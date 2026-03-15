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PJ bonaerense: La Cámpora retuvo el partido en Tres de Febrero y Debandi seguirá siendo el presidente

Se impuso ante la lista encabezada por Alejandro Collia, del MDF de Axel Kicillof, que se quedó con la minoría. El resultado fue 56 a 43 por ciento.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
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De un padrón de 17.755 personas habilitadas, votaron 3.351. El resultado final arrojó un 56 por ciento para la lista liderada por La Cámpora (1.905 votos) y 43 por ciento para la del MDF (1.446 votos).

Juan Debandi sigue conduciendo

Hace tiempo que el líder de La Cámpora tiene la hegemonía del peronismo en el distrito a fuerza de ganar las diferentes internas que se fueron presentando, tanto la partidaria de 2022 como diferentes Primarias Abiertas, simultáneas y Obligatorias (PASO). Es así que encabezó las listas del peronismo en varias de las últimas elecciones: fue candidato a intendente en 2019 y 2023, y fue cabeza de lista de concejales en 2021 y 2025. Este domingo, con un segundo triunfo consecutivo en la interna partidaria, ratificó su conducción.

En la interna, además, Debandi logró cerrar con un sector del MDF para el que “no había condiciones para la interna”, por lo que terminó sellando un acuerdo con el kirchnerismo. Es el caso de la organización social Barrios de Pie que conduce en el distrito Daniel Menéndez.

En la lista del MDF confluían distintos sectores: en el Consejo estaban Cristina Heredia, dirigente vinculada a la Jefa de Asesores del gobierno provincial, Cristina Álvarez Rodríguez; Adrián Fernández, dirigente deportivo y vicepresidente de la federación de Básquet (FeBAMBA); Gastón Parra y Lis Díaz, del Movimiento Evita. La lista de Congresales Provinciales incluía, entre otros, a la diputada provincial Ana Luz Balor -referenciada en Andrés Larroque-; Hugo Sebastián Curto -hijo del exintendente Hugo Omar Curto- y Mercedes Contreras, que responde a Gabriel Katopodis. La terminal provincial de Collia, es la vicegobernadora Verónica Magario.

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Así se repartieron 15 de los 16 distritos donde hubo competencia. Coronel Suárez para el PJ local no alineado. El gobernador, fortalecido.

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