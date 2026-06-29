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TEMPORADA DE ROSCA

El socialismo festejó sus 130 años con Carlos Bianco y Maximiliano Ferraro de invitados: los guiños para 2027

La celebración reunió a referentes de distintos espacios. Las elecciones del año próximo y la necesidad de una opción competitiva para enfrentar a Milei.

Por Letra P | Periodismo Político
Carlos Bianco y Maximiliano Ferraro se sumaron a la celebración del socialismo.

Carlos Bianco y Maximiliano Ferraro se sumaron a la celebración del socialismo.

La celebración por los 130 años del Partido Socialista reunió al ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, al presidente de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, y a dirigentes de distintos espacios políticos, quienes coincidieron en la necesidad de construir una alternativa amplia para competir en las elecciones de 2027.

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Letra P | José Maldonado
José Maldonado

La actividad, bajo el lema "Ideas para una Argentina con futuro: Diálogo y compromiso público", también sirvió para formalizar la renovación de las autoridades nacionales del socialismo. Mónica Fein fue ratificada como presidenta y Alfredo Lazzeretti asumió como secretario general. El encuentro del fin de semana dejó como principal mensaje la búsqueda de consensos frente al gobierno de Javier Milei.

Carlos Bianco llamó a construir una alternativa amplia

Durante el panel político, el ministro Bianco, uno de los principales colaboradores del gobernador Axel Kicillof, sostuvo que el peronismo no podrá afrontar en soledad el desafío electoral de 2027.

"Desde el peronismo solo no va a alcanzar", afirmó el funcionario bonaerense. Además, consideró que la conformación de una propuesta política amplia "es un hecho que inevitablemente va a suceder" para ofrecer una alternativa al rumbo del gobierno nacional.

En el mismo panel participó el diputado del Partido Socialista, Esteban Paulón, quien advirtió sobre los riesgos de la fragmentación opositora. "Si no logramos construir el futuro desde una herramienta política con espesor y volumen va a ser muy difícil, y más si vamos dispersos los distintos sectores", señaló.

El legislador también cuestionó la actitud de parte de la oposición en el Congreso. "Muchos diputados se indignan en los medios de comunicación, pero no dejaron de votarle nada a Milei", sostuvo.

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La Coalición Cívica también se sumó al debate

Otro de los participantes fue el presidente de la Coalición Cívica ARI y referente de Elisa Carrió, Maximiliano Ferraro, quien compartió el panel con la exdiputada radical Danya Tavela.

Ambos coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un acuerdo político más amplio para las elecciones de 2027. En ese sentido, plantearon que será necesario alcanzar consensos que permitan reconstruir instituciones y políticas públicas que, según afirmaron, fueron desarticuladas por la actual administración nacional.

Al cierre de la jornada, Fein sostuvo que el Partido Socialista "no celebra solamente su historia", sino que busca convertirse en una fuerza con vocación de gobierno para integrar una alternativa política amplia. El encuentro reunió a legisladores nacionales y provinciales, representantes sindicales, académicos y referentes de organizaciones sociales.

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La dirigencia socialista mostró volumen político

Además de Bianco y Ferraro, participaron de la celebración la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García; el exgobernador Antonio Bonfatti; los diputados provinciales Joaquín Blanco, Leo Calaianov, Fabián Cejas, Varinia Drisun, Matías Chamorro, Juan Rossi y Ramiro Tizón; el intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci; y dirigentes históricos como Juan Carlos Zabalza, Alicia Ciciliani, María Elena Barbagelata, Ricardo Cuccovillo y Roy Cortina, entre otros.

Durante el encuentro se leyeron salutaciones del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de su par de Córdoba, Martín Llaryora, además de mensajes enviados por los partidos socialistas de Brasil, Chile, Uruguay y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que acompañaron el aniversario.

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