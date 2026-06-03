El comercio rechaza la reforma tributaria del FMI: subas en Ganancias y monotributo afectarán al consumo

La propuesta del Fondo Monetario Internacional ( FMI ) para que vuelva a tributar Ganancias al menos el 20% de los trabajadores formales y para reformar el monotributo abrió un fuerte debate. Las principales entidades empresarias del comercio advierten que aumentar la carga impositiva sobre las personas tendrá impacto negativo sobre el consumo .

Tal como contó Letra P , la reforma tributaria sugerida por el FMI volvió a encender la discusión sobre quién debe financiar una eventual reducción de impuestos distorsivos en Argentina. En su revisión del Artículo IV -el documento técnico más importante que produce sobre la economía argentina, el primero desde 2022-, el organismo planteó que el país debería avanzar hacia una reforma fiscal integral capaz de generar recursos equivalentes a 3,3% del Producto Bruto Interno (PBI).

Entre las recomendaciones más sensibles figura ampliar la base del Impuesto a las Ganancias para que vuelva a alcanzarse una cobertura similar a la de 2019, cuando tributaba alrededor del 20% de los trabajadores formales. También propuso modificar el régimen del monotributo para acercarlo al régimen general y reducir las diferencias de carga tributaria.

Las propuestas encontraron una rápida resistencia en las entidades empresarias vinculadas al comercio y las pymes , que alertaron sobre el impacto que podrían tener sobre el consumo interno.

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, sostuvo este miércoles que la medida afectará directamente el poder adquisitivo de los trabajadores, y que la receta llega en un momento crítico de la actividad económica.

"Hay un pedido del Fondo Monetario Internacional para que aumenten algunos tributos. Uno de ellos tiene que ver con la ganancia de los trabajadores, ganancia del sueldo, que nos va a quitar todavía más capacidad de consumo. Y lo otro tiene que ver con aumentar el monotributo. O sea, que nosotros estamos pidiendo que bajen la carga tributaria y desde afuera nos están pidiendo que la suban. Complicado", protestó al presentar el seminario Inserción internacional y desarrollo territorial en Argentina, organizado por la entidad.

El titular de la CAC describió la situación del consumo interno como un círculo vicioso: sin aumentos salariales reales, cae la demanda; sin ventas, el empresariado no puede pagar más sueldos. En ese contexto, una mayor presión tributaria sobre los ingresos de los trabajadores agravaría el cuadro.

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"Todos los días me llama la gente del interior y me dice: 'pero no damos más, no vendemos', 'yo no puedo dar esos aumentos'", graficó Grinman ante el auditorio.

Inapropiado

A través de un comunicado, la CAC respaldó el proceso de simplificación tributaria impulsado por el Gobierno, pero rechazó que una futura reforma se financie mediante una mayor carga sobre personas trabajadoras y pequeños contribuyentes.

La entidad consideró "inapropiada" la propuesta del FMI de ampliar la base de Ganancias y aumentar significativamente el monotributo para financiar la reducción de tributos como el impuesto al cheque o los derechos de exportación. "La CAC entiende que, sin un incremento de los ingresos personales, una mayor presión tributaria sobre los trabajadores en relación de dependencia solo reduciría los niveles de consumo, de por sí amesetados en los últimos meses", sostuvo la cámara.

Además, advirtió que un aumento importante de la carga sobre el monotributo podría generar un efecto contrario al buscado por la reforma. "Asimismo, un incremento significativo del monotributo no solo provocaría una situación similar a la descripta, sino que también llevaría a un aumento de la informalidad", indicó.

La CAC reclamó que la discusión tributaria incluya a provincias y municipios y puso el foco en impuestos como Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales, que considera las principales preocupaciones actuales del sector empresario.

CAME apunta contra impuestos provinciales y municipales

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también cuestionó las recomendaciones del FMI y calificó las propuestas como "reformas regresivas". La entidad sostuvo que ampliar Ganancias, gravar más consumos a través del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y endurecer el monotributo implica trasladar la carga tributaria hacia las personas asalariadas, pequeños contribuyentes y consumidores.

"Reducen el poder adquisitivo de los trabajadores y encarecen la formalidad para los sectores de menores ingresos, sin tocar ninguno de los impuestos distorsivos estructurales que verdaderamente frenan la inversión, la producción y el empleo formal en la Argentina", afirmó.

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CAME señaló también que el principal problema tributario se encuentra en el nivel subnacional. Según la entidad, el impuesto sobre los Ingresos Brutos y las tasas municipales generan una carga equivalente a entre 2% y 6% de las ventas brutas de una empresa, independientemente de su rentabilidad.

Fundar coincide con el FMI en la necesidad de cambios

Frente a las críticas empresarias, Fundar -un think tank presidido por Sebastián Ceria- defendió varios de los lineamientos planteados por el FMI y señaló que existe un amplio consenso técnico sobre los problemas del sistema tributario argentino.

El director del área de Economía de Fundar y uno de los autores de la propuesta tributaria de la organización, Guido Zack, dijo a Letra P que existen coincidencias entre ambos enfoques. "Nosotros le hicimos la propuesta al FMI y seguro que mucho de eso tomaron, pero estamos hablando en definitiva de sentido común", sostuvo.

Según Zack, uno de los principales problemas es la baja capacidad recaudatoria de algunos tributos y las distorsiones generadas por las reformas recientes. "Lo que vemos es mucha ineficiencia recaudatoria. Estamos totalmente en desacuerdo con lo que hizo el Gobierno con Bienes Personales. Por eso el Fondo no se mete con los impuestos patrimoniales, para no confrontar con el Gobierno, pero es lo que se hace en los países desarrollados", señaló.

El especialista también cuestionó el diseño actual del impuesto a los ingresos personales. "Hay un problema de diseño. Hay mucha desigualdad horizontal para los que cobran lo mismo, hay mucho desincentivo para generar asalariados", afirmó.

Puntos de encuentro

En relación con los cambios sugeridos por el FMI, Zack defendió la necesidad de modificar tanto Ganancias como el monotributo. "Lo que proponemos, al igual que el Fondo, es subir la alícuota del monotributo especialmente en las escalas más altas y unificar el impuesto a las ganancias con aportes personales", explicó.

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Respecto del alcance de Ganancias, rechazó la idea de que el impuesto deba seguir concentrado en una porción mínima de trabajadores. "No nos parece mal que el 20% tenga que tributar impuesto a las Ganancias. Por ejemplo, un trabajador que cobra u$s 1500 en Brasil paga y en Argentina no paga", sostuvo. Y agregó: "Pero hay que corregir junto con la premisa de que los más ricos paguen más".

En un documento difundido tras la publicación del Artículo IV, Fundar destacó que tanto su propuesta como la del FMI parten de un mismo principio: mantener el equilibrio fiscal sin aumentar la presión tributaria total. Según la entidad, el objetivo es modificar la composición de los impuestos para acercar la estructura argentina a los estándares regionales, reemplazando tributos considerados ineficientes por otros con mayor capacidad recaudatoria y progresividad.