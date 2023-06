https://twitter.com/Letra_P/status/1674115946464653314 #PASO2023 "Jugátela toda": el mensaje de Bullrich para Losada



Una parte importante del cuidado del perfil halcón de Bullrich, y una de las facetas que buscará su equipo explotar durante la campaña, es su espontaneidad y naturalidad. Ese rasgo de su personalidad fue algo que de acuerdo a las mediciones que llegaron a su mesa chica cayó muy bien en el electorado por lo que lo potenciarán. “Se muestra como es, no actúa y eso le permite empatizar con la sociedad”, explicó uno de los estrategas de la exministra de Seguridad.

Esa máxima explica la forma en la que piensa el diagrama de sus recorridas. Serán sin exhibir aparato o estructuras políticas, con la aspirante caminando por las calles del distrito saludando a comerciantes y vecinos con un final por lo general en un escenario improvisado. Esto no quita que en algunas ocasiones, como se vio en su última visita a la ciudad de Mar del Plata, utilice una plataforma con modalidad 360 grados, un escenario similar al que supo subirse el expresidente Mauricio Macri durante su gira "Sí, se puede".

“La austeridad es clave, porque la sociedad no quiere saber nada con los privilegios de la política”, explicó otro de los armadores de la exministra de Seguridad que el martes dio una señal de esa lógica al afirmar que evalúa no vivir en la Quinta Presidencial de Olivos en caso de ganar las elecciones. “Yo voy a intentar quedarme en mi casa. Me parece que tenemos que salir del encierro de los presidentes que tienen todo servido y en la vida eso no pasa”, remarcó Bullrich en declaraciones a Radio Boing de Rosario.