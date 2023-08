PASO y después: trama y protagonistas de la Succession del cordobesismo

La estrategia no se toca. Llaryora y Passerini ya ganaron sus elecciones. Ahora, trabajarán para la candidatura de Schiaretti.

El setlist que cada uno reproducirá gira en torno a los hits cordobesistas: las bondades de una gestión con alta aprobación y recientemente refrendada en las elecciones provinciales y de la capital, federalismo, apelaciones al ser cordobés, revisión del proyecto de país. Tal cantinela sirve también para enfatizar las diferencias con otros candidatos que, potencialmente, disputan una porción similar del electorado. En particular los que ya se subieron al tren de Unión por la Patria que maneja Sergio Massa .

Claro está, para esta opción resultará relevante quién se imponga en la interna cambiemista. Nadie desconoce el prolongado juego de afinidades entre Schiaretti y Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno porteño. Sin embargo, aún por lo bajo, ya hay quienes advierten que no trabajarían para una eventual candidatura del líder del sector "paloma". “No estamos con Larreta. No bancamos esa alianza ni otra con Cambiemos. Eso no lo vamos a militar. De todos modos hay que esperar y ver quiénes pasan. Milei parecía seguro y se está desinflando”, analiza un referente de capital con amplio conocimiento del terreno.