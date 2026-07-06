Mariel Fernández busca instalar su nombre en todos los rincones de la provincia de Buenos Aires

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández , sigue avanzando en su proyecto de ser la candidata a gobernadora. Plantó a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires más de mil promotores y promotoras de su candidatura. El objetivo central es crecer en nivel de conocimiento.

El pasado fin de semana, el armado se cristalizó en el teatro ND Ateneo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un encuentro que reunió a las personas que se inscribieron para impulsar su candidatura. Los pasos que siguen para la jefa comunal: un gran acto por el aniversario del fallecimiento de Evita cuando finalice el mundial. En el receso escolar acelerará las recorridas por los diferentes municipios de la provincia.

La intendenta comenzó a trabajar la idea hace tiempo. En febrero lanzó la convocatoria para quienes quieran ser promotores y promotoras voluntarias de su candidatura en los diferentes distritos bonaerenses. Desde entonces se anotaron más de mil cien personas. El armado se expuso este sábado con una convocatoria a un acto del que participaron, al menos, la mitad de los y las inscriptas.

Fernández busca que su armado crezca desde las bases. "No le tenemos miedo a los desafíos. Si nos hicimos cargo de un municipio tan complicado que tiene el tamaño de una provincia, nos queremos hacer cargo de este problema y nos animamos a gestionar y a gobernar la provincia de Buenos Aires", lanzó ante los presentes.

También se tomó un momento del discurso para manifestar su apoyo y solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner , a quien visita de forma recurrente, la última vez hace menos de dos semanas. Además, manifestó que todos “están cansados de la interna”, lo que generó un fuerte apoyo entre los presentes.

Objetivo: crecer en conocimiento

Con una oferta amplia de dirigentes del peronismo con intenciones de ir por la sucesión de Axel kicillof en 2027, Fernández busca mostrarse y crecer en nivel de conocimiento, un desafío para cualquier intendente o intendenta que pretende instalarse por fuera de su municipio y alrededores.

Es por eso que gran parte de los flamantes promotores trabajarán en instalar la imagen de la intendenta. A partir de la inscripción reciben material para compartir tanto en tareas militantes como a través de redes sociales, flyers, videos de Fernández y diferente material para la campaña.

Milei gobierna para el 1% de la población más rica del país. La vida cotidiana de la mayoría de las y los argentinos, y de nuestra provincia es cada día más difícil.



Queremos hacernos cargo de esta situación, y al igual que lo hacemos en Moreno, gobernar para transformar.… pic.twitter.com/FNJAlASaEN — Mariel Fernández (@marielfmoreno1) July 5, 2026

Según indicó un dirigente que trabaja en ese armado, el nivel de conocimiento de la intendenta creció en los últimos meses, por lo que se seguirá trabajando en ese sentido. El horizonte es llegar lo mejor posicionada posible a fin de año cuando empezarán a darse algunas definiciones.

Acto en Moreno y acelere provincial

Con los promotores y promotoras ya en funcionamiento, Fernández seguirá avanzando en la carrera por la candidatura. Este mes encabezará un acto importante en volumen político el próximo 26 cuando se cumpla un nuevo aniversario del fallecimiento de Evita. En Moreno, en esa fecha se realiza una tradicional y masiva marcha de antorchas.

Luego acelerará en las visitas a los diferentes municipios. Los próximos destinos serán Mar del Plata, Bahía Blanca, y La Plata, entre otros. Ese camino que comenzó este año luego del lanzamiento de su espacio “Reconquista” tomará más ritmo a partir del mes de agosto, cuando haya pasado el mundial y el receso invernal.