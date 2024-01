Peronismo en construcción: unidad pausa búsqueda de liderazgo

“Hoy el peronismo tiene que abocarse a cuidar la unidad y no a buscar nuevos liderazgos porque eso rompe el equilibrio. Este momento de catarsis no tiene que llevar a una caza de brujas”, le dice a Letra P un gobernador de Unión por la Patria (UP) que participó del encuentro de mandatarios con las bancadas en ambas cámaras del Congreso, que se celebró la última semana del año en las oficinas del tercer piso del Palacio Legislativo, y selló el curso de la acción frente al decretazo de Milei. Mientras estaban reunidos, se anoticiaron del envío al Congreso de la ley ómnibus.