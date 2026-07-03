Axel Kicillof planea visitar siete provincias después de la participación de Argentina en el Mundial

Una vez finalizada la participación argentina en el Mundial, Axel Kicillof , acelerará sus salidas como fuera de la provincia de Buenos Aires . Tiene invitaciones de, al menos, siete provincias y planea cumplir con los convites, más allá de qué signo político gobierne el territorio.

Si bien todavía no hay fechas concretas, la agenda del candidato a presidente contempla visitas a Catamarca, Misiones, Jujuy, Santiago del Estero, La Pampa, Mendoza y Chubut. Se podrían agregar otras. No obstante el gobernador quiere ser cuidadoso: llegar a los territorios habiéndolo acordado con el gobernador, haya foto conjunta o no, y manejando los tiempos de la interna del peronismo que cruza, con sus particularidades, todo el país.

El bonaerense tiene invitaciones para ir a dos provincias amigas: Santiago del Estero y La Pampa. En la primera, el gobernador, Elías Suárez, le viene reclamando a Kicillof que en los últimos años visitó casi todas las provincias peronistas pero no Santiago del Estero.

Desde el gobierno provincial aseguran que van a ir, y argumentan que el retraso se debió a los tiempos políticos, ya que el año pasado la provincia eligió gobernador y, ahora, en el mes de agosto, habrá elecciones municipales , donde se enfrentan dos sectores del peronismo: el Frente Cívico, de Gerardo Zamora y el PJ que conduce José Emilio Neder .

También lo invitó Sergio Ziliotto, el gobernador de La Pampa. Según una fuente al tanto de las charlas, el mandatario le dijo que estaba “todo bien” para que vaya pese a que el peronismo provincial también está en ebullición con al menos tres sectores tensionando con la conducción provincial.

Otros peronismos

Kicillof tiene invitaciones también a Catamarca y Misiones, pero mide los tiempos. En la provincia gobernada por Raúl Jalil, fue convocado a participar de la Fiesta del Poncho, que se llevará adelante del 17 al 26 de julio. La invitación partió del gobierno provincial.

El gobernador tiene ganas de ir, el evento es muy convocante para cualquier candidato presidencial y participa gente no solo de la provincia sino también de toda la región, pero quiere medir costos. Jalil es uno de los “peronistas con peluca”, aliados en el Congreso a La Libertad Avanza, por lo que el bonaerense no querría quedar pegado a su figura en algún momento en que el catamarqueño le ceda los votos de sus senadores a Javier Milei.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, junto a sus pares Gustavo Melella, Ricardo Quintela, Axel Kicillof, Gildo Insfrán y Elías Suárez.

Las charlas para visitar Misiones estaban bastante avanzadas. Kicillof tiene un muy buen diálogo con el gobernador Hugo Passalaqua, pero la interna volvió a meter la cola. En los últimos días se conoció el distanciamiento del misionero con el histórico dirigente provincial, Carlos Rovira. Del homenaje a Perón el pasado miércoles en la Quinta de San Vicente participó el presidente del PJ de la provincia, Christian Humada. También estaba el intendente de Resistencia, Chaco, Roy Nikisch.

Desembarcos en territorios de la UCR y el PRO

Las otras tres provincias que tiene planeado visitar están gobernadas por partidos de otro signo político. Son dos radicales, Mendoza y Jujuy, y una del PRO, Chubut, donde ya estuvo en 2024 para firmar convenios con el gobernador, Ignacio Torres.

Como se dijo, antes de desembarcar en cualquier provincia Kicillof quiere hablarlo con los respectivos gobernadores, incluso si son de la oposición, no sea más que para avisar, aunque no haya encuentro ni fotos. En el caso de Chubut, en las últimas semanas se avanzó durante una reunión que tuvo a principios de junio con dirigentes provinciales, entre ellos, el diputado nacional Juan Pablo Luque y el senador nacional, Carlos Linares.

Para Mendoza y Jujuy, donde gobiernan los radicales Alfredo Cornejo y Carlos Sadir, también hay invitaciones. En el caso de la primera, hay un armado incipiente de la mano del diputado nacional Emir Felix, quien tiene intendentes que le responden, y por otro lado de quienes conforman “Mendoza con Axel” que tiene como principal armador al diputado nacional Martín Aveiro, ligado a Cristina Álvarez Rodríguez. Días atrás el legislador dijo que Kicillof “tiene predisposición” de visitar la provincia, pero que no podría decir si será “en julio o agosto”.

En Jujuy la invitación llega del intendente de La Quiaca, Dante Velázquez, quien viene participando de las actividades a las que convoca el gobernador como las protestas de intendentes en las puertas del ministerio de Economía. Aunque les “encantaría” ir, desde el gobierno provincial ven esa visita más lejana. “El peronismo ahí es un quilombo”, se sincera una fuente consultada.

Lejos, al menos no en una agenda cercana, están otras provincias como San Juan y San Luis. En la primera el peronismo “quedó arrasado”, afirma una fuente bonaerense, y hay que hacer “todo un trabajo de reconstrucción”. La segunda es territorio del exgobernador Sergio Uñac, ya lanzado como precandidato a Presidente. Según supo Letra P, hace tiempo se viene hablando de una foto Uñac – Kicillof, pero los tiempos de la política la vienen dilatando.