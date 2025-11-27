Movió Victoria Villarruel: recibió al bloque La Libertad Avanza y busca imponer un funcionario clave

Victoria Villarruel irrumpió este jueves en el Senado para marcarle el paso a Patricia Bullrich con dos movidas: reunió en su despacho a todo el bloque La Libertad Avanza y gestiona con la oposición que este viernes, después de la jura de los 24 miembros electos, votar al nuevo secretario administrativo.

Como anticipó Letra P , Villarruel quiere definir ese cargo antes del 10 de diciembre, cuando la ministra de Seguridad asuma formalmente como jefa del bloque de LLA y pueda digitar las nuevas autoridades. El elegido para la secretaría administrativa es Alejandro Fitzgerald, un histórico empleado del Senado, que ofició de secretario de la comisión de Educación entre 2008 y 2024, cuando asumió como subdirector de comisiones. Suficiente para tener respaldo de Unión por la Patria.

Santiago Caputo , a quien Fitzgerald no conoce, envió el año pasado a sus trolls para denunciarlo por supuestos abusos sexuales. Con su nombramiento, Villarruel confirmó su apoyo. En el Senado la sesión preparatoria es a fines de febrero, que es cuando se votarán a los secretarios, per o como el administrativo está vacante, por la renuncia de Emilio Viramonte Olmos , la interpretación de la vicepresidenta es que el cargo puede cubrirse antes.

El coequiper de la vicepresidenta para esta tarea es el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala , quien buscará continuar en su cargo en febrero. El puntano prefería una figura más amana con el Ejecutivo, pero consideró un gesto de autoridad correr a Bullrich de una decisión clave. Sobre todo, porque para el resto de la oposición también es preferible que la ministra de Seguridad no incida en la administración de la cámara alta.

La decisión de nombrar a Fitzgerald se definió en la noche del jueves en una reunión de labor parlamentaria. Había varias alternativas. Si bien lo ideal era llamar a una nueva sesión para tratar el tema autoridades, a Villarruel no le convencía, porque Unión por la Patria podría pedir la incorporación de otros proyectos, como el nombramiento de auditores y el proyecto para regular decretos presidenciales.

Es por eso que la vice pedirá que se vote el secretario administrativo con la cámara nueva, que se inicia el 10 de diciembre, y en tal caso Fitzgerald asuma ese día. Alcanza con que los 48 senadores que participarán de la jura -los otros 24 son electos- levanten la mano para elegirlo. Bullrich no estaba en el porteo y el tema habría sido parte de sus reuniones con la UCR y el PRO.

Presentación oficial

Villarruel hizo de anfitriona en su despacho con los 20 miembros que tendrá el bloque LLA del Senado desde el 10 de diciembre, en una reunión que no tuvo alto contenido político, pero sí mucho de camaradería. Los libertarios que asumen se presentaron ante la vicepresidenta, cada uno con su historia en la política y en el oficialismo.

Bullrich ya los había reunido en el edificio anexo, un rato antes, para planear la defensa a Lorena Villaverde, la rionegrina que finalmente no jurará este viernes, porque la oposición no quiso votarla por las denuncias que pesan por narcotráfico. Fue una derrota de la ministra de Seguridad, en una negociación de la que la vicepresidenta no formó parte.

Sesión exprés

La jura no tendrá debate. Los 23 diplomas se votarán antes de que cada senador se acerque al estrado y Villarruel será una testigo de la escena. La ministra no la quiso hacer parte de la fallida estrategia para salvar a Villaverde, sobre todo porque cuando se vieron cara a cara, la vicepresidenta aclaró que nunca forzará el reglamento.

En caso de querer votar al secretario administrativo, la vicepresidenta y Abdala deberán pedirlo antes de empezar a invitar a los senadores al jurar. Si hay una mayoría entre los representantes viejos, sería posible.

En el despacho de Villarruel, Bullrich confirmó el cronograma de extraordinarias, con la posibilidad de sancionar el Presupuesto y la inocencia fiscal antes de fin de año; y comenzar el mes con la reforma laboral y, tal vez, la modificación a la ley de glaciares. Es el plan del Ejecutivo. Lo despliega la jefa de bloque. Eso sí puede hacerlo.