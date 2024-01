El proyecto de "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos" del presidente Javier Milei , denominado ley ómnibus , comenzará la semana próxima a debatirse en las tres comisiones de la Cámara de Diputados a las que fue girado. El oficialismo tiene la expectativa de aprobarlo antes de fin de mes, pero, antes, deberá escuchar una propuesta de la oposición dialoguista, que consiste en diferenciar artículos que no avalarán de ningún modo con otros en los que tal vez se puedan negociar textos alternativos.

No será una negociación fácil: como explicó Letra P, en la reunión que tuvo el miércoles con el bloque, Milei exigió no negociar cambios al proyecto, aunque sí aceptaría correcciones por errores de redacción o de técnica legislativa. En la Cámara baja retrucan que, con esa postura, no será posible sancionar ninguna versión y el jefe de Estado deberá "hacerse cargo".