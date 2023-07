De Loredo encolumnó a su partido detrás, incluso a sus detractores internos. Logró el apoyo unánime de las tribus del PRO y Luis Juez puso a disposición su Frente Cívico, mientras transitaba su duelo electoral. La Coalición Cívica y el Partido Laborista de Gustavo Rossi también hicieron sus aportes a la causa. El peronismo no pudo sembrar la discordia y ganó una elección con perfume retro. Pese a la dinámica frentista que caracteriza la política argentina desde hace casi una década, un peronista paladar negro le ganó a un radical de indiscutida tradición. ¿Córdoba ya no es antiperonista como se suponía? Todo parece indicar que no y se abre la siguiente pregunta: ¿la transversalidad que ensayó Llaryora será con más peronismo? ¿Con las expresiones que Juan Schiaretti, el mandatario saliente, rechaza?