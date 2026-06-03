La visita de Axel Kicillof envalentonó a los peronistas excluidos por La Cámpora del PJ de Corrientes

La excursión de Axel Kicillof por Corrientes sobrevoló la grieta del peronismo de la tierra del chamamé. El gobernador de Buenos Aires eligió a sus dirigentes en la provincia y le dió así una revancha a aquellos que se alejaron del PJ y jugaron con Ricardo Colombi en elección provincia de 2025. El kirchnerismo, cauteloso, no hizo olas.

Al bonaerense le armaron una intensa gira durante toda la jornada. Llegó en un avión cerca de las 10 de la mañana acompañado de tres de sus ministros. Viajaron el de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque ; el de Seguridad, Javier Alonso ; y el de Gobierno, Carlos Bianco .

En el aeropuerto lo esperaba Fernando Echeverría , intendente de Empedrado . Ese terruño fue la primera parada del road trip del axelismo: allí lo esperaban los seis intendentes del peronismo correntino. “Vine como gobernador, pero estamos trabajando para que Argentina cambie”, dijo el gobernador.

Aunque la comitiva evitó todos los formatos que tuviesen aroma a campaña, la gira no pudo leerse de otra manera. No hubo visita al Partido Justicialista , en manos kirchneristas, ni actos con militancia, pero sí una visita a la CGT de Corrientes que Kicillof aprovechó para dejar varios mensajes de fondo sobre la educación y la salud pública además de críticas al gobierno de Javier Milei .

Amparado en razones protocolares, aunque con la secreta intención de tener todas las opciones sobre la mesa, Juan Pablo Valdes recibió al bonaerense a media tarde en la Casa de Gobierno con la excusa de firmar convenios de colaboración mutua. La figura que sobrevoló el encuentro fue Gustavo Valdés , jefe político del poder correntino y quien negoció directamente con Kicillof la visita, aunque no participó de ella.

Juan Pablo Valdes y Axel Kicillof Juan Pablo Valdés y Axel Kicillof.

Para cerrar, el bonaerense presentó la reedición de su libro “De Smith a Keynes: siete lecciones de historia del pensamiento económico”.

Los cuitas del peronismo correntino

Más allá de la intención de no jugar en la interna, la visita le insufló aura a los dirigentes peronistas que terminaron jugando con el exgobernador Colombi en las últimas elecciones luego de ser marginados por La Cámpora del armado oficial del PJ correntino.

Fueron ellos quienes recibieron la visita del equipo de avanzada kicillofista que portagonizaron el dúo de exintendentes Alberto Descalzo y Julio Pereyra, y los encargados de armar las actividades para el gobernador. De ese grupo se destacan Martín Barrionuevo, compañero de fórmula de Colombi en 2025, y el diputado provincial José “Pitín” Aragón, rebelde excamporista.

Kicillof y parte del gabinet bonaerense con la CGT de Corrientes Kicillof y la comitiva bonaerense en la CGT de Corrientes.

Además, Kicillof hizo una apuesta por la territorialidad. Su paso por Empedrado contó con la presencia de los seis intendentes peronistas correntinos. Además del anfitrión Echeverría, que inundó sus redes sociales con selfies junto al invitado, estuvieron los jefes territoriales de Santa Lucía, Norberto Villordo; de Bonpland, Paola Pérez; de Sauce, Carlos Romano; de San Isidro, Vilma Ojeda; y de Felipe Yofre, Cristian Ledesma.

El bonaerense también publicó en sus redes una foto con ellos desde Empedrado.

El kirchnerismo, mutis por el foro

Del otro lado, el kirchnerismo eligió el silencio. Los actores que responden a la conducción de Cristina Fernández de Kirchner no quisieron hablar del tema pero tampoco pusieron palos en las ruedas. El espacio fue el que se quedó con la conducción del partido en la previa a las elecciones provinciales del año pasado y el que terminó definiendo la estrategia y las listas de la campaña que terminó con la elección del menor de los Valdés. De hecho, el último acto que tuvo como principal protagonista a la expresidenta fue en Paso de los Libres, durante el lanzamiento de la candidatura de Tincho Ascúa.

Los organizadores, sin embargo, buscaron evitar los ruidos internos y cursaron invitaciones a todos los peronistas correntinos sabiendo que no iban a encontrar eco. “No es un cataclismo”, desdramatizaron desde la pata MDF en Corrientes. Cumpliendo con los pronósticos, ni Ana Almirón, diputada provincial y jefa del PJ correntino, ni Ascua, participaron de las actividades.

Sin embargo, su ausencia no fue leída como una declaración de guerra: “No van a hacer grandes planteos, sería escupir para arriba”, razonaron en el envalentonado neokicillofismo correntino.