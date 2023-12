“Impuesto al cheque no porque lo paga el privado, así que hablemos de Ganancias, que lo paga la gente”. De un plumazo, Javier Milei dio de baja la propuesta que le llevaron los gobernadores y marcó el norte de su gestión: no afectar a las empresas y que los trabajadores de altos ingresos vuelvan a aportar los fondos que las provincias perdieron en el último tramo de la gestión de Sergio Massa .

Los mandatarios escucharon impávidos y salieron “preocupados, espantados” del primer encuentro que tuvieron, el martes pasado en la Casa Rosada, con el Presidente, que repitió en privado el mismo discurso que da en público y pidió apoyo para un paquete de leyes que no detalló. Habló, incluso, de números de inflación del 7550% anual, un diagnóstico que nadie compartió.

“No tienen ni idea de nada, hay falta de experiencia y de timing político. La luna de miel dura cien días, hasta que la gente se empiece a dar cuenta de que no tiene plata. A Milei lo va a hacer saltar la clase media, como a Fernando de la Rúa ”, le dijo a Letra P un hombre del radicalismo con responsabilidades de peso en una de las cinco provincias que gobierna el partido.

En el día de ayer, los gobernadores de las 23 provincias fuimos convocados por el Presidente, que durante 45 minutos repitió el mismo discurso que dio al asumir, de espaldas al Congreso. Luego, nos pidió el apoyo para un paquete de leyes que no especificó, aunque se lo pedimos.…

Los dialoguistas de la #CGT dilatan el paro general contra el decretazo de Milei

El gobernador Martín Llaryora volvió a la provincia preocupado y transmitió el mensaje de Milei: “No hay un mango, lo que mandé es lo único que hay. Tomen previsiones”. La traducción es clara: hagan un ajuste. La semana pasada, la Nación le giró a Córdoba una parte de los fondos para cubrir el déficit de la caja de jubilaciones. Llaryora llevó a la Casa Rosada el reclamo por la deuda previsional, acompañado de pedidos por la obra pública y medidas para la producción agropecuaria e industrial. No obtuvo respuestas.

El cordobés fue uno de los tres gobernadores que acompañaron al ministro del Interior, Guillermo Francos, en el mensaje conjunto que dieron a la prensa después de la reunión con el Presidente. Dio una declaración formal de apoyo institucional. Esa noche, Llaryora endureció su discurso en LN+. Dijo que le preocupaba que las reformas de Milei se concentraban “solo en lo fiscal” y pidió “apurar las inversiones”, porque, si no, “va a ser la paz del cementerio, van a cerrar los números, pero en el cementerio". En la provincia dicen que Milei quiere hacer “un ajuste histórico que no tiene precedentes en la historia” y que el peronismo cordobés va ayudar en tanto “no asfixien” al pueblo argentino.

Como a Llaryora, a su vecino santafesino, Maximiliano Pullaro, le preocupa el impacto de las medidas sobre las economías regionales, el sector agroindustrial e industrial. El radical pidió informes de cada rama de la actividad para evaluar las consecuencias.

Salvados por el litio

Junto a Francos y Llaryora se mostraron también en la Casa Rosada Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca). No hubo ningún representante de JxC. No fue casual. Fue una devolución de gentilezas de los cambiemistas a Francos, por haber elegido reunirse con los peronistas en el Banco Provincia antes de la asunción de Milei y haber ninguneado a JxC. Los gobernadores tienen dudas sobre la situación del ministro. Dicen que intenta contenerlos y tranquilizar la situación, pero no cuenta con herramientas de negociación.

El titular de Interior presentó a Jalil como “el gobernador rico”, porque “tiene litio”. El catamarqueño de Unión por la Patria (UP) se mostró entusiasmado. “El mundo nos está mirando, no sólo la política, sino los inversores. Catamarca, junto con Salta y Jujuy estamos teniendo mucha inversión en el litio y en eso tenemos un grado de responsabilidad muy grande de seguir invitando a los inversores para seguir generando trabajo”, dijo.

En la misma situación están Sáenz y Carlos Sadir, de Jujuy. Las tres provincias forman la región minera de litio y gozarán de cierta paz en los próximos meses por las regalías, de la misma forma que las petroleras. El jueves, Jalil anunció el comienzo de la construcción de una planta de producción de litio en el Salar del Hombre Muerto, ubicado en el límite de Catamarca con Salta. La obra tendrá una inversión inicial de U$S 800 millones. Sáenz también dijo que acompañará al Gobierno todo lo necesario, tras asegurarse la permanencia de Flavia Royón en la administración nacional.

Jujuy es la mejor posicionada del club, porque ya exporta carbonato de litio, una fase más desarrollada que el mineral en bruto. El exgobernador Gerardo Morales dejó cerrados acuerdos con Italia y China. La provincia proyecta hasta U$S 1500 millones de exportación de carbonato de litio en 2024. Tiene una situación fiscal equilibrada y allí aseguran que no necesitan de la ayuda nacional para pagar las cuentas. “El gobierno de Alberto (Fernández) no nos dio ni una resma de papel, así que nos acostumbramos a vivir con lo propio. Y con el litio estamos más que bien”, apunta una fuente provincial.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRaulJalil_ok%2Fstatus%2F1737868983007674834&partner=&hide_thread=false Hoy, representantes de @poscoargentina nos confirmaron que ya recibieron los permisos de Catamarca y Salta para comenzar con la construcción de la planta de producción de litio en la zona de cooperación bi- provincial que la empresa tiene en el Salar del Hombre Muerto. pic.twitter.com/vDWAGBWbFR — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) December 21, 2023

No tienen la misma situación las provincias vecinas. El tucumano Osvaldo Jaldo marcó distancia del documento crítico de la reunión con Milei que difundieron los gobernadores de UP una vez terminada la reunión. Jaldo anunció un recorte de entre 12% y 13% del Presupuesto 2024, que representa unos $ 220 mil millones. En Santiago del Estero, Gerardo Zamora también anunció congelamiento y recortes. Los ingresos tributarios de la provincia representan cerca del 10% de los corrientes. Un poco más abajo están, en ese ranking, Formosa y La Rioja. Apenas por encima, con 12%, se ubica Chaco. En agosto, Zamora había otorgado bonos de $ 400 mil –pagaderos en cuatro cuotas- para compensar la devaluación post-PASO.

Corrientes cierra el año con las cuentas equilibradas, pero Gustavo Valdés sabe que 2024 no será igual. El gobernador ya le pidió al gabinete ahorro y cuidado en los gastos y anunció un bono de $ 150 mil de fin de año para tratar de amortiguar el efecto de la crisis. En la provincia advirtió por la suba de las tarifas de servicios públicos y pidió “cuidar el consumo de luz”. “Vamos a tratar de defender las tarifas, pero hoy es imposible cuando te salta el dólar oficial a 800 pesos y la energía se cobra en dólares, va a impactar en el bolsillo de la gente”, dijo.

Como las que tienen litio, las provincias petroleras también gozan de privilegios. La devaluación, que hizo saltar el dólar de 365 a 800 pesos, multiplicó las regalías de Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz, que reúnen el 92.6% de la producción total de la Argentina. Los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rolando Figueroa (Neuquén) fueron dos de los que ya se manifestaron en contra de la privatización de YPF, que impulsa Milei.

En paralelo, las provincias proyectan otras cuentas que dejarán de cerrar en breve. La caída de la actividad económica arrastrará a la recaudación del IVA, un impuesto coparticipable, y de ingresos brutos, que cobra cada distrito. Rogelio Frigerio ya vio en Entre Ríos que la recaudación de noviembre cayó respecto de octubre. Tuvo que pedir tiempo para pagar la deuda de $ 22 mil millones que tiene en obra pública. Los distritos recuperarán algo con la reposición del Impuesta a las Ganancias. También, la Nación. El reparto es 56% para las provincias y el resto para la Casa Rosada.

Los gobernadores trazan un panorama sombrío. Al ajuste de cuentas le suman que deberán hacerse cargo de reforzar servicios como educación y salud pública para atender a los caídos de la clase media que no podrán pagar prepagas y colegios privados. Coinciden, además, en que la disparada de la inflación llevará a una nueva devaluación, en marzo o abril, que empujará nuevamente el sector agropecuario para presionar con la liquidación de la cosecha. La gran pregunta es cuánto aguantará la sociedad, más allá de cómo cierren los balances provinciales. Los cacerolazos que se generaron de manera espontánea el miércoles después del anuncio de Milei ya dieron una luz de alarma.

“Con el recorte del déficit apuestan todo a bajar la inflación pronto, pero eso no va a pasar. En enero puede bajar la brecha, pero después se va a empezar a sentir de nuevo el retraso en el tipo de cambio. En marzo, que de por sí es un mes caliente en términos de precios, van a tener que devaluar de nuevo y eso otra vez va a disparar la inflación”, dice un economista que dialogó en las últimas horas con un gobernador de JxC y le sugirió que fuera más enfático en su reclamo a la Casa Rosada.

Una encerrona política

Mientras el peronismo intenta dar las primeras señales de reacción para representar a su electorado y busca vías de oposición a través de los gobernadores, la CGT y la fortaleza bonaerense que se reunió el viernes en La Plata, con Axel Kicillof y Sergio Massa a la cabeza, los gobernadores de JxC se encontraron en una encerrona con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que craneó Federico Sturzenegger. “En términos ideológicos están casi todos de acuerdo, más allá de algunos matices y temas puntuales a discutir. Pero, además, son las mismas medidas que iba a anunciar (Patricia) Bullrich si ganaba porque el plan se hizo para ella”, apunta un operador todoterreno del cambiemismo.

Milei se apalanca en ese dato para meter presión y jugar a fondo para conseguir apoyo al DNU. Dice que la política “pagará el costo con la gente” en caso de no aprobarlo y está convencido de que el 56% del electorado que lo votó en el ballotage aprueba su plan de gobierno. Difundió esta semana una encuesta de DC consultores que dice que el 71,3% de la sociedad está de acuerdo con las medidas. Diseñó una estrategia y jugó a todo o nada de arranque. No puso elementos de negociación sobre la mesa y arrinconó a los gobernadores.

Primera encuesta sobre el DNU de Milei.

71% a favor.



71% a favor. pic.twitter.com/93shGHRDdW — Jonatan Viale (@JonatanViale) December 21, 2023

Otras consultoras manejan números diferentes. Según Taquion, las reacciones al DNU de Milei no fueron buenas en la sociedad. El 56% de los consultados en un sondeo posterior al anuncio se manifestó en contra. Taquion también preguntó sobre el nivel de tolerancia que podrían tener ante un ajuste: el 83% respondió que menor a un año, mientras que el 55% dijo menor a seis meses.

El 56% de la conversación tuvo un tinte negativo.

Las primeras reacciones al mega-decreto no fueron buenas. En específico, las críticas estuvieron ligadas a:



El "avasallamiento del Congreso"



La legalidad del DNU



La legalidad del DNU



El impacto en los precios de alquileres — Taquion (@TaquionRS) December 21, 2023

Esos números son la brújula que orienta a los gobernadores, que todavía evalúan cómo reaccionar frente al decretazo. El radicalismo y un sector del PRO ya le pidieron a Milei que cambie su megadecreto por proyectos de ley, algo similar a lo que tuvo que hacer Mauricio Macri en marzo de 2018, con el DNU de “desburocratización del Estado" que le rechazó la Bicameral de Trámite Legislativo. No llegó al recinto. El expresidente tuvo que dar marcha atrás y enviar tres leyes, que el Congreso le modificó.

Para entonces, ya se había terminado la luna de miel de la sociedad con Macri, después de la reforma previsional, y el peronismo empezaba a reagruparse al calor del descontento. “Acá el tema es cuánto tiempo logra Milei disimular las consecuencias de su modelo económico para que la sociedad reacciones masivamente: lo que el contexto internacional ayude. A Carlos Menem le duró diez años”, dice un funcionario de primera línea de una provincia radical.

Tanto JxC como el peronismo saben que, si el decreto del Presidente llegara a pasar de largo, el Congreso no tendría ninguna razón de ser en el futuro. Los gobernadores miden el tiempo de la reacción social para mandar su señal política.