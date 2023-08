De lo que sí están convencidos en el nido halcón es que el domingo no hubo corte de boleta en detrimento o a favor de Milei. Ese dato genera esperanza, sobre todo, en la provincia de Buenos Aires donde JxC quedó a poco menos de tres puntos del gobernador Axel Kicillof. "(Carolina) Piparo no se va a mover de la cantidad de votos que saque su candidato presidencial. En las PASO se confirmó que no hubo corte de boleta, eso quiere decir que la discusión es nacional", consideró uno de los estrategas bonaerenses de Bullrich.