En ambos lados de la grieta avisan que los intermediarios solo entrarán en acción cuando una situación institucional lo requiera, como en el caso de Jujuy. Tras los hechos de violencia en esa provincia, JxC se unió en una foto en respaldo al gobernador radical Gerardo Morales . Salvo un hecho excepcional, hasta las primarias no habrá vínculo entre Larreta y Bullrich: a los dos les sirve desmarcarse de su rival, creen.

Bullrich y Larreta saben que la competencia interna será cruenta , pero tienen un límite: que la pelea no afecte las chances electorales de JxC. Mientras esa barrera se mantenga firme y funcione como una regla a no romperse, todo lo demás estará permitido .

Este jueves, el entorno de Larreta se encargó de aclarar que sus dichos sobre la gestión de Macri no tuvieron la intención de polemizar con su padre político. “Yo dije que el modelo de las peleas y antinomias fracasó. Lo que no se pudo, en ese momento, fue construir un apoyo suficiente para mantener ese cambio en el tiempo. Hoy tenemos más apoyos, pero no alcanza”, explicó el alcalde porteño en declaraciones al canal LN+.