Pablo Javkin inaugura el año del Concejo de Rosario: promesa de nueva etapa en un recinto más fragmentado

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, irá al Concejo para su séptimo discurso de apertura de sesiones.

Pablo Javkin abrirá este jueves al mediodía las sesiones del Concejo de Rosario con un discurso que buscará marcar el inicio de una nueva etapa para la ciudad. Tras la crisis de violencia de 2024, el intendente intentará correr el eje de la emergencia y proyectar obras, agenda social y futuro político.

El acto en el Palacio Vasallo será, salvo un giro inesperado en el tablero, uno de los últimos mensajes inaugurales del actual mandatario, que transita la recta final de su segundo mandato. En su entorno anticipan un tono orientado a cerrar el capítulo más crítico y a delinear la Rosario que viene.

El escenario no será el mismo que en años anteriores. El Concejo que lo escuchará ya no cuenta con una mayoría prácticamente automática de Unidos . Las últimas elecciones ampliaron la representación de La Libertad Avanza y dejaron al peronismo dividido en varios bloques , configurando un mapa más atomizado y exigente para el oficialismo.

Según pudo saber Letra P , el discurso tendrá como columna vertebral lo que en la intendencia definen como la “segunda etapa del plan de pacificación”. La idea es sostener que, tras el pico de violencia que golpeó a Rosario — con especial crudeza en marzo de 2024 —, la ciudad atraviesa un momento distinto que permite pasar de la urgencia a la consolidación.

El mensaje subrayará el trabajo coordinado entre los distintos niveles del Estado para recuperar el control territorial y generar condiciones de normalidad. "Alineamiento total", dicen sobre el vínculo con el gobernador Maximiliano Pullaro , con quien el intendente y su equipo se reunieron en la jornada previa al mensaje. También remarcarán la articulación con el la Casa Rosada en materia de seguridad.

Javkin.Pullaro.png El intendente Pablo Javkin y el gobernador Maximiliano Pullaro trazan la estrategia electoral de Unidos para Cambiar Santa Fe.

Con esa base, Javkin pondrá el foco en la llegada de obras públicas a barrios donde hasta hace poco la presencia estatal encontraba fuertes limitaciones por la violencia. En el Palacio de los Leones sintetizan la escena con una imagen potente: máquinas y cuadrillas entrando a lugares donde antes no podían hacerlo.

En la enumeración aparecerán intervenciones en zonas emblemáticas de la trama social rosarina como Pumitas, Empalme Graneros, Ludueña, Las Flores y La Sexta, dentro del paquete acordado con la provincia en el marco del Acuerdo Rosario y de las iniciativas por el Tricentenario de la ciudad.

Un Concejo más fragmentado y la contraposición con Milei

El nuevo equilibrio político del Concejo anticipa un escenario de mayor negociación. El crecimiento libertario en el Palacio Vasallo y la fragmentación del peronismo obligarán al oficialismo a tejer acuerdos caso por caso.

En ese contexto, en la intendencia dejan trascender que el tono del mensaje buscará diferenciarse de la escena nacional. "No traer eso que pasa en Buenos Aires a Rosario", repiten, en alusión al estilo que Javier Milei exhibió días atrás en el Congreso.

Javier Milei - Apertura de sesiones - 2026 9 Javier Milei, en el Congreso.

El discurso también estará atravesado por el clima político del último tramo de gestión. Aunque Javkin reiteró en distintas ocasiones que no planea buscar una nueva reelección, en el oficialismo admiten que el tema sobrevuela de cara a 2027. En Unidos ya suenan nombres como María Eugenia Schmuck, Gustavo Puccini, Carolina Labayru y Sebastián Chale.

Obras, agenda social y la Rosario del futuro

Otro eje central será la dimensión social del nuevo escenario. Cerca del intendente anticipan un énfasis en políticas destinadas a los sectores más vulnerables, con foco en la infancia y los adultos mayores.

La narrativa buscará mostrar una ciudad en movimiento: la organización de los Juegos Suramericanos 2026, el retorno del turismo y la concreción de obras urbanas consideradas emblemáticas aparecerán como señales de recuperación y proyección.

En el entorno de Javkin sintetizan el espíritu del mensaje con una fórmula que probablemente se cuele en el discurso. “Lo que viene ahora es posible porque antes se logró estabilizar la ciudad”, palabras más, palabras menos, será el enfoque elegido.