas del propio campo kicillofista. Leandro Matilla , actual presidente del PJ local y enrolado en el MDF por la línea del sindicalista de la UOM Abel Furlán , renovó su conducción al imponerse sobre Ana María Almirón . La candidata derrotada también respondía al MDF, pero contaba con el respaldo del regreso a la actividad política local de Eduardo Fox y tenía terminal en el sector Sergio Berni / Agustina Propato . El triunfo de Matilla consolida la línea Furlán al frente del peronismo zarateño.

En tanto, en la Tercera, La Cámpora ganó por un margen muy chico en Magdalena . Mirna Gurina se impuso a Juan Carlos García , del MDF, por apenas 19 votos: 302 a 283. Con ese resultado, Gurina será la nueva presidenta del PJ local.

Cuarta sección: todos unidos en Junín

En Lincoln, el exintendente y actual presidente del PJ Jorge Fernández retuvo la conducción del partido al imponerse sobre Nicolás Rosas. Fue una interna entre dos listas alineadas con Kicillof: Fernández, que en septiembre pasado compitió con boleta corta por fuera de Fuerza Patria, se alineó expresamente con el sector del gobernador bonaerense antes de llegar a la elección de este domingo.

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En Junín, la jornada tuvo un sabor particular. La lista "Unidad Peronista", encabezada por el concejal de Fuerza Patria Fernando "Turi" Burgos, ganó con 589 votos al reunir bajo una misma boleta a dirigentes del Frente Renovador, La Cámpora y sectores del MDF. El resultado fue inmediatamente reclamado por más de un espacio: tanto el axelismo como el kirchnerismo se adjudicaron el triunfo, en un reflejo de la complejidad de una lista que no respondía a ningún sector en particular. En segundo lugar se ubicó Claudio Camilo, del Sindicato de Trabajadores Municipales, con 468 sufragios, y tercera quedó Cristina Tejo, con 364.

Quinta sección: La Cámpora versus MDF

En la Quinta sección, el resultado más resonante fue el de Mar del Plata, donde La Cámpora, con Fernanda Raverta a la cabeza, logró retener el PJ local.

En Balcarce, la interna se dio entre dos listas del propio MDF que no lograron una síntesis. Sergio Aranaga, delegado del Ministerio de Trabajo y alineado con el ministro Walter Correa, se impuso a Eduardo Guzmán por 331 votos a 265 y se quedó con la conducción del PJ local.

En Lobería, José Orbaiceta, de la agrupación "La 12 de Marzo" y con vinculación al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, derrotó a dos listas: la del MDF local, encabezada por Eva Toledo, y la de La Cámpora, liderada por Natalia Beraza.

Sexta y Séptima secciones

En Coronel Suárez, Damián Meier, del sector del dirigente Flavio Diez, venció a María Alesandra Santarossa por 182 votos a 142. En Tornquist, Alberto Musso, proveniente del vecinalismo y alineado con el intendente massista Sergio Bordoni, se impuso sobre el histórico dirigente del PJ Juan Carlos Gisler.

En la Séptima sección, el MDF se adjudicó los dos distritos en juego. En Roque Pérez, Homero Salas venció a Eliana Gasparini, candidata del kirchnerismo con apoyo del Frente Renovador. En Saladillo, Fabián Salguero derrotó al camporista Diego Yanson.