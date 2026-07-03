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TEMPORADA DE ROSCA

El socialismo y Axel Kicillof, ¿operación en marcha o fábula de invierno?

El PS sorprendió al invitar a Carlos Bianco a una actividad partidaria. Ruido doble: en la interna y con la UCR de Santa Fe. Estrategia para 2027 se busca.

Letra P | Pablo Fornero
Por Pablo Fornero
¿Guiño a 2027? El socialismo celebró sus 130 años y convocó al ministro de Gobierno de Axel Kicillof.

¿Guiño a 2027? El socialismo celebró sus 130 años y convocó al ministro de Gobierno de Axel Kicillof.

Con el acto de celebración de sus 130 años, el socialismo logró uno de sus cometidos: llamar la atención. Con el guiño al gobernador peronista de Buenos Aires, Axel Kicillof, escenificado con la invitación a su mano derecha, Carlos Bianco, profundizó y sumó ruido político. Generó conversación, como se dice en el universo digital, pero a la hora de los bifes, ¿es una operación en marcha o solo una chicana?

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Ramiro Porchietti

El principal socio del socialismo hoy es el mandatario radical de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. El PS es aliado central de la coalición Unidos y preside la Cámara de Diputados en la figura de Clara García. El gobernador, como contó más de una vez Letra P, compra la idea del expresidente Mauricio Macri de construir una alternativa similar a La Libertad Avanza, pero distinta, una tercera vía con la misma base macroeconómica.

El socialismo y Maximiliano Pullaro, tensión permanente

Como era de esperar, en la Casa Gris tomaron a mal la postal de sábado último. “Solo contribuyen a la confusión general”, reflexionó un ministro político, radical, de Pullaro, al tiempo que agregó: “El ánimo interno es que no nos hinchen más los huevos”.

No obstante, el acto de los 130 años despertó también algunas broncas internas. La presidenta del socialismo a nivel nacional, la exdiputada Mónica Fein, responde al sector de García, el mismo que conduce el bloque en la cámara baja provincial, que tiene como jefe al diputado Joaquín Blanco. El eje interno que tributa al exgobernador Antonio Bonfatti manifestó su disgusto por el tono del acto. “¿Qué tenemos que ver nosotros con los intendentes del conurbano de Kicillof?”, se preguntó un dirigente bonfattista ante la consulta de Letra P.

¿El socialismo de Axel Kicillof?

Lo cierto es que fue el propio sector de Fein, García y compañía el que eligió de manera explícita comunicar el evento como impulso de “una alternativa para 2027 con consenso de un amplio arco opositor”. El ministro de Gobierno de Kicillof, Carlos Bianco, avisó –según la gacetilla enviada por el PS– que "desde el peronismo solo no va a alcanzar".

También estuvo presente en el acto el presidente de la Coalición Cívica ARI, el diputado Maximiliano Ferraro, que habló de la necesidad de “un consenso más amplio de lo habitual”, pero rápidamente le aclaró a Letra P que fue invitado por su par Esteban Paulón “para analizar el contexto actual y qué desafíos hay por delante”, pero sin “ningún tipo de especulación electoral".

Fein también le cursó invitaciones al presidente de la UCR, Leonel Chiarella, y a la exsenadora del PRO Guadalupe Tagliaferri, pero no pudieron asistir. Sí dio el presente el conductor del Frente Renovador, Diego Giuliano. Para el PS son una suerte de permitidos, de una dirigencia con la que se puede dialogar y eventualmente construir a futuro. En la cabeza del progresismo, enfrente están Javier Milei y el PRO aliado.

Las preguntas abiertas que deja el socialismo

Con toda esa información sobre la mesa, ¿a qué juega el socialismo? ¿Realmente secundaría una aventura presidencial de Kicillof? ¿El radicalismo dejó de ser su principal socio? En ciclos anteriores, el partido de la rosa ya demostró que se permite competir con una estrategia a nivel provincial y con otra en la arena nacional.

En 2023, sin ir más lejos, Pullaro se alineó a Horacio Rodríguez Larreta en las PASO presidenciales y a Patricia Bullrich en las generales, pero el socialismo apostó a la suya y jugó en ambas instancias para el cordobés Juan Schiaretti ¿Tiene margen en 2027 el PS para asociarse a la UCR y al PRO en Unidos y a Kicillof un par de meses después? En juego está el vínculo y la cohesión interna en la coalición santafesina.

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