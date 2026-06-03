Ni una menos: multitudinaria marcha transversal y antimileísta frente al Congreso

Como hace 11 años, el colectivo Ni Una Menos desbordó este miércoles los alrededores del Congreso a modo de protesta y reclamo por la violencia que sufren las mujeres. Sin embargo, ante un gobierno notoriamente debilitado, que en el pasado reciente se encargó de mancillar las banderas del feminismo y las diversidades, la movilización se cargó con fuertes consignas contra el presidente Javier Milei .

A las 17, horario en el que recién comenzaría la convocatoria en la Ciudad de Buenos Aires y las principales jurisdicciones del país, la marea de mujeres colmó por completo la plaza frente al Congreso y varias de las calles circundantes. Sin el aparato tradicional de micros y combis propio de las agrupaciones que suele movilizar a la sede del legislativo nacional, las mujeres caminaban organizadas en columnas multicolores.

Los carteles y pancartas que denunciaban la violencia, desaparición, violación e, incluso, asesinato de mujeres se entremezclaban con las leyendas de un feminismo que buscaba exponer el ajuste y la crisis de la administración libertaria. De hecho, por momentos era complejo diferenciar el paso inorgánico de la militancia verde del avance de las columnas identificadas con algunas agrupaciones, sobre todo peronistas, de izquierda y asociadas al sindicalismo.

Lemas como "todas las madres merecen ver a sus hijas volver" y "te prometo criar un hijo que jamás sea un peligro para tu hija" se fusionaban entre los humos de las parrillas populares y los de colores de las bengalas, con otras frases como "Cristina libre" y "unir las luchas y rebelarse es la consigna", en clara alusión a unificar las consignas feministas y las propuestas antilibertarias.

WhatsApp Image 2026-06-03 at 19.32.37 Ni Una Menos.

Ni una menos: el Gobierno busca su propia narrativa

A diferencia de otras marchas, en esta oportunidad el oficialismo optó por no confrontar de manera directa contra las mujeres. Mientras las miles de personas escuchaban la lectura del documento feminista, en la Casa Rosada remarcaban que "están en su derecho a expresarse en libertad". Hace tan sólo un año atrás, funcionarios, dirigentes y personalidades de las redes sociales solían atacar de manera directa a quienes organizaban la movilización.

Además, funcionarios con despacho en Balcarce 50 se esforzaron en mostrar estadísticas y estudios que daban cuenta de un Ejecutivo que redujo la violencia hacia las mujeres. "Este Gobierno está enfrentando la problemática y los datos de la Corte Suprema de Justicia así lo muestran: en 2025 los homicidios de mujeres se redujeron 12,3% y en 2024 la baja fue del 14,3%", aseguraron.

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Las cifras, de acuerdo al oficialismo, intentan demostrar la eficacia del modelo de mano dura y lucha contra la delincuencia y el narcotráfico: "Perseguir a los delincuentes de manera implacable es la única receta posible para reducir la violencia contra la mujer, tal como ocurrió durante el gobierno de Javier Milei".

Hubo una excepción a la regla: la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, que estuvo hasta el año pasado al frente del Ministerio de Justicia que diseñó y aplicó el denominado protocolo antipiquetes, posteó en público un mensaje con una línea argumental similar. "El feminismo que defiendo es el que protege a las mujeres. A todas", fue el título que utilizó Bullrich para un extenso posteo sobre el tema. El jefe de Estado compartió el posteo con su ya clásico "Masterclass".

El tuit de Bullrich llegó poco después de escenificar un reencuentro con Karina Milei, para mitigar el impacto de la interna libertaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/patobullrich/status/2062282725793415480?s=46&partner=&hide_thread=false El feminismo que defiendo es el que protege a las mujeres. A todas.



Yo sé que cuando hablamos de datos hay familias atrás, y para esas familias ese número es un todo. Pero los datos hablan de una realidad:



Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, y bajo nuestra gestión en… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 3, 2026

Las columnas en la marcha

De todos modos, fiel al guión libertario, los integrantes del gabinete consultados por este medio intentaron minimizar la convocatoria. La atribuyeron, como es común en otras marchas a lo largo y ancho del país, a la impronta del kirhnerismo y el trotskismo. En rigor, algo de cierto tienen si se tiene en cuenta las firmas en banderas y pancartas de la jornada.

Una de las columnas más multitudinarias fue la de La Cámpora, que llevaba adelante un gran "Cristina Libre". Detrás de ellos se ubicaron Peronismo Militante y Nuevo Encuentro, mientras que entremezclados también se observaba a Peronismo en Marcha, vinculado al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, o sindicatos, como el de fleteros de Mario Pereyra, los docentes de FEB o los estatales de ATE de Daniel Catalano.

WhatsApp Image 2026-06-03 at 19.26.54 "Cristina Libre", la consigna del kirchnerismo.

Una postal atípica también amalgamó a todas estas expresiones políticas. Con un sombrero texano, arriba de una bicicleta desvencijada, y con un parlante atado al frente, un hombre hacía sonar a todo lo que da la marcha peronista. Militantes justicialistas, mujeres con pañuelos multicolores y algunos curiosos que deambulaban por el lugar le pedían fotos, la mayoría de ellos con los dedo en "V" en alto.

La postura y ajuste del Gobierno

Es probable que detrás del intento del Gobierno de bajarle el precio a estas convocatorias, al asegurar que no tienen impacto político o representación popular, se esconda el propósito de eliminar todas aquellas leyes y medidas que el movimiento de mujeres impulsó desde las calles.

De hecho, en junio de 2024, la administración libertaria disolvió la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, un organismo que había reemplazado al extinto Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Por añadidura a esta decisión, hubo despidos masivos y eliminación de múltiples programas públicos.

Meses más tarde, el Ejecutivo avanzó también con el descarte del DNI no binario y algunos otros artículos de la Ley de Identidad de Género, algo que generó el repudio del colectivo de diversidades.

Más allá de la reprobación de estas iniciativas del oficialismo, esta nueva movilización adquiere un nuevo marco de gravedad. Hace tan sólo cuatro días, Agostina Vega, una adolescente de 14 años, fue asesinada y desmembrada en Córdoba, lo que le dio una fuerza mayor al reclamo por la violencia que sufren las mujeres y personas trans por razones de género. Bullrich también se refirió a este lamentable hecho nacional.

Al respecto y alineada con a la mirada del Gobierno, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, evitó calificar como femicidio el de la joven de 14 años, con esta figura en la que se hace referencia en el artículo 80, incisos 11 y 12 del Código Penal. La funcionaria se refirió al caso sólo como “homicidio de mujeres”.