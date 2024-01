La conformación de comisiones tuvo este jueves como protagonista a la diputada del PRO, María Eugenia Vidal , quien por un acuerdo entre La Libertad Avanza y la oposición no peronista fue elegida vicepresidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales. La presidirá el oficialista Nicolás Mayoraz , mientras que a Unión por la Patria se le asignó una secretaría, pese a ser el bloque más grande del recinto. Un reparto similar ocurrió en Legislación General, donde fueron elegidos como autoridades Gabriel Bornoroni (LLA) y Carla Carrizo (UCR). Ambas comisiones, junto a la de Presupuesto, tendrán a cargo el tratamiento de la reforma de "Bases y puntos de partida para la libertad", denominada ley ómnibus .

La votación de cargos en las comisiones se dio en un clima de tensión, poco frecuente en estos casos, debido a que UP denunció que se le asignaron menos lugares de los correspondientes según la aplicación del sistema D'Hont, el cálculo elegido en la sesión preparatoria para repartir los cupos. Además, por ser el bloque más grande, en caso de no tener la presidencia de las comisiones, el peronismo podía quedarse con la vice. LLA, en acuerdo con el resto de la oposición, sólo le concedió ese lugar en Presupuesto y Relaciones Exteriores.

El jefe del bloque de UP, Germán Martínez , reclamó el mismo criterio para el resto, pero no lo logró. "Habiendo tenido nosotros una actitud de ceder a La Libertad Avanza la posibilidad de avanzar con las designaciones de gestión, creemos que nos corresponde la primera vicepresidencia de esta comisión”, señaló al inicio de la reunión de Asuntos Constitucionales, que duró media hora y fue coordinada por los empleados de la Cámara baja, quienes sólo tenían la misión de ordenar la votación para elegir autoridades.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmariuvidal%2Fstatus%2F1742992031671071015&partner=&hide_thread=false Los argentinos no están tranquilos, están sufriendo las consecuencias de 4 años de derroche y populismo. https://t.co/NoY4pKa2jt — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) January 4, 2024

La discusión, que escaló a los gritos, se inició cuando UP pidió elegir los cargos con voto nominal y Silvia Lospennato, del PRO, planteó que no era el uso y costumbre. "Hay un acuerdo político alcanzado con los bloques de esta comisión; no aceptamos ninguna otra propuesta”, respondió la diputada e inició un intercambio con referentes del peronismo. Nadie de La Libertad Avanza intervino.