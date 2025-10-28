Patricia Bullrich se cruzó fuerte con la oposición por las denuncias que la vinculan a Fred Machado

Patricia Bullrich expuso este martes en la comisión de presupuesto de Diputados, donde defendió su gestión y se desligó de los supuestos vínculos con el narco Fred Machado , quien se encuentra detenido luego de comprobarse que financió a José Luis Espert . La funcionaria está sospechada de haber recibido dinero del empresario para su última campaña presidencial.

La ministra de Seguridad, ganadora el último domingo en las elecciones para senadores por la Ciudad, reconoció que su cartera tendrá menos presupuesto para 2026, prometió nuevos cambios en el Código Penal y reclamó debatir proyectos congelados, como la reforma del régimen penal juvenil y la de violencia de fútbol. “Pedimos que sean incluidas en el temario. Son muy importantes”, sostuvo. Prometió, además, una ley contra la violencia a las mujeres y reconoció fallas de seguridad que permitieron ingresar al país al vicepresidente de Irán.

En la primera ronda de respuestas, la ministra se cruzó fuerte con el diputado del FIT, Christian Castillo , quien la responsabilizó por la larga estadía de Machado en su residencia en Viedma, donde cumplía detención domiciliaria. También pidió explicaciones sobre la supuesta relación de la ministra con el empresario a través de una empresa láctea.

“Machado estaba preso por un pedido de extradición, no por un delito cometido en Argentina. Luego, la Corte pidió la detención”, se excusó Bullrich. La senadora electa contó además que encontró un informe de inteligencia criminal en 2021, sobre el prontuario de Machado y sus contactos, que lo involucra a presuntos aportes de campaña de 2019.

“Enviamos el informe a la justicia y abrimos un expediente administrativo”, contó la funcionaria y dijo que además hay un informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), “que es bastante flojito”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1982647596738113546&partner=&hide_thread=false #Elecciones2025 OLA VIOLETA



En línea con los resultados nacionales, la ministra se anotó un triunfo similar al techo histórico del PRO



Uspallata en la mira, Macri y el desafío del Senado



https://t.co/ieI51ELybC

@francobasu pic.twitter.com/h6T7rmMJGC — LETRA P (@Letra_P) October 27, 2025

La defensa de Patricia Bullrich

Bullrich quedó vinculada a Machado, a partir de su cercanía con los hermanos Alejandra y Vidal Bada Vázquez, herederos y actuales directivos de Lácteos Vidal S.A., una compañía que a través de transferencias de sus sociedades offshore en Estados Unidos fue acusada de presuntos vínculos con el narco detenido. Además, la empresa fue aportante de la campaña presidencial de la ministra, quien recibió a los hermanos en 2023, ni bien retomó su cargo. Le pidieron protección policial por los bloques sindicales.

“Es un invento que haya puesto plata en mi campaña", gritó Bullrich. "Puede mirar usted el reporte. Igual, si hubiera aportado, es una empresaria, como tantos empresarios de nuestro país, a los que los sindicatos depredadores de Atilra la quiso destruir. Como a Mayol y a Sancor", defendió Bullrich a Alejandra Bada Vázquez.

Al final de la sesión, la funcionaria evitó involucrarse en denuncias sobre complicidad política por casos de narcotráfico en el conurbano. “En la campaña se dice cualquier cosa. A la dirigencia política no la financia el narcotráfico”, fue su defensa corporativa, ante una pregunta de Silvana Giúdici, su mano derecha en el Congreso.

La ministra contó además que cambió el registro de navegación, para combatir a los sindicatos corruptos de San Lorenzo -Santa Fe-, que destruyeron a la flota de Argentina. Hoy son todos paraguayos. Los sindicatos construyeron un mecanismo para que el comercio sea caro”, denunció.

Menos femicidios y nueva ley

La ministra se presentó pasadas las 11 a una nueva reunión de la Comisión de Presupuesto, que preside Bertie Benegas Lynch, y que a partir de un emplazamiento realizado por la oposición tiene fijado el 4 de noviembre para dictaminar.

Bullrich dedicó su exposición inicial a defender su gestión de Seguridad, sin preocuparse demasiado en detallar cuestiones presupuestarias. “El que las hace las paga no es un lema de campaña; fue, es y seguirá siendo un principio de gobierno. Marca el límite entre la impunidad y la ley, entre el delito y el ciudadano honesto. Sin seguridad no hay libertad, y nuestro lema es ‘una Argentina cada vez más libre’”, se presentó la funcionaria.

Bullrich anticipó además el envío al Congreso de un proyecto de ley contra la violencia de género, violencia relacionada e intrafamiliar, para profundizar la lucha contra la violencia en el ámbito familiar y hacia las mujeres. Destacó, de todos modos, que se registraron 126 femicidios en el año. “Es la tasa más baja de la historia”, señaló.

bullrich 2

Menos plata

La ministra de Seguridad reconoció que Javier Milei recortó el presupuesto de su cartera para 2026 y dijo que tiene expectativas de mejorar los aportes. “Tenemos un techo presupuestario bajo que tiene que ver con la economía del país. Esperamos que las elecciones puedan generar certezas”, se ilusionó la funcionaria, ante una pregunta de Germán Martínez, jefe de Unión por la Patria (UP).

“Esto tiene que ver con la situación general del país. No estamos pidiendo que se aumente. Son las restricciones presupuestarias que tiene el país”, completó la funcionaria.

Bullrich confirmó que tratará de cambiar el Código Penal, que está vigente desde 2021, "porque tuvo consenso". La funcionaria contó que hay un bosquejo con un nuevo Código que pasa de 300 artículos a 900, porque incorpora leyes especiales. Uno de los cambios será imprescriptibilidad de algunos delitos, como “homicidio, abuso sexual, narcotráfico, lesa humanidad, para que se puedan denunciar en cualquier momento. Así el qué las hace, las paga”.

El error de Irán

Antes de despedirse, Bullrich reconoció como un error haber dejado entrar al país a Shahram Dabiri, vicepresidente de Irán, quien realizó un viaje a la Antártida y no fue detenido, pese a que existe un reclamo contra ese país por los atentados a la AMIA.

Ante un reclamo de Florencia Carigniano, diputada de UP, Bullrich admitió que “hubo un agujero en seguridad”, pero que no es su responsabilidad plena. “El circuito que hacen los países observados son la SIDE, la PSA, que no tiene capacidades migratorias. Los filtros fallaron”, confesó la ministra. “Pero a partir de esa situación hicimos cambios para los casos en los que las personas no tienen una circular roja”, prometió la funcionaria.