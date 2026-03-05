CUESTIÓN DE CARTEL

Patricia Bullrich también tuvo su foto con Nahuel Gallo, no invitó a Villarruel y cruzó al Chiqui Tapia

El gendarme visitó el Senado y contó detalles de su detención en Venezuela. La vice, molesta por el desplante. Palos para la AFA.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Nahuel Gallo y Patricia Bullrich, en el Senado.

Nahuel Gallo y Patricia Bullrich, en el Senado. 

El gendarme Nahuel Gallo, quien el domingo fue liberado de su detención en Venezuela, donde estuvo 448 días recluido en una cárcel de máxima seguridad, visitó el Senado este jueves invitado por Patricia Bullrich. Durante un encuentro de dos horas, relató detalles de sus condiciones de prisión. Victoria Villarruel no fue invitada, pero sí asistieron senadores aliados.

Molesta por el desplante, durante el encuentro de Gallo con Bullrich, que empezó a las 14, la vicepresidenta almorzó con sus colaboradores en el restaurante del Senado, ubicado frente al despacho de la jefa del bloque libertario. Luego se retiró a su oficina, a la vista de la prensa.

A las 15 se sumaron a la charla los senadores Maximiliano Abad (UCR) y Martín Goerling (PRO); y Bartolomé Abdala y Agustín Monteverde (La Libertad Avanza). El encuentro fue organizado por Bullrich, molesta porque no pudo llegar a la conferencia de prensa que brindó Gallo este miércoles, porque el canciller Pablo Quirno retrasó la reunión.

La detención de Gallo fue el primer motivo de enfrentamiento entre Villarruel y Bullrich: en noviembre de 2024, la vice recriminó a la entonces ministra de Seguridad haberle permitido ingresar por tierra a Venezuela. La ahora senadora la cruzó y el vínculo nunca se recompuso.

Patricia Bullrich contra la AFA

Gallo fue liberado el domingo en un avión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), institución que se encuentra enfrentada al Gobierno y que Bullrich evitó reconocer. En una breve rueda de prensa, la senadora contó que cuando fueron a buscar a Gallo "hubo un intento de apropiación". "Cuando lo fueron a buscar se enteró que había un avión con dos representantes de la AFA, que después le pidieron que diga que había sido la AFA, pero él prefirió no decirlo porque sabe que su país estuvo siempre", aseguró.

En el Senado, Gallo relató a los senadores las condiciones de su detención. Según pudo reconstruir Letra P, el gendarme fue enviado a prisión cuando mostró su pasaporte en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, que divide Colombia y Venezuela. "Me dijeron que trabajaba para Bullrich y me pegaron", describió. Fue trasladado a la cárcel El Rodeo, donde le pusieron un cartel con la frase "mercenario" en el pecho.

El gendarme estuvo tres meses en penumbras y recién después pudo empezar a recorrer el patio. Comía tres veces al día y, al menos en la descripción que hizo en el Senado, nunca fue torturado. "Contó que había una sala de torturas en el último piso, pero que él no fue", describió a Letra P uno de los senadores presentes.

Bullrich, en su rueda de prensa, evitó hablar de las condiciones de detención de Gallo. "Cuando esté en condiciones, las va a contar (públicamente)", respondió la senadora.

Gallo y Bullrich

La red de ayuda en El Rodeo

Otro detalle que aportó Gallo fue sobre las dificultades que había en El Rodeo para acceder a información. El dato más llamativo es que recién supieron de la caída de Nicolás Maduro una semana más tarde. No tardaron en festejar.

El 70% de los detenidos eran militares venezolanos condenados, quienes ayudaban a pasar datos a familiares de los extranjeros que no podían recibir ninguna visita. Gallo mencionó a estos excompañeros de detención este miércoles, durante su conferencia de prensa.

"Les pedíamos a quienes pudieran hablar con alguien de afuera que avisaran a nuestros allegados que estábamos vivos", relató Gallo en el Senado, donde llegó acompañado por personal de Gendarmería, institución en la que permanecerá. Recibió como regalo una camiseta de Boca, que le obsequió Abad. Bullrich le regaló el libro Guerra sin cuartel, sobre su primera gestión como ministra de Seguridad.

La senadora repasó con Gallo pormenores de la detención, antes de la llegada de los otros legisladores. "Fue una charla importante", se limitó a decir la exministra. Fuentes de la cámara alta señalaron a Letra P que seguramente el encuentro se repetirá la semana próxima. "Compartieron solamente el 10% de la información que tienen los dos. Se van a ir poniendo al día", señalaron cerca de Bullrich.

Embed - Conferencia de prensa | Regreso de Nahuel Gallo a la Argentina

Reunión por Giuliani

Bullrich continuará su agenda por Venezuela este viernes, cuando a las 11.30 reciba a los familiares de Germán Giuliani, el último argentino detenido en la cárcel de ese país. Se trata de un abogado que hace más de 400 días está en cautiverio.

Según relataron sus familiares a los medios, es sometido a maltratos físicos para firmar documentos. El principal problema del Gobierno para gestionar la liberación es la falta de relaciones bilaterales con Venezuela, donde Argentina ni siquiera tiene activa una embajada.

La esperanza de Javier Milei es la intermediación de los gobiernos de Estados Unidos e Italia, quienes tienen relaciones con la actual administración venezolana, que tras la detención de Maduro preside Delcy Rodríguez. Estos vínculos no fueron suficientes para acelerar la liberación de Gallo, que llegó tras una gestión de la AFA.

