Ganó Patricia Bullrich: el Senado no vota el retiro del pliego de Michelli y podrían nombrarla jueza

Patricia Bullrich ganó la partida de ajedrez que jugó con Javier Milei para destrabar el pliego de María Verónica Michelli , candidata a jueza federal de La Plata. Después de una reunión de autoridades de bloque, se decidió que el Senado no votará este jueves el pedido de retiro del expediente que presentó el Presidente.

Solo se dará ingreso al documento y se dejará en suspenso. Mientras tanto, los bloques aliados presionarán al senador de La Libertad Avanza Juan Carlos Pagotto para que oficialice el dictamen de Michelli. Si el riojano accede este miércoles, una semana después podría llegar al recinto y ser aprobado.

En La Libertad Avanza (LLA) aceptaron la derrota. "Lo más probable es que sea aprobado y luego Mahiques defina si lo oficializa o no", contó a Letra P un referente de la bancada que conduce Bullrich, quien amenazó con dejar ese cargo si le imponían el retiro del pliego de la jurista platense.

Sin los votos para retirar el pliego, en el oficialismo empezaron a resignarse a una posible aprobación. Hay varios senadores libertarios que se desmarcaron de Milei ( Franciso Palotroni y Carmen Rivero ). La lista podría ampliarse las próximas horas. El peronismo tomará una postura en una reunión de bloque. Algunas tribus no quieren darle el gusto a Milei de retirar el pliego.

La sesión de este jueves tendrá dos temas centrales: el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y el acuerdo con un grupo de holdouts, que vence el 30 de junio. En paralelo, la discusión de los pliegos sigue tensa con las provincias. En el recinto, se pondrán en consideración 50 de los 73 dictámenes. El resto se debatirá junto al de Michelli, o quedarán en el olvido. Además, Milei envió 32 nuevos candidatos a jueces.

La tensión de Patricia Bullrich

Además de reproches a la jefa del bloque, en la bancada libertaria hay pases de factura al Poder Ejecutivo por la desprolijidad. “Debería haber dejado que se apruebe y después pisarlo. Este conflicto nos complicó a todos”, se lamentan.

La reunión de labor parlamentaria se realizó en el despacho de Victoria Villarruel, quien se involucró en la polémica al recibir a Michelli en su despacho. La vicepresidenta recordó que su caso podría judicializarse, porque están las nueve firmas necesarias, pero aun así no es oficial.

Bullrich anunció ante el resto de las autoridades de bloque que el despacho será oficial este miércoles. Las firmas corresponden a los aliados del Gobierno: Maximiliano Abad, Mariana Juri y Carolina Losada (UCR), Martín Goerling Lara (PRO), Carlos Espínola (Provincias Unidas), Beatriz Ávila (Tucumán) y Flavia Royón (Salta).

Este amplio plantel de aliados responde a una decisión de Bullrich de marginar al peronismo, que se quedó con sólo tres de los 17 vocales. Villarruel se negó a firmar a esa composición y advirtió por eventuales judicializaciones de otros pliegos.

Si cede a las presiones, Pagotto deberá publicar el dictamen de Michelli en la orden del día, que al quedar oficializada podría estar en condición de tratarse una semana después. Si dan los tiempos, la sesión para nombrar a la jurista en los Tribunales platenses será el 10. Si no, se demorará un día o hasta una semana más.

Festejos de El Coloso

La próxima sesión del Senado tendrá dos temas pedidos por el Gobierno, que tendrían respaldo para ser enviados a diputados. El ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, celebrará la aprobación del proyecto para garantizar la propiedad privada, un compendio de medidas escritas por el economista platense para facilitar desalojos, restringir las expropiaciones y facilitar la compra de activos por parte de extranjeros.

El dictamen se firmó el pasado miércoles, con muchas reformas al texto original que prometen una ley más light. El texto enviado por el Poder Ejecutivo permitía ejecutar desalojos en tres días y en la versión final ese plazo se amplió. Ante la falta de pago, las intimaciones serán entre las partes; mientras que, si se trata de un reclamo, habrá un plazo de diez días.

En cuanto a las expropiaciones, que la iniciativa busca limitar, se incorporó un límite máximo sobre lucro cesante del 30%. La tasa de interés será IPC más la del Banco Nación a 30 días y las fechas para establecer el valor del inmueble serán anteriores a cualquier acto vinculado a la expropiación.

Las tierras rurales podrán ser compradas por extranjeros, pero no por Estados, un claro gesto hostil a China. En zonas de frontera habrá una intervención del distrito con autorización previa de Nación. Se elimina la ley de manejo del fuego, creada por Máximo Kirchner para impedir por 60 años cambiar uso del suelo tras incendios. Pero se mantienen restricciones para construir sobre bosques nativos que hayan sido arrasados por el fuego.

Pago a los holdouts

La sesión también tratará el proyecto para pagar a un grupo de bonistas damnificados por el default de 2001, con sentencia favorable, que el Gobierno decidió cumplir con una quita. El acuerdo prevé el desembolso de US$ 67 millones a Bainbridge Ltd. y de US$ 104 millones al grupo liderado por Attestor, de manera simultánea con la acreditación de los bonos, libres de todo gravamen, para su inmediata cancelación y extinción.

El convenio original tenía como fecha tope el 30 de abril. Luego se extendió un mes y fue necesaria otra prórroga hasta fin de mes para cumplir, porque en la última sesión, como contó Letra P, el ministro de Economía, Toto Caputo, envió una adenda a último momento, pero no la pudo llevar al recinto.