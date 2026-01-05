MÁXIMA TENSIÓN EN LA REGIÓN

Quién es Delcy Rodríguez, la "presidenta encargada" de Venezuela que se anota para la "transición segura"

La vice de Nicolás Maduro agita la bandera blanca y se ofrece para "cooperar" con Donald Trump. De ficha dura del chavismo a la resistencia blanda.

Por Letra P | Periodismo Político
Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela.

En un comunicado que publicó bien entrada la noche de este domingo, Rodríguez salva la ropa de la dignidad con un pedido de respeto a la soberanía venezolana, al principio de "no injerencia" y al derecho internacional, pero se ofrece para trabajar con Estados Unidos en “una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido”.

"Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera", señaló en un mensaje que firma como "presidenta encargada" y acompaña con una foto en la que aparece flanqueada por las principales figuras del régimen bolivariano en el marco de la primera reunión de gabinete encabezada por quien ostentaba el cargo de vicepresidenta ejecutiva.

Delcy Rodríguez cede a la presión de Donald Trump y hace

La reunión, que reunió a la plana mayor de ministros y altos mandos del gobierno chavista, ocurrió después de que Trump le advirtiera a Rodríguez que pagaría "un precio muy alto" si no se disponía a "hacer lo correcto" y cooperar con Estados Unidos.

Delcy Rodríguez, la "presidenta encargada"

Delcy Eloína Rodríguez Gómez nació en Caracas el 18 de mayo de 1969. Abogada y diplomática, es una figura destacada del chavismo que ejerció distintos cargos durante las presidencias de Hugo Chávez y Maduro: fue ministra del Despacho de la Presidencia (2006), ministra de Comunicación e Información (2013-2014), presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (2017-2018), canciller (2014-2017), ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior (2020-2024), ministra de Hidrocarburos (desde 2024) y vicepresidenta ejecutiva (desde 2018).

Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro, en mejores tiempos para el régimen chavista.

Un dato da cuenta de que se apresta a liderar la transición, aunque bajo la tutela de Trump: este lunes, su perfil de Wikipedia ya la presenta como "Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela".

También señala que se graduó en Derecho en la Universidad Central de Venezuela y es hermana de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional del país y estratega comunicacional clave del régimen. Ambos son hijos de Jorge Antonio Rodríguez, guerrillero y dirigente de la izquierda venezolana involucrado en el secuestro del empresario estadounidense William Frank Niehous en 1976.

Delcy preside el partido Somos Venezuela, creado por Maduro, fue una encendida defensora de la "Revolución bolivariana" en los foros internacionales y tuvo a su cargo el estratégico Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

Ahora, bajo presión directa de Trump, está dispuesta a cooperar con Estados Unidos y a dejar de reclamar la liberación del "único presidente de Venezuela", como llamó el sábado al líder secuestrado.

