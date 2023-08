Necesitada de recuperar terreno, la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich no perdió tiempo y ya entró en contacto con el candidato a gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro, quien hasta el domingo jugó aliado al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. “Quiere venir a la provincia cuanto antes”, le confiaron a Letra P desde el entorno del radical. No obstante, el diputado provincial no se apura y prioriza su estrategia de terruño: primero la elección santafesina, luego la presidencial.