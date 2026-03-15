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PJ bonaerense: Larroque derrotó a Katopodis en la interna kicillofista de San Miguel

El MDF resolvió su propia disputa. La nómina encabezada por Santiago Fidanza se impuso al actual presidente del PJ, Juanjo Castro. Tercero, el kirchnerismo.

Letra P | María Martha San Martín
Por María Martha San Martín
PJ bonaerense: Andrés Larroque y Gabriel Katopodis, las terminales políticas de la interna en San Miguel&nbsp;

PJ bonaerense: Andrés Larroque y Gabriel Katopodis, las terminales políticas de la interna en San Miguel 

La interna del PJ bonaerense en San Miguel se resolvió a favor de una de las listas alineadas con Axel Kicillof y con terminal política en el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, que se impuso a otra nómina del MDF y a una tercera del kichnerismo.

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Macarena Ramírez

La disputa dentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que no logró ponerse de acuerdo para unificarse en una lista, fue protagonista de la batalla por la presidencia del PJ local. Aún con la división de los sectores kicillofistas, la tercera lista del kirchnerismo no tuvo la fuerza suficiente para plantar pelea al nivel de las otras dos, que con aliados sumaron el mayor caudal de volumen.

Fidanza, nuevo presidente del PJ en San Miguel

Con un padrón de 25.312 personas habilitadas para votar, la elección del peronismo en San Miguel le dio la victoria a la lista encabezada por Santiago Fidanza
-responde a Larroque- que se impuso a la otra lista del MDF liderada por Juanjo Castro -hasta este domingo presidente del PJ local- con terminal en el sector referenciado en el ministro de Infraestuctura, Gabriel Katopodis, que obtuvo la minoría, en una relación de fuerzas de 60 a 40 por ciento.

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En tercer lugar quedó el kirchnerismo que participó de los comicios con el secretario General de Peronismo Militante, Hectór Fernández.

La interna de la interna en San Miguel

La previa del domingo en San Miguel estuvo signada por un fuerte cruce de acusaciones entre los contendientes del kicillofismo. De un lado, el sector cercano a Katopodis acusó a la lista interna rival de hacer campaña con recursos del gobierno provincial; específicamente, con electrodomésticos, chapas y colchones del ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Fidanza es subsecretario de Organización Comunitaria de esa cartera.

En el sector alineado a Larroque apuntaron a los recursos provenientes del oficialismo local conducido por el intendente Jaime Méndez, y al eventual incumplimiento de acuerdos previos. “Había un acuerdo precedente desde la elección anterior y Juanjo Castro lo rompió, no pasa nada, se empacó, competiremos”, se quejó días atrás una fuente del espacio de Fidanza. Ese mismo dirigente le enrostró a Castro haber encabezado la lista en las elecciones de septiembre -perdió con la boleta corta del intendente Méndez- cuando la idea, afirma, era que encabezara Bernarda Maglia, del espacio de Larroque en el distrito.

Por su parte, Castro había cuestionado la asimetría de la elección en términos de recursos. A su criterio, en el sector alineado con Katopodis "hicimos una campaña que tiene que ver con lo ideológico, de convencimiento y convicciones", mientras que en el espacio de Larroque "manejan recursos que nosotros ni soñamos, ni tampoco pretendemos usar de esa manera”.

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Se impuso ante la lista encabezada por Alejandro Collia, del MDF de Axel Kicillof, que se quedó con la minoría. El resultado fue 58% a 42%.

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