En modo transversal, Kicillof prometió trabajar con el radical Valdés en contra del ajuste de Milei

Axel Kicillof volvió a salir de Buenos Aires , esta vez para visitar la provincia de Corrientes. Tuvo su foto y reunión privada con el gobernador radical Juan Pablo Valdés y ambos destacaron la necesidad de coordinación y federalismo ante el ajuste de Javier Milei .

Antes se había reunido con intendentes y representantes sindicales. El cristinismo local pegó el faltazo. No obstante, miembros de la delegación bonaerense calificaron como “muy buena” la visita y hablaron de “fervor” y “esperanza” por parte de la dirigencia peronista de la provincia que viene golpeada tras las últimas elecciones ejecutivas que se llevaron adelante el año pasado.

La jornada comenzó con la visita al municipio de Empedrado, donde firmó convenios con el intendente Fernando Echeverría . Siguió con un encuentro con intendentes, sindicatos y referentes locales en la capital correntina; por la tarde, se reunió en la Casa de Gobierno con el mandatario local para firmar convenios de colaboración. Cerró las actividades con la presentación de su libro “De Smith a Keynes” en la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste.

La primera parada de Kicillof fue para reunirse y firmar convenios con Echeverría, intendente de Empedrado, uno de los primeros kicillofistas en la provincia, que ya había sido anfitrión en el encuentro que organizaron como delegados del gobernador los ex intendentes Julio Pereyra y Alberto Descalzo en el mes de marzo.

Hasta allí fueron también los otros cinco intendentes peronistas de la provincia: Christian Olivetti (Esquina), Norby Villordo (Santa Lucía), Vilma Ojeda (San Isidro), Cristian Ledesma (Felipe Yofre) y Paola Pérez (Bonpland). Hubo reunión y firma de convenio; luego cruzaron la plaza para visitar la Iglesia del lugar y el río. La visita de Axel Kicillof envalentonó a los peronistas excluidos por La Cámpora del PJ de Corrientes.

Kicillof con intendentes en Corrientes

Después, todos se trasladaron hasta la Capital para participar de la reunión con representantes gremiales. Ahí Kicillof volvió a hablar de construir una alternativa federal a Milei, planteó que “el modelo fracasó” y pidió que salgan a apuntar las críticas al presidente y construir la opción al gobierno libertario.

Quienes no estuvieron presentes fueron los principales referentes del cristinismo en la provincia: la presidenta del PJ de Corrientes, Ana Almirón, y el excandidato a gobernador, Martín “Tincho” Ascúa. Pero tampoco hubo críticas, los dirigentes prefirieron mantenerse en silencio ante la visita del bonaerense, enfrentado a La Cámpora. Cerca del gobernador dicen que "todos fueron invitados".

Kicillof con gremios en Corrientes

La cumbre de Axel Kicillof y Juan Pablo Valdés

La foto política de la jornada fue la que montaron Kicillof y Valdés en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno correntina. Como contó Letra P, el bonaerense tiene una relación aceitada con el exgobernador Gustavo Valdés, con quien coordinó la visita a la provincia.

Los gobernadores, además de suscribir convenios en materia productiva y agraria, tuvieron una reunión en privado y compartieron una conferencia de prensa. Desde la delegación bonaerense marcaron que ambos coincidieron en resaltar que “las provincias están siendo sometidas a un maltrato sostenido de parte del gobierno nacional, generando un vacío en sus obligaciones primarias y dejándolas solas para dar respuestas”. “Estuvo muy marcada la demanda de fortalecer el federalismo y las estrategias de trabajo entre provincias para generar un entramado que pueda responder ante la ausencia del Estado nacional”, agregó la fuente.

Axel Kicillof y Juan Pablo Valdes

En ese sentido, tras la firma de convenios Kicillof afirmó que están “convencidos de que entre las jurisdicciones nos debemos mutua colaboración: en nombre del pueblo de la provincia de Buenos Aires, quiero dejar bien claro que estamos junto al pueblo de Corrientes para acompañarlo y ayudarlo en lo que necesiten”.

Valdés se expresó en el mismo sentido: “Los gobernadores tenemos que dialogar y trabajar más en conjunto para fortalecer el federalismo, este es un paso muy importante en la búsqueda de respuestas ante problemáticas similares de nuestros pueblos”.

La delegación bonaerense

Firma de convenios entre Kicillof y valdes

Kicillof viajó hasta Corrientes con gran parte de la diplomacia federal ya consolidada que viene recorriendo el país para construir la candidatura presidencial del gobernador en 2027. Estuvieron los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Seguridad, Javier Alonso, y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. También Descalzo, uno de los principales armadores en esa provincia. Pero la presencia que más llamó la atención fue la del intendente de Ensenada, Mario Secco, quien si bien ya había avisado que comenzaría a recorrer el país, hasta el momento no había participado de este tipo de actividades.